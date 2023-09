Phụ nữ thường dốc cạn lòng cho mối tình thanh xuân để rồi cuối cùng đàn ông lại chọn người khác

Đàn ông có thể cũng yêu thật lòng, cũng mong muốn đem lại hạnh phúc cho cô gái ấy nhưng rồi vẫn đặt sự nghiệp lên trên hết. Công danh sự nghiệp với đàn ông quan trọng lắm. Trong lòng mỗi người đàn ông đều dường như có một cuộc đua ngầm đến sự thành công. Bởi thế, đàn ông thường lấy lí do: “Anh tập trung lo cho sự nghiệp để tương lai mình tốt đẹp hơn” để trì hoãn kết hôn.

Chị gái tôi có một mối tình khắc cốt ghi tâm đến gần 10 năm nhưng cuối cùng cũng không thể trọn vẹn. Người yêu chị hứa hẹn đủ điều, bảo chị chờ đợi anh thành công sẽ đi đến hôn nhân. Thanh xuân của chị mòn mỏi trong hai chữ đợi chờ. Đàn ông 30 đang trong độ tuổi sung sức, rực rỡ nhất. Còn phụ nữ 30 đã thấy thanh xuân ở phía sau lưng rồi.

Ấy vậy mà, khi có mọi thứ trong tay anh lấy lí do hai người không còn hợp nhau nữa để chia tay. Lí do nhẹ bẫng cho người phụ nữ đã yêu và đợi chờ anh 10 năm. Chỉ vài tháng sau đó, anh cưới một cô gái trẻ đẹp, sang trọng làm vợ. Chị biết cái lí do anh đưa ra chỉ để ngụy biện cho sự dối lừa, bạc bẽo. Nỗi day dứt từ mối tình ấy đến nay vẫn chưa nguôi ngoai.