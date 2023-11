9 tiết lộ đáng ngạc nhiên về vũ trụ mà bạn chưa biết tới

Mặc dù Trái đất trông có vẻ tròn từ không gian nhưng thực ra nó giống một hình elip hơn. Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể hiện được hình dạng Trái đất một cách hoàn hảo. Đường kính của hành tinh lớn hơn ở xích đạo do lực ly tâm từ chuyển động quay không đổi. Những ngọn núi cao tới gần 30.000 feet và rãnh đại dương sâu hơn 36.000 feet làm biến dạng hình dạng của Trái đất hơn nữa. Ngay cả mực nước biển cũng không đồng đều do sự thay đổi nhỏ trong lực hấp dẫn của Trái đất, tạo ra những ngọn đồi và thung lũng cố định trong đại dương có độ cao hơn 300 feet.

Hơn nữa, hình dạng Trái đất luôn thay đổi. Thủy triều hàng ngày, chuyển động mảng kiến ​​tạo chậm và sự phục hồi của lớp vỏ sau khi băng tan góp phần vào sự thay đổi này. Đôi khi, hình dạng của hành tinh trải qua những thay đổi nhanh chóng và dữ dội trong các sự kiện như động đất, núi lửa phun trào hoặc thiên thạch tấn công.

2. Đúng là đã có rất nhiều vụ mất tích kỳ lạ ở "Tam giác quỷ" Bermuda

Theo một số nguồn tin đề cập, từ năm 1945 đến năm 1965, khoảng 5 chiếc máy bay bị rơi ở Tam giác quỷ Bermuda, và từ năm 1800 đến năm 1963, 10 con tàu bị chìm hoặc biến mất.

Khu vực này cũng nổi tiếng với những cơn bão bất ngờ và rất mạnh, xuất hiện và tan đi nhanh chóng.

Chú ý về hướng la bàn. Trong Tam giác quỷ Bermuda, một trong hai điểm duy nhất trên Trái đất, la bàn chỉ về phía bắc thực (còn gọi là phía bắc trắc địa) thay vì hướng bắc từ tính. Nếu các thủy thủ và phi công không điều chỉnh điều này, họ có thể đi sai hướng.

3. NASA đã tìm thấy một hành tinh xanh thực sự

Kính viễn vọng không gian Hubble phát hiện ra rằng hành tinh HD 189733 b trông có màu xanh đậm nhưng không phải do đại dương. Màu xanh lam đến từ bầu không khí thực sự nóng (2.000 độ F), nơi các hạt đặc biệt tan chảy và tạo thành những “hạt mưa” thủy tinh phân tán nhiều ánh sáng xanh hơn ánh sáng đỏ.

Được phát hiện vào năm 2005, hành tinh này rất gần với ngôi sao mẹ của nó, chỉ cách 2,9 triệu dặm. Hành tinh này gần đến nỗi một bên luôn hướng về ngôi sao, còn bên kia luôn chìm trong bóng tối.

Vì hành tinh này chỉ cách Trái đất 63 năm ánh sáng nên ai đến thăm sẽ nhìn thấy nhiều ngôi sao giống như chúng ta nhìn thấy vào ban đêm, mặc dù hình dạng của các chòm sao sẽ khác nhau. Mặt trời của chúng ta và ngôi sao gần nó nhất, Alpha Centauri, sẽ trông giống như hai ngôi sao mờ ở gần trung tâm bức ảnh.

4. Các nhà thiên văn học cho rằng có Mặt trời thứ hai

Mặt trời của chúng ta có thể đã có một "người bạn" và có thể có nhiều hành tinh nhỏ mà chúng ta chưa tìm thấy ở phần bên ngoài của Hệ Mặt trời. Một số nhà khoa học từ Đại học Harvard đã viết một bài báo về ý tưởng này. Bài báo do Tiến sĩ Avi Loeb và sinh viên Harvard Amir Siraj viết, gợi ý một ý tưởng khác với những gì hầu hết mọi người nghĩ. Họ cho rằng Mặt trời ban đầu có thể là một phần của một cặp sao chứ không chỉ một.

Các nhà khoa học đề cập rằng nhiều ngôi sao như Mặt trời được sinh ra có bạn đồng hành. Các ngôi sao đến từ các đám mây bụi và khí trong không gian và chúng thường hình thành thành nhóm trước khi phân tán. Điều này không chỉ xảy ra với các ngôi sao “chị em” của Mặt trời mà còn với những ngôi sao đồng hành có thể là một ngôi sao có kích thước tương tự.

Vậy, Mặt trời thứ hai này hiện đang ở đâu? Nó có thể ở bất cứ đâu trong thiên hà Milky Way. Theo Loeb, những ngôi sao đi ngang qua khác trong nhóm nơi Mặt trời được sinh ra có thể đã kéo người bạn đồng hành ra xa nhờ lực hấp dẫn của chúng.

