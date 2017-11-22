Yêu 6 năm bạn gái gật đầu dâng hiến nhưng cấm đụng 'phần trên', chàng trai tức quá quát thì em thỏ thẻ: 'Ngực em, không có 'cái đó'... '

Tâm sự gia đình 22/11/2017 09:25

Làm chuyện ấy mà em không cho anh đụng "phần trên" thì còn gì cảm xúc nữa chứ? Nếu em sợ anh chê em lép thì khỏi lo, anh không thích ngực bự đâu.

Khải và Linh yêu nhau đến nay đã được 6 năm, ai nhìn vào cũng cũng ngưỡng mộ với tình yêu của hai người. Thú thật Khải tự hào vì có được cô bạn gái xinh đẹp giỏi giang như Linh, ấy thế nhưng càng yêu anh lại càng chán. Và cái lý do đó là dù 6 năm với người ta trải qua hết giai đoạn cảm xúc thì đến nay Khải chỉ được ôm hôn Linh ở mức trong sáng. Nói như vậy không có nghĩa là Khải không gạ gẫm, trái lại lần nào rủ Linh đi hẹn hò chỗ vắng vẻ tạo cảm xúc nhưng Linh vẫn không chịu, đòi giữ đến đêm tân hôn mới được.

- Này, chúng mày có kế sách gì để gạ bạn gái vào nhà nghỉ thành công thì bày cho tao đi. Chứ bạn gái tao 6 năm rồi vẫn chỉ có tao nắm tay thôi.

- Khiếp, 6 năm chỉ cầm tay sao mày chịu đựng được nhỉ? 

- Ai nói tao chịu được, đêm nào đi hẹn hò về là chui luôn vào nhà tắm "tự xử" đấy. Tao khổ lắm rồi chúng mày ơi....bày cách cho tao đi.

- Cách thì không thiếu, ngày xưa bạn gái tao cũng cấm vận. Nhưng mà tao dọa tử tự thế là em ấy kéo luôn vào nhà nghỉ.

Thấy đám bạn bày cho cách đó nên Khải cũng hí hửng áp dụng luôn. Ngày hôm đó anh cố tình rủ Linh đi chơi đến muộn mới về, lấy cớ quên chìa khóa nên Khải gạ cô vào nhà nghỉ.

Yêu 6 năm bạn gái gật đầu dâng hiến nhưng cấm đụng 'phần trên', chàng trai tức quá quát thì em thỏ thẻ: 'Ngực em, không có 'cái đó'... ' - Ảnh 1
Anh cố tình đi chơi muộn để kéo em nhà nghỉ đúng không? Ảnh minh họa: Internet

- Anh cố tình hả?

- Em nói vậy là sao?

- Anh cố tình đi chơi muộn để kéo em nhà nghỉ đúng không?

Thấy bạn gái vừa nói vừa đòi về nên Khải ức quá tuôn luôn.

- Ừ, anh cố tình đấy...em có chịu vào nhà nghỉ dâng hiến cho anh không hả? Yêu 6 năm rồi em xem anh có giống thằng gay không? Anh cũng là đàn ông...cũng có ham muốn. 6 năm qua em biết anh khổ thế nào không? Giờ em không cho anh cái ngàn vàng thì anh chết cho em coi.

- Vậy thì đi thôi. Vào nhà nghỉ em dâng hiến cho anh.

- Thật hả? Em có đang nghiêm túc đấy không đấy.

- Anh còn hỏi nữa là em đổi ý đấy.

Thế là Khải chở luôn Linh vào nhà nghỉ, đang hí hửng lại được bạn gái đồng ý nên Khải sướng lắm. Vừa ôm hôn nồng nhiệt vừa cởi áo Linh ra, thế nhưng lúc đó cô hất tay Khải ra thỏ thẻ.

- Anh muốn hưởng cái ngàn vàng cũng được, anh muốn đụng chạm chỗ nào cũng được…Nhưng trừ phần ngực ra nhé.

Nghĩ bạn gái ngại lần đầu nên Khải gật đầu, nhưng lúc cao trào anh quên khuấy mất cứ thế thò tay chạm ngực Linh.

- Này, anh chạm ngực em rồi đấy. 

Đang hứng bị bạn gái mắng nên Khải tức quá quát.

Yêu 6 năm bạn gái gật đầu dâng hiến nhưng cấm đụng 'phần trên', chàng trai tức quá quát thì em thỏ thẻ: 'Ngực em, không có 'cái đó'... ' - Ảnh 2
Sao em không nói sớm hơn hả? Ảnh minh họa: Internet

- Phụ nữ sinh ngực ra để cho đàn ông đụng chạm…Mà sao em cứ cấm triệt anh thế. Ngực em lép hả? Nếu lép thì không cần lo...anh không thích ngực bự đâu.

- Không phải....mà là ngực em không có cái ấy.

- Không có cái ấy á? Cái gì?

Linh từ từ cởi ra, khỏi phải nói lúc đó Khải điếng người như nào...

- Giờ thì anh hiểu rồi chứ? Ngực em mất một bên rồi...vì ngày xưa vì điều trị ung thư nên em đã phải cắt 1 bên ngực rồi. Nhìn nó khủng thế này chứ thật ra là hàng giả đấy, em mặc áo độn đấy…em mất 1 bên ngực nên em mới cấm anh.

- Sao em không nói sớm hơn hả?

- Anh sợ đúng không? Nếu vậy mình chia tay nhé.

- Ai nói anh sợ, anh bảo em không nói sớm vì anh biết em 6 năm qua khổ sở lắm vì cứ nghĩ anh biết là sẽ bỏ em đúng không? Vậy thì em nhầm rồi...đời này anh sẽ không bao giờ bỏ em.

Nghe đến đó Linh ôm lấy Khải khóc nức nở, cô không ngờ bạn trai lại bao dung và yêu mình đến thế. Vậy mới nói tình yêu chân thành sẽ không có thứ gì ngăn cản được.

Đàn bà 30 phải khắc cốt ghi tâm 10 điều này, một chữ cũng đừng bỏ qua!

Đàn bà 30 phải khắc cốt ghi tâm 10 điều này, một chữ cũng đừng bỏ qua!

Cái gì phải buông thì buông cho dứt, mà đã giữ thì giữ cho chặt. Đàn bà 30, phải biết rõ mình nắm giữ thế nào cho đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   bạn gái chuyện ấy tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 29 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới