Sau 5 năm chồng mất vợ bất ngờ mang thai khiến ai cũng chửi nhưng sự thật làm cả xóm rơi nước mắt

Tâm sự gia đình 21/11/2023 09:02

Thế rồi sau 9 tháng 10 ngày thì Hà cũng trở dạ và sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Ngày cô bế đứa con về thì hàng xóm ai cùng tò mò sang xem ...

Yêu nhau hơn 7 năm thì Hà và Đăng mới nên nghĩa vợ chồng, cứ tưởng hai người sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Ấy thế nhưng số phận trêu đùa Hà khi cưới hơn 1 năm thì Đăng bị tai nạn qua đời. Giây phút đó Hà như chết lặng đi, ngày người ta bỏ quan tài Đăng dưới duyệt thì Hà lao đến đòi chết theo chồng. Người ta phải khuyên ngăn mãi thì Hà mới bình tĩnh lại.

- Chồng chết rồi nhưng cháu còn trẻ vẫn phải sống tiếp. Để cho thằng Đăng nó đi thanh thản đi cháu ạ. Rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương.

Cứ vậy trong căn nhà nhỏ chỉ còn Hà với người bố chồng năm nay cũng đã hơn 60 tuổi. Thương con dâu nên đúng 1 năm ngày giỗ của con trai thì ông Hùng ( bố chồng Hà )nhìn lên bàn thờ rồi nói với Hà.

- Mộ Đăng cũng xanh rồi...chuyện buồn giờ cũng bớt. Con còn trẻ...bố không muốn con sống 1 mình thờ chồng. Thằng Đăng chắc cũng không muốn thế. Nếu con đã có người thương thì cứ kết hôn lần 2 đi con.

- Bố đừng nói vậy. Con không muốn lấy ai cả, anh Đăng mất rồi...con phải ở lại chăm sóc cho bố. Bố già rồi sao ở một mình được, xin hãy để con được làm đứa con dâu hiếu thảo.

Nghe Hà nói vậy mà ông Hùng rớm nước mắt, thật sự thì nhìn con dâu trẻ mà phải sống với lão già như mình thì ông cũng đau lòng lắm. Năm nay ông cũng đã có tuổi không còn sống được bao lâu nữa. Đến khi đó Hà lại có tuổi sợ lỡ mất chuyện duyên số. Thế nhưng con dâu đã quyết vậy thì ông Hùng cũng tôn trọng.

Kể ra thì ông Hùng cũng phải cảm ơn Hà nhiều vì nếu không có con dâu thì ông thật sự sống tuổi già trong cô đơn. Người ngoài nhìn vào ai cũng hết lời khen ngợi.

- Ông Hùng đúng là ăn ở có phước nên mới có được nàng dâu hiếu thảo như vậy. Chả bù cho con dâu tôi...cứ cãi bố mẹ chồng nhem nhẻm.

Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, ấy thế mà sau 5 năm ở vậy chăm bố chồng thì người ta bỗng thấy Hà có thai. Một cô con dâu chồng chết 5 năm bỗng nhiên bụng to thì tất nhiên là sẽ mang nhiều tai tiếng và người ta cho rằng cái thai trong bụng Hà chính là của bố chồng cô.

Sau 5 năm chồng mất vợ bất ngờ mang thai khiến ai cũng chửi nhưng sự thật làm cả xóm rơi nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Trời đất, đúng là loạn luân mà. Ai đời chồng chết giờ lại đi ngoại tình với bố chồng hả?

Nghe những lời nói đó thì cả ông Hùng và Hà đều không có bất cứ giải thích gì càng khiến cho mọi người tin rằng hai người có dan díu với nhau. Mỗi lần Hà ra đường người ta đều chửi rửa cô thậm tệ.

- Mày định để chồng đội mồ đấy hả? Sống phải có dĩ diện chứ? Thiếu thốn thì ra ngoài tìm đàn ông mà cưới ai đời đi ở với bố chồng.

Thế rồi sau 9 tháng 10 ngày thì Hà cũng trở dạ và sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Ngày cô bế đứa con về thì hàng xóm ai cùng tò mò sang xem có phải nó giống ông Hùng không. Ấy thế nhưng lúc nhìn đứa bé thì giống với Đăng như hai giọt nước. Đến lúc này mọi người mới nghe Hà khóc nức nở kể sự thật, hóa ra sau 5 năm chồng mất thì một lần đi khám bệnh cô mới nhớ ra rằng chồng mình từng đến viện làm các xét nghiệm cần thiết để làm thủ tục gửi "con giống".

Và rồi Hà quyết định đến viện thụ tinh với mẫu tinh dịch của chồng vì cô muốn có được đứa con của chồng để làm niềm an ủi. Dù biết rằng một mình nuôi con vất vả nhưng Hà vẫn chấp nhận vì cô muốn mỗi lần nhìn thấy con trai coi như có sự hiện diện của chồng. Nghe sự thật ai nấy đều cấm nín và thương Hà nhiều hơn.

Con trai mất được nửa năm, con dâu đã 'ễnh' bụng, tôi không chấp nhận cô ta nên điên máu đuổi đi đến khi biết được sự thật thì ân hận muộn màng

Con trai mất được nửa năm, con dâu đã 'ễnh' bụng, tôi không chấp nhận cô ta nên điên máu đuổi đi đến khi biết được sự thật thì ân hận muộn màng

Thế rồi chuyện không ngờ cũng xảy ra. Nửa năm trước, chồng tôi lên cơn đột quỵ và qua đời. Đối với tôi, đây là cú sốc vô cùng lớn. Nếu trước đây tôi chịu nghe lời mẹ chồng, bất chấp sinh con thì chuyện đã chẳng đến nông nỗi này.

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Từ khóa:   con dâu có thai chồng mất sớm con dâu hiếu thảo

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