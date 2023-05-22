Cựu binh cụt 2 chân chinh phục thành công đỉnh Everest

Thế giới 22/05/2023 14:44

“Tôi muốn trở thành một hình mẫu truyền cảm hứng cho mọi người và tôi muốn cho thế giới thấy lòng dũng cảm, tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm mà những người khuyết tật có được”, cựu binh chia sẻ.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương như The Himalayan Times đưa tin vào ngày 20/5 (giờ địa phương), Hari Budha Magar (43 tuổi), cựu lính đánh thuê Gurkha, đã đặt chân lên đỉnh Everest (cao 8848,86m so với mực nước biển), đỉnh cao nhất của dãy Himalaya. Ông Magar bị mất cả hai chân khi chiến đấu ở Afghanistan vào tháng 4/2010 và phải lắp chân giả. Đây là lần đầu tiên ông leo lên đỉnh Everest bằng cả hai chân giả.

Cựu binh cụt 2 chân chinh phục thành công đỉnh Everest - Ảnh 1
Hari Budha Magar (43 tuổi), luôn nỗ lực chinh phục những ngọn núi cao bằng đôi chân giả của mình - Ảnh: Instagram/Chosun Ilbo

Magar đã leo núi với niềm tin rằng sẽ cho thế giới thấy lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu của những người khuyết tật. Ông đã thành công trong việc leo lên những ngọn núi cao như Surya Kunda của Nepal (5145m), đèo Thorong La (5416m), Ben Nevis của Scotland (1345m) và Mont Blanc của Pháp (4807m). Năm ngoái, ông đã leo lên Everest Base Camp (5350m). Ngoài ra, ông còn tiếp tục thử sức với các môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù Everest và leo núi trượt tuyết Himalaya.

Thế nhưng, trước đó Magar đã không có thái độ sống tích cực như thế này. Sau khi giẫm phải một quả bom tự chế trong chiến tranh và mất cả hai chân, ông đã trải qua 2 năm chuỗi ngày u ám. Ông mắc chứng nghiện rượu và đã thử những lựa chọn cực đoan. Tuy nhiên, anh đã vực dậy lại tinh thần vì ba đứa con và vợ của mình, và bắt đầu vượt qua giới hạn thể chất của mình. Magar cho biết: “Tôi muốn trở thành một hình mẫu truyền cảm hứng cho mọi người và tôi muốn cho thế giới thấy lòng dũng cảm, tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm mà những người khuyết tật có được”.

Cựu binh cụt 2 chân chinh phục thành công đỉnh Everest - Ảnh 2
Ông Magar chinh phục thành công đỉnh Everest - Ảnh: Kent/Chosun Ilbo

Hiện tại, ông Magar đã xuống nghỉ ngơi sau khi leo núi. Ngoài ra, ông cũng đang gây quỹ với mục tiêu 1,65 triệu đô la (khoảng 38,7 tỷ đồng) để quyên góp cho tổ chức từ thiện. Ông chia sẻ: “Dù đau đớn hay mất bao lâu, bạn vẫn tiến tới đỉnh cao. Dù ước mơ của bạn có lớn đến đâu, dù trở ngại của bạn có lớn đến đâu, nếu bạn có tư duy đúng đắn, bạn có thể làm được bất cứ điều gì. Sự hỗ trợ từ gia đình tôi và những người ủng hộ là một sự trợ giúp lớn. Nếu không có sự hỗ trợ của họ, chuyến khám phá này sẽ không thể thực hiện được". 

 

 

 

Nữ phi hành gia đầu tiên của Ả Rập Xê-út bay vào vũ trụ

Nữ phi hành gia đầu tiên của Ả Rập Xê-út bay vào vũ trụ

Chuyến bay vào vũ trụ này là chuyến bay thứ hai của Ả Rập Xê-út. Phi hành gia đầu tiên của Ả Rập Xê-út bay vào không gian là hoàng tử Sultan bin Salman. Ông lên tàu con thoi Discovery do NASA phóng vào năm 1985. 

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới chinh phục Everest Hari Budha Magar

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích