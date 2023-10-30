Tối 29/10, một đoàn tàu đang chạy bất ngờ lao vào một đoàn tàu chở khách đứng yên, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Một đoàn tàu chở khách trật bánh ở Andhra Pradesh, Ấn Độ sau khi va chạm với một đoàn tàu khác, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Theo truyền thông địa phương và Reuters đưa tin, vụ tai nạn xảy ra ở khu vực Vizianagaram, phía đông nam Andhra Pradesh vào khoảng 7 giờ tối ngày Chủ nhật (29/10) khi một đoàn tàu khách phải dừng do đứt cáp bên trong và bị một đoàn tàu khách khác đi sau đâm phải.

Có khoảng 90 hành khách trên các toa tàu bị trật bánh.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Andhra Pradesh - Ảnh: Hindustan Times

Cơ quan chức năng đường sắt đã phong tỏa hiện trường ngay sau vụ tai nạn và có biện pháp hủy bỏ hoặc thực hiện đi vòng ít nhất 13 chuyến tàu khác đang chung đường ray.

Bộ Đường sắt ra thông cáo cho biết điều tra sơ bộ cho thấy vụ tai nạn xảy ra do đoàn tàu chở khách đi sau vượt quá tín hiệu.

Vụ tai nạn này xảy ra sau vụ tai nạn tàu hỏa ở bang Odisha phía đông vào đầu tháng 6, khiến 296 người thiệt mạng, vụ tai nạn tàu hỏa tồi tệ nhất trong hơn 20 năm tại Ấn Độ.

Tuyến đường sắt Ấn Độ, chủ yếu được xây dựng dưới thời thuộc địa Anh, là tuyến đường sắt lớn thứ tư trên thế giới, với tổng chiều dài đường ray hơn 64.000 km và số lượng hơn 14.000 tàu chở khách và hơn 8.000 nhà ga.

Tuy nhiên, nhiều cơ sở cũ kỹ đã không được bảo trì đúng cách trong nhiều thập kỷ, dẫn đến hàng trăm vụ tai nạn lớn nhỏ mỗi năm.

Hai tàu hỏa tông nhau kinh hoàng khiến ít nhất 17 người chết, 100 người bị thương Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 23/10 giữa một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương, con số thương vong được dự báo còn tiếp tục tăng.

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