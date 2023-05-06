Bộ ảnh 'cùng nhau lấy chồng, cùng nhau mang thai' của hội bạn thân gây bão cộng đồng mạng

Hội bạn thân này chính là minh chứng cho tình bạn vạn người mê: cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau lấy chồng, cùng nhau sinh con... đỉnh thế là cùng!

Ngày 3/5 (giờ địa phương), hãng truyền thông New York Post của Mỹ đã giới thiệu câu chuyện về 4 thành viên hội chị em tình cờ mang thai cùng lúc gây bão cộng đồng mạng địa phương.

Hội chị em này gồm Kerry (41 tuổi), Jay (35 tuổi), Kaylee (29 tuổi) và Amy (24 tuổi) nổi tiếng trong khu phố họ sống vì tình bạn giữa 4 người. Ngay cả khi trưởng thành và kết hôn, họ vẫn sống cách nhau 5 phút.

Chân dung hội chị em 'vạn người mê' cùng nhau mang thai nổi tiếng trên mạng xã hội địa phương những ngày vừa qua - Ảnh: Nypost

Rồi một ngày, Kaylee mang thai đứa con đầu lòng. Thời điểm Kaylee tiết lộ có thai cho hội chị em, cô cũng rất bất ngờ và nói: "Em có bầu rồi".

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là các chị em khác cũng lần lượt tiết lộ rằng họ đã mang thai.

Bức ảnh về hội chị em này được nhiều trang mạng địa phương chia sẻ vì ngưỡng mộ tình cảm giữa họ - Ảnh: Nypost

Kaylee và Jay mang thai gần như trùng thời gian với nhau, thậm chí còn trùng cả ngày dự sinh.

Một thành viên chia sẻ: "Rất khó có khả năng cả 4 chị em mang thai cùng lúc, nhưng tôi nghĩ đó là vì chúng tôi rất thân nhau".

Dù không sinh cùng ngày, cùng tháng nhưng có lẽ con của họ sẽ sinh cùng tháng, cùng năm - Ảnh: Nypost

Hội bạn thân này cũng thu hút sự chú ý khi cho biết nếu sinh em bé, họ sẽ cùng nhau nuôi dạy con: "Chúng tôi nghĩ sẽ thuận tiện nếu gửi chúng đến nhà trẻ. Mấy đứa bé có thể dễ dàng thân thiết như bạn bè, chơi đùa cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-anh-cung-nhau-lay-chong-cung-nhau-mang-thai-cua-hoi-ban-than-gay-bao-cong-ong-mang-578935.html