Ngậm đắng nuốt cay nuôi con gái riêng của chồng suốt 15 năm, đến khi con gái cưới, mẹ đẻ quay về cho nhiều tiền vàng, mẹ kế òa khóc khi thấy con gái kéo tay mẹ đẻ trên sân khấu tuyên bố sốc

Tâm sự gia đình 26/10/2023 12:00

Hà ghét mẹ kế cay đắng vì người ta thường nói rằng mẹ kế đều rất độc ác và sẽ không bao giờ thương con chồng. Hơn nữa, Hà còn quá bé, cứ nghĩ rằng chính vì mẹ kế mà mẹ nó bỏ đi khiến gia đình nó ly tán.

Khi Hà mới lên 8 tuổi thì mẹ cô bỏ cha con cô đi theo 1 người đàn ông giàu có sang nước ngoài sinh sống. Lúc đó, bố Hà ở nhà rất nghèo, ông chỉ làm công nhân và phải tăng ca ngày đêm mới có tiền cho con gái ăn học, cho cô cuộc sống đầy đủ như bao người khác.

Ban đầu, bố Hà định gà trống nuôi con nhưng rồi sau đó ông đã quyết định cưới 1 cô đồng nghiệp tên Hoa. Cô ta năm đó hơn 30 tuổi nhưng vẫn độc thân, không hiểu sao lại cưới người đã có vợ như bố Hà.

 

Lúc cô ta mới về nhà, Hà ghét mẹ kế cay đắng vì người ta thường nói rằng mẹ kế đều rất độc ác và sẽ không bao giờ thương con chồng. Hơn nữa, Hà còn quá bé, cứ nghĩ rằng chính vì mẹ kế mà mẹ nó bỏ đi khiến gia đình nó ly tán.

Vì vậy, Hoa có dỗ dành hay chăm bẵm thế nào thì con gái riêng của chồng cũng không ưa cô, thậm chí nó còn chống đối mẹ kế và bố bằng cách bỏ học đi chơi hoặc làm 1 số việc điên rồ.

Bỗng 1 ngày, Hoa nổi giận khi con gái mang bảng điểm lẹt đẹt toàn 3,4  về nhà. Cô cầm chiếc roi mây quát:

- Nếu con không học hành đàng hoàng, mỗi điểm dưới trung bình mẹ sẽ phạt 1 roi, 1 buổi không được ăn uống gì hết. Cuối kỳ không đạt học sinh khá trở lên thì năm sau không cho tiền sinh hoạt nữa.

Hà nhìn mẹ kế rồi nghiến rang:

- Đúng là mụ phù thủy độc ác trong truyền thuyết. Bà là cái thá gì mà dám dạy bảo tôi?

Hoa nghiêm túc đáp lại:

- Mẹ là mẹ con, con có giỏi không làm theo lời mẹ đi, rồi sẽ nhận lấy hậu quả.

Cứ nghĩ bà ta chỉ dọa, Hà vẫn lơ là học hành, cho đến khi bị mấy lần nhịn đói và những trận đòn liên tiếp thì nó mới uất hận và lao đầu vào học. Mẹ kế nói:

 

- Nếu muốn thoát khỏi gia đình này thì ráng học mà đỗ đại học rồi lên thành phố, muốn đi đâu làm gì cũng được, không ai cản.

Từ đó, Hà quyết tâm học hành thật giỏi để thi đỗ đại học. Cuối cùng, vì mối thù với mẹ kế mà nó cũng đã đỗ 1 trường đại học danh tiếng.

Nhưng lúc đó, mẹ kế cũng lăn ra ốm. Không biết vì sao, khi nó cùng bố chăm bà ta, nó bỗng thấy thương mẹ kế vô cùng.

Hôm qua, là ngày cưới của Hà, mẹ đẻ bay từ nước ngoài về mang theo rất nhiều tiền cho con gái. Nhưng Hà vẫn tỏ ra lạnh lùng. Cho đến khi hôn lễ bắt đầu, người MC mời gia đình 2 bên lên thì bà mẹ đẻ thản nhiên định bước tới sân khấu.

Ngậm đắng nuốt cay nuôi con gái riêng của chồng suốt 15 năm, đến khi con gái cưới, mẹ đẻ quay về cho nhiều tiền vàng, mẹ kế òa khóc khi thấy con gái kéo tay mẹ đẻ trên sân khấu tuyên bố sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy vậy, Hà liền kéo tay mẹ đẻ rồi nói:

- Mẹ đi ra ngoài đi, chỗ này là của mẹ Hoa con.

Nói rồi cô xuống tận nơi mời mẹ kế lên:

- Mẹ mới chính là người con mang ơn bao nhiêu năm nay, con đã nghe bố kể hết rồi, mẹ cố tình làm thế để con có động lực học hành, phấn đấu. Mẹ cũng vì con vì bố con mà vất vả nhiều năm rồi, nhờ mẹ con mới có ngày hôm nay. Bây giờ là lúc chúng con sẽ cùng phụng dưỡng báo hiếu bố mẹ, mẹ chỉ việc nghỉ ngơi thôi.

Nghe con gái riêng của chồng nói vậy, Hoa bật khóc ôm chầm lấy con:

-Cảm ơn vì con đã hiểu cho mẹ, mẹ ..cứ sợ con sẽ hiểu lầm mẹ. Ngay từ lần đầu nhìn thấy con, mẹ đã thương vì con còn nhỏ mà không có mẹ bên cạnh, mẹ muốn được chăm sóc con. May thay, cuối cùng con cũng đã hiểu được tấm lòng của mẹ.

Nói rồi, hai mẹ con ôm nhau khóc nấc còn người mẹ đẻ thì lủi thủi ra về.

Mẹ kế rớt nước mắt khi nghe con gái riêng của chồng nói ‘mẹ đừng ruồng bỏ con, mẹ con mất rồi từ giờ con chỉ có mình mẹ thôi’

Mẹ kế rớt nước mắt khi nghe con gái riêng của chồng nói ‘mẹ đừng ruồng bỏ con, mẹ con mất rồi từ giờ con chỉ có mình mẹ thôi’

Thời gian gần đây nhiều khi chị thấy anh không quan tâm mẹ con chị, có những lúc anh chỉ quan tâm con gái cả mà thôi với lý do rằng con bé phải chịu nhiều thiệt thòi.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ kế con chồng mẹ kế thương con chồng đám cưới con gái

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 12 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 43 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa