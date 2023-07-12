Hiệp hội bảo vệ loài mèo Cats PAW Síp cho biết kể từ tháng 1 năm nay, họ đã ghi nhận khoảng 300.000 trường hợp mèo chết vì mắc bệnh viêm phúc mạc truyền nhiễm (FIP).

Ngày 11/7 (giờ địa phương), hãng hàng trăm nghìn con mèo bị nhiễm hoặc chết do virus đang lan nhanh ở Cộng hòa Síp - một quốc đảo ở phía đông biển Địa Trung Hải. Theo cộng đồng y tế địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận, trong vài tháng qua bệnh viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo, hay còn gọi là FIP (Feline Infectious Peritonitis) đã lan rộng khắp hòn đảo. Mèo mắc bệnh này có các triệu chứng như sốt, đầy bụng và suy nhược. Bệnh này có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể mèo như gan, phổi, ruột và đặc biệt là màng phúc mạc, một màng bọc ngoài cùng của não. Loại virus này không lây sang người nhưng có khả năng truyền nhiễm rất cao giữa những cá thể mèo.

Bộ Nông và Lâm nghiệp Cộng hòa Síp đã chính thức tuyên bố rằng 107 trường hợp nhiễm FIP đã được báo cáo, nhưng theo các nhóm bảo vệ quyền động vật, con số thực tế còn cao hơn nhiều. Hiệp hội bảo vệ loài mèo Cats PAW Síp cho biết kể từ tháng 1 năm nay, họ đã ghi nhận khoảng 300.000 trường hợp mèo chết vì mắc FIP. Đảo quốc Síp bị chia cắt thành hai phần: Miền Bắc và Miền Nam. Phần phía bắc được gọi là “Cộng hòa Bắc Síp thuộc Thổ Nhĩ Kỳ”, trong khi phần phía nam được gọi là “Cộng hòa Síp độc lập”. Ở miền nam đảo Síp, các chuyên gia quan sát thấy khoảng 1/3 số mèo bị nhiễm virus FIP, nhưng hãng tin chỉ ra rằng rất khó để xác định chính xác tình hình vì hầu hết số mèo này là mèo hoang, không phải mèo nuôi.

Theo một câu chuyện cổ, khoảng 1.700 năm trước, Hoàng hậu Helena của Đế chế La Mã lần đầu tiên mang một con mèo đến hòn đảo này để xua đuổi rắn độc. Tuy nhiên, về mặt khảo cổ học, sự việc này có thể có niên đại sớm hơn nhiều, bởi vào thời điểm mà hài cốt của một con mèo và một con người được chôn cất trong một ngôi làng thời kỳ đồ đá đã được phát hiện cách đây 9.500 năm. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy con người đã thuần hóa mèo, và đó cũng là lý do tại sao Cộng hòa Síp được gọi là "Đảo quốc mèo". Các chuyên gia ước tính rằng Cộng hòa Síp là nơi sinh sống của rất nhiều mèo, số lượng mèo ở đây có thể hơn tổng dân số 1 triệu người. Bệnh viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo (FIP) có thể được điều trị bằng thuốc kháng virus, nhưng do chi phí từ 3.000 đến 7.000 euro (khoảng 78,35 triệu đến 182,82 triệu đồng) cho mỗi con mèo nên việc cung cấp và điều trị không được thực hiện đúng cách.

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