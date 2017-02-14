Vợ chồng không muốn phải chán nhau thì nhất định phải đọc qua bài viết này!

Hôn nhân không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà là cả đời. Mà cụm từ “cả đời” ấy lại dài dằng dặc theo tháng ngày. Rồi sẽ có mâu thuẫn, có khi lạc mất nhau lúc nào không hay. Rồi chán chê nhau, dần xa nhau cũng chẳng thiếu. Vậy làm sao để có thể bên nhau bình dị, gắn bó với nhau cả đời? Sau đây là những việc mà cặp vợ chồng nào cũng nên làm mỗi ngày để có thể bên nhau đến răng long đầu bạc

Hôn nhân luôn cần những cử chỉ thân mật. Nhiều khi những điều này còn quan trọng hơn cả chuyện chăn gối. Đó là ôm và hôn. Nhiều nghĩ đây là những việc chẳng mấy cần thiết. Nhưng đây thực sự là yếu tố không thể thiếu để giữ cho hôn nhân không nhàm chán hay thiếu tình cảm vợ chồng. Nó như luôn nhắc vợ chồng về sự gắn kết mật thiết và bền vững giữa cả hai. Không những thế, nhiều khi nó còn thể hiện sự mong ước được quan tâm và thấu hiểu của đối phương.

Cuộc sống thật sự sẽ có nhiều bận rộn và tất bật. Nhưng một khi đã là vợ chồng, thì đừng quên dành cho nhau những cái ôm hay hôn mỗi ngày. Có khi là khi rời khỏi nhà, hãy cho nhau một nụ hôn tạm biệt. Cũng cò thể là khi cuối ngày, dành vài phút yên bình để ôm nhau thật chặt. Bất kì lúc nào, đây luôn là những điều có thể kéo lấy nhau khỏi những lối đi lạc đường trong đời. Vợ chồng phải nhớ kỹ nhé!

Cười giỡn với nhau

Hôn nhân luôn sẽ bị cuộc sống thường bật ảnh hưởng. Chính là tâm trạng không vui của đối phương có thể khiến gia đình chìm trong im lặng hay mỏi mệt. Những lúc như thế, người còn lại hãy cố gắng tạo không khí vui vẻ cho người còn lại. Vui đùa hay chọc ghẹo nhau đều chẳng thể thiếu trong hôn nhân. Nó không những là cách giúp bạn đời lấy lại thăng bằng mà còn khiến cho gia đình bớt căng thẳng. Nụ cười luôn là liều thuốc hiệu nghiệm nhất để khiến vợ chồng có thể thoải mái cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong đời. Dù có thế nào, cũng đừng quên điều này nhé!

Tin tưởng nhau

Chẳng có gì có thể chắc chắn rằng bạn đời của mình sẽ không bao giờ dối lừa hay phản bội ta cả. Ai cũng biết điều đó, vì chẳng có gì là tuyệt đối cả. Nhưng hơn hết, hãy dành cho nhau niềm tin. Vì niềm tin là cội nguồn tạo dựng hôn nhân bền vững. Nếu bạn cho đi niềm tin, bạn sẽ nhận được niềm tin. Dù lòng tin không thể nào là bản cam kết tuyệt đối cho hạnh phúc sau cùng. Nhưng niềm tin sẽ giúp ta có thể cảm thông, sẻ chia và bên cạnh nhau dù chuyện dù có xảy ra. Một câu “vì em(anh) tin anh (em)” nhiều khi cũng đã có thể kéo bạn đời về lại bên cạnh ta. Niềm tin luôn có sức mạnh và quyền năng tuyệt vời như thế.

Nói như thế không có nghĩa là bạn tin đối phương một cách mù quáng. Niềm tin chỉ có giá trị sự được đặt đúng chỗ mà thôi

Đừng vô tâm, đừng để đối phương thấy cô đơn

Hôn nhân được dựng xây từ hai cá thể. Có nghĩa là nó chỉ có thể vẹn tròn và hạnh phúc khi cả hai cùng chăm chút. Vì vậy, chỉ cần một người vô tâm thì sẽ là tổn thương cho người còn lại. Dù là vì lý do gì, cũng đừng bao giờ khiến bạn đời thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Hãy dành cho nhau thời gian mỗi ngày, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi cuối ngày. Là để hỏi nhau hôm nay thế nào, cảm thấy ra sao, mọi chuyện có ổn không? Những giờ khắc ấy luôn rất cần thiết trong hôn nhân, để cả hai có thể hiểu rằng mình được quan tâm và yêu thương dù cuộc sống có bộn bề khó khăn thế nào.