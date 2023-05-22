Nữ phi hành gia đầu tiên của Ả Rập Xê-út bay vào vũ trụ

Chuyến bay vào vũ trụ này là chuyến bay thứ hai của Ả Rập Xê-út. Phi hành gia đầu tiên của Ả Rập Xê-út bay vào không gian là hoàng tử Sultan bin Salman. Ông lên tàu con thoi Discovery do NASA phóng vào năm 1985.

Theo Arab News đưa tin, Ả Rập Xê-út (Saudi Arabia) đã đặt dấu ấn lịch sử trong ngành hàng không nước này khi đưa hai phi hành gia là Rayyanah Barnawi và Ali Al-Qarni đặt chân lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) trên Axiom Space 2 được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ) vào ngày 21/5 (giờ địa phương).

Theo đó, Rayyanah Barnawi trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của Saudi Arabia bay vào vũ trụ. "Khoảnh khắc thực hiện giấc mơ với tất cả mọi người. Nếu tôi và Ali có thể làm được thì những người khác cũng có thể làm được", Barnawi nói trước khi lên chuyến bay. Sau khi hạ cánh vào quỹ đạo, cô nói: "Xin chào từ không gian", "Thật tuyệt vời khi nhìn thấy Trái đất từ ​​đây".

Ngoài Rayyanah Barnawi và Ali Al-Qarni, phi hành đoàn còn có Peggy Whitson, cựu phi hành gia của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), người giữ kỷ lục ở trong không gian lâu nhất (665 ngày) trong số các nữ phi hành gia, và phi công người Mỹ John Shoffner. 4 người sẽ ở trên ISS trong khoảng 10 ngày, tiến hành các thí nghiệm khoa học, sau đó quay trở lại bờ biển Florida. Được biết, các phi hành gia đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ chào đón họ tại ISS.

Chuyến bay vũ trụ này là chuyến bay thứ hai của Ả Rập Xê-út. Phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ của Ả Rập Xê-út là hoàng tử Ả Rập Xê Út Sultan bin Salman. Ông lên tàu con thoi Discovery do NASA phóng vào năm 1985.

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