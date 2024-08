Người phụ nữ 85 tuổi đã bị một người đàn ông say rượu 35 tuổi cưỡng hiếp và sát hại tại nhà vào ngày 5/8.

Theo thông tin từ The Time of India, người phụ nữ 85 tuổi đã bị một người đàn ông say rượu 35 tuổi cưỡng hiếp và sát hại tại ngôi nhà ở Bareilly, Hafizganj vào ngày 5/8.

Cảnh sát cho biết, cụ bà 85 tuổi đã chết sau vụ tấn công tình dục. Thủ phạm cũng đã bị bắt giữ và lấy lời khai ngay sau đó.

Cụ thể, người phụ nữ thuộc hiện đang sống một mình sau khi chồng và con trai của bà qua đời. Những người thân của bà sống cùng địa phương và thay phiên nhau đến nhà để chăm sóc bà mỗi ngày. Tuy nhiên, vào chiều ngày 5/8, nam thanh niên tên Rakesh Kumar, người sống cùng làng đã xông vào nhà, khóa phòng và cưỡng hiếp bà một cách dã man.

Người thân đến thăm cô hàng ngày, cho biết: “Tôi mang thức ăn và nước uống đến cho bà vào mỗi ngày. Một lúc sau, khi tôi mang nước đến thì thấy nhà khóa trái từ bên trong. Tôi nhờ con gái và con trai trèo từ mái nhà xuống và mở cửa sau. Khi bước vào, họ thấy nghi phạm Kumar đang cưỡng hiếp bà cụ. Ngay sau đó, nghi phạm đã bị nhưng người xung quanh bắt giữ và áp giải lên đồn cảnh sát".

Ảnh minh họa

Một người dân địa phương cho biết thêm, "Người dân xung quanh đã bắt và đánh Kumar trước khi giao anh ta cho cảnh sát. Ngoài ra, anh ta là một thợ gốm và hầu như lúc nào cũng say rượu".

Một đại diện phía cảnh sát - Mukesh Chandra Mishra cho biết, "Cơ quan chức năng đã nhận được đơn tố cáo rằng một phụ nữ 85 tuổi đã bị nam thanh niên sống cùng địa phương cưỡng hiếp. Hậu quả của vụ tấn công tình dục là người phụ nữ đã tử vong ngay sau đó. Chúng tôi đã bắt giữ nghi phạm và đang lấy lời khai anh ta. Thi thể đã được gửi đi khám nghiệm và đang chờ báo cáo".

