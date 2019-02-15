Phụ nữ thường dốc cạn lòng cho mối tình thanh xuân để rồi cuối cùng đàn ông lại chọn người khác

Người đàn ông có thể có sự nghiệp lẫn người yêu thương thật sự nếu có bản lĩnh. Oái ăm thay, người con gái yêu anh cả thanh xuân sẽ bị gạt đi khi trong tay anh đã có mọi thứ.

Mối tình thanh xuân với phụ nữ luôn là mối tình đẹp nhất nhưng cũng dằn vặt nhất, khổ tâm nhất. Người đàn ông khi ấy chẳng có gì trong tay. Bất chấp anh ta còn nhiều thiếu sót, nhiều bất ổn, công danh sự nghiệp chưa đến đâu người con gái vẫn chấp nhận ở bên. Người phụ nữ yêu bằng trái tim thật thà và cũng tự huyễn hoặc mình rằng một ngày nào đó mối tình sẽ đơm hoa kết trái. Mối tình thanh xuân đẹp nhất nhưng cũng dằn vặt và khổ tâm nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có thể cũng yêu thật lòng, cũng mong muốn đem lại hạnh phúc cho cô gái ấy nhưng rồi vẫn đặt sự nghiệp lên trên hết. Công danh sự nghiệp với đàn ông quan trọng lắm. Trong lòng mỗi người đàn ông đều dường như có một cuộc đua ngầm đến sự thành công. Bởi thế, đàn ông thường lấy lí do: “Anh tập trung lo cho sự nghiệp để tương lai mình tốt đẹp hơn” để trì hoãn kết hôn.

Chị gái tôi có một mối tình khắc cốt ghi tâm đến gần 10 năm nhưng cuối cùng cũng không thể trọn vẹn. Người yêu chị hứa hẹn đủ điều, bảo chị chờ đợi anh thành công sẽ đi đến hôn nhân. Thanh xuân của chị mòn mỏi trong hai chữ đợi chờ. Đàn ông 30 đang trong độ tuổi sung sức, rực rỡ nhất. Còn phụ nữ 30 đã thấy thanh xuân ở phía sau lưng rồi. Ấy vậy mà, khi có mọi thứ trong tay anh lấy lí do hai người không còn hợp nhau nữa để chia tay. Lí do nhẹ bẫng cho người phụ nữ đã yêu và đợi chờ anh 10 năm. Chỉ vài tháng sau đó, anh cưới một cô gái trẻ đẹp, sang trọng làm vợ. Chị biết cái lí do anh đưa ra chỉ để ngụy biện cho sự dối lừa, bạc bẽo. Nỗi day dứt từ mối tình ấy đến nay vẫn chưa nguôi ngoai.

Đúng người sai thời điểm chỉ là sự ngụy biện của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông thường tự ngụy biện bằng câu: “Đúng người sai thời điểm”. Họ cũng từng tỏ ra tiếc nuối khi nói rằng khi gặp người con gái mà mình yêu thương nhất lại không đủ điều kiện để lo lắng, thương yêu, đành đau lòng để cô ấy rời xa mình. Khi trong tay có đầy đủ thì mối tình ấy vĩnh viễn không có lại được. Đó chỉ là sự ngụy biện của đàn ông mà thôi. Bởi, người con gái mà anh yêu thương không bao giờ là vật cản để anh đến với sự nghiệp. Ngược lại, cô ấy tình nguyện ở bên, dốc lòng dốc sức vì anh. Người đàn ông có thể có sự nghiệp lẫn người yêu thương thật sự nếu họ có bản lĩnh. Oái ăm thay, người con gái yêu anh cả thanh xuân sẽ bị gạt đi khi trong tay anh đã có mọi thứ. Khi có tất cả, đàn ông lại chọn một người khác - Ảnh minh họa: Internet Thanh xuân với phụ nữ quý giá lắm. Đàn ông cứ nghĩ đó chỉ là một khoảng thời gian nhưng thực ra đó là cả cuộc đời của họ. Đã yêu thật lòng, đã dốc lòng dốc sức nhưng bị quay lưng thì nỗi đau khổ ấy đi theo đến trọn đời. Cuộc đời nhiều khi rất buồn cười. Người con gái yêu và chấp nhận anh lúc chưa có gì, đầy bất ổn lại bị đẩy đi. Khi anh có đầy đủ mọi thứ, anh lại dành điều đó cho một người khác.

Tình yêu của đàn ông phải chăng đã chết ngay khi bước vào hôn nhân? Chẳng phải người đàn bà không có tiền để tự mua, tự thưởng cho mình một vài món quà. Nhưng khi được chồng quan tâm, họ hiểu rằng tình yêu của chồng vẫn còn đó chứ không phải đã chết đi rồi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-thuong-doc-can-long-cho-moi-tinh-thanh-xuan-de-roi-cuoi-cung-dan-ong-lai-chon-nguoi-khac-315193.html