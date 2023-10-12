Cả ngày phụ tiếp khách đám cưới chị gái, tôi về phòng nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì điếng người khi có 1 bàn tay lạnh ngắt sờ mình và cái kết nhớ đời cho anh rể

Tâm sự gia đình 12/10/2023 02:35

Men rượu đưa lối, không hiểu sao anh lại vào nhầm phòng em vợ - là Mai. Thấy có người sờ mình, Mai giật mình hét lớn: “Sao anh vào đây! Phòng của anh chị ở đối diện cơ mà”.

Nhà Mai có 2 chị em gái nổi tiếng là thông minh, xinh đẹp nhất vùng. Vì thế anh đã để ý từ lâu, mặc dù có cơ hội tiếp xúc với Mai nhiều hơn nhưng anh lại thích cô chị. Do đó, anh luôn tìm cớ tiếp cận Mai để có cơ hội được vào nhà chơi có thể trò chuyện nhiều hơn với cô chị.

Sau nhiều lần anh đến chơi nhà, Mai để ý thấy anh rất thích chị mình, thường xuyên nhìn trộm chị ấy. Vì thế, Mai luôn trêu chọc anh, “Anh xảo quyệt thật, tiếp cận em để có cơ hội được nói chuyện nhiều hơn với chị em hả, em nhìn ra kế hoạch của anh rồi nha”.

 

Anh gãi đầu ngượng ngùng và nói: “Thì còn cách nào nữa