Cựu binh cụt 2 chân chinh phục thành công đỉnh Everest

Magar đã leo núi với niềm tin rằng sẽ cho thế giới thấy lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu của những người khuyết tật. Ông đã thành công trong việc leo lên những ngọn núi cao như Surya Kunda của Nepal (5145m), đèo Thorong La (5416m), Ben Nevis của Scotland (1345m) và Mont Blanc của Pháp (4807m). Năm ngoái, ông đã leo lên Everest Base Camp (5350m). Ngoài ra, ông còn tiếp tục thử sức với các môn thể thao mạo hiểm như nhảy dù Everest và leo núi trượt tuyết Himalaya.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương như The Himalayan Times đưa tin vào ngày 20/5 (giờ địa phương), Hari Budha Magar (43 tuổi), cựu lính đánh thuê Gurkha, đã đặt chân lên đỉnh Everest (cao 8848,86m so với mực nước biển), đỉnh cao nhất của dãy Himalaya. Ông Magar bị mất cả hai chân khi chiến đấu ở Afghanistan vào tháng 4/2010 và phải lắp chân giả. Đây là lần đầu tiên ông leo lên đỉnh Everest bằng cả hai chân giả.

Thế nhưng, trước đó Magar đã không có thái độ sống tích cực như thế này. Sau khi giẫm phải một quả bom tự chế trong chiến tranh và mất cả hai chân, ông đã trải qua 2 năm chuỗi ngày u ám. Ông mắc chứng nghiện rượu và đã thử những lựa chọn cực đoan. Tuy nhiên, anh đã vực dậy lại tinh thần vì ba đứa con và vợ của mình, và bắt đầu vượt qua giới hạn thể chất của mình. Magar cho biết: “Tôi muốn trở thành một hình mẫu truyền cảm hứng cho mọi người và tôi muốn cho thế giới thấy lòng dũng cảm, tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm mà những người khuyết tật có được”.

Ông Magar chinh phục thành công đỉnh Everest - Ảnh: Kent/Chosun Ilbo

Hiện tại, ông Magar đã xuống nghỉ ngơi sau khi leo núi. Ngoài ra, ông cũng đang gây quỹ với mục tiêu 1,65 triệu đô la (khoảng 38,7 tỷ đồng) để quyên góp cho tổ chức từ thiện. Ông chia sẻ: “Dù đau đớn hay mất bao lâu, bạn vẫn tiến tới đỉnh cao. Dù ước mơ của bạn có lớn đến đâu, dù trở ngại của bạn có lớn đến đâu, nếu bạn có tư duy đúng đắn, bạn có thể làm được bất cứ điều gì. Sự hỗ trợ từ gia đình tôi và những người ủng hộ là một sự trợ giúp lớn. Nếu không có sự hỗ trợ của họ, chuyến khám phá này sẽ không thể thực hiện được".