5. Sa mạc Sahara xanh tươi

Một nghiên cứu đột phá đã cung cấp cho chúng ta thông tin mới về thời điểm Bắc Phi trở nên ẩm ướt hơn trong 800.000 năm qua, khiến sa mạc Sahara thỉnh thoảng trở nên xanh tươi. Nghiên cứu cho thấy những thời kỳ ẩm ướt này xảy ra do những thay đổi trong cách Trái đất di chuyển quanh Mặt trời và chúng không xảy ra nhiều như vậy trong thời kỳ băng hà.

Các nhà khoa học đã mô phỏng thời gian trong quá khứ khi sa mạc Sahara chuyển sang màu xanh lục. Họ tìm thấy bằng chứng cho thấy thời gian và cường độ của những thời kỳ ẩm ướt này cũng bị ảnh hưởng bởi những tảng băng lớn ở xa ở Bắc bán cầu.

Sa mạc Sahara thường xuyên biến thành vùng cỏ và rừng cây là một trong những thay đổi thú vị nhất về môi trường thế giới.

6. Mặt trăng ngày càng cách xa Trái đất hơn mỗi năm

Mặt trăng từng ở gần Trái đất hơn rất nhiều, gần hơn khoảng mười lần so với hiện tại, khiến nó trông lớn hơn gấp mười lần trên bầu trời đêm. Theo mô phỏng máy tính, Mặt trăng có thể còn gần hơn nữa, có thể là 12–19 lần, ở khoảng cách chỉ 20.000-30.000km, so với 384.000km ngày nay.



Mặt trăng vẫn đang di chuyển ra xa. Mặt trăng xa hơn khoảng 3,78cm mỗi năm do sự truyền năng lượng từ chuyển động quay của Trái đất và thủy triều dâng lên. Tỷ lệ này gần tương đương với sự phát triển của móng tay của cơ thể con người.

Sau một số tính toán, các nhà khoa học chỉ ra rằng về mặt lý thuyết, Mặt trời sẽ tạo ra tiếng ồn khoảng 100 decibel. Tiếng ồn tương đương với việc đứng cạnh một diễn giả tại một buổi hòa nhạc rock hay một hộp đêm đông đúc. Điều này khá ấn tượng vì Mặt trời cách chúng ta 150 triệu km (hơn 93.000.000 dặm).

Nhiều nhà khoa học giải thích rằng sóng âm rất sâu nên tiếng ồn Mặt trời thường có tần số quá thấp để tai con người có thể phát hiện được. Nó cũng không phải là một âm thanh đơn lẻ mà là một dạng sóng âm rất phức tạp, hơi giống tiếng chuông.

8. Có lý do để con người có răng sữa

Nào hãy cùng tìm hiểu vì sao chúng ta lại có răng sữa nhé. Răng sữa bắt đầu hình thành vào khoảng tuần thứ sáu trong quá trình phát triển của em bé. Các chùm tế bào được gọi là “chồi răng” phát triển trong nướu và bị bao phủ bởi chất cứng. Những chiếc răng này thường ẩn dưới nướu cho đến khi bé được khoảng sáu tháng tuổi. Sau đó, khoảng sáu năm sau, răng sữa bắt đầu nứt hoặc sâu và thay răng mới. Mặc dù răng sữa nhỏ và không tồn tại lâu nhưng chúng cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.

Khi còn nhỏ, hàm của chúng ta quá nhỏ để có thể chứa được 32 chiếc răng cỡ người lớn. Và khi chúng ta trưởng thành, hàm của chúng ta quá lớn để có thể chứa được 20 chiếc răng sữa nhỏ xíu. Những chiếc răng sữa này hoạt động giống như những vật giữ chỗ. Khi răng vĩnh viễn mọc lên, nó sẽ đi theo đường đi do chân răng sữa tạo ra, đẩy răng sữa ra ngoài. Khi chúng ta lớn lên, hộp sọ của chúng ta đã đủ lớn để chứa tất cả các răng vĩnh viễn.

Không chỉ nhường chỗ cho những chiếc răng lớn, răng sữa còn làm được nhiều việc hơn. Răng sữa giúp chúng ta nhai và học nói. Răng sữa cũng giúp cơ miệng của chúng ta phát triển và hoạt động tốt cũng như giúp cơ hàm của chúng ta căng ra và phát triển. Vì vậy, những chiếc răng nhỏ này đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ quan trọng.

9. Các lục địa trên Trái đất từng được gọi là Rodinia

Bạn có thể biết về Pangea, nhưng bạn đã nghe nói về Rodinia chưa?

Khoảng 800 triệu năm trước, các mảng kiến ​​tạo của Trái đất tập hợp lại với nhau, kết nối tất cả các lục địa trong một siêu lục địa tên là Rodinia. Theo thời gian, nó tan vỡ rồi lại gắn kết lại, dẫn đến việc hình thành dãy núi Appalachian và dãy núi Ural.