Sau một ngày làm việc vất vả, về nhà phải đối mặt với bộ dạng cau có và cằn nhằn của vợ, khiến họ vô cùng mệt mỏi. Ở ngoài kia, có biết bao cô gái buông lời ngọt ngào, nhẹ nhàng với họ. Đàn ông sẽ đi tìm cho mình những niềm vui mới ở những phụ nữ khác, thay vì sống trong sự nhàm chán, khó chịu của người vợ nhiều chuyện.

Đây là một trong những lí do hàng đầu, khiến đàn ông phản bội vợ. Vợ chồng không hòa hợp “chuyện ấy”, khiến mối quan hệ vợ chồng ngày càng xa cách. Khác với phụ nữ, khi kết hôn, họ thường không còn hứng thú khi quan hệ, còn đàn ông lại luôn khao khát được gần gũi, mặn nồng bên vợ. Trước sự lãng tránh, lạnh nhạt này của phụ nữ, đàn ông sẽ tìm kiếm những thú vui bên ngoài để thỏa mãn nhu cầu sinh lý.

3. “Bỏ rơi” không quan tâm đến chồng

Cuộc sống bận rộn, phụ nữ thường bị cuốn vào những mối lo toan gia đình, con cái, công việc và tiền bạc. Chính vì vậy, phụ nữ không có nhiều thời gian để chiều chuộng hay quan tâm tới chồng. Khi rơi vào hoàn cảnh đó, đàn ông sẽ cảm thấy buồn tủi, thấy mình không còn được vợ chú ý và coi trọng. Họ sẽ ngoại tình để đi tìm được sự đồng cảm và bao dung từ người phụ nữ khác.

4. Bị vợ làm tổn thương tới danh dự, sỉ diện

Không một ai là người hoàn hảo, nếu như người chồng thường xuyên bị vợ chê bai trước mặt bạn bè hay gia đình sẽ khiến anh ấy tổn thương vô cùng. Họ cảm thấy vợ không tôn trọng và quan tâm đến cảm giác của mình.

Đối với đàn ông, thể diện rất quan trọng, người vợ không tâm lý và khéo léo sẽ vô tình đẩy chồng qua tay người đàn bà khác.

5. Quá kiểm soát chồng và ghen tuông vô cớ

Để có được mối quan hệ bền vững và hạnh phúc, vợ chồng luôn dành niềm tin trọn vẹn cho nhau. Quá kiểm soát và ghen tuông vô cớ, chẳng những không giữ được chồng, mà còn gây ra những điều tệ hại hơn. Đàn ông sẽ không hài lòng một chút nào khi có một người vợ suốt ngày "tra tấn", dò hỏi tất cả mọi thứ riêng tư của mình.

6. Không biết lắng nghe

Lắng nghe để thấu hiểu, từ đó tìm được cách giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng nhất. Tuy nhiên, không phải người vợ nào cũng khôn ngoan để làm được việc này. Một người vợ “hổ báo”, không biết lắng nghe và chia sẻ chỉ làm mọi thứ rối tung lên, khiến đàn ông chán nản. Họ sẽ nhanh chóng cặp kè bên ngoài để giải thoát cho mình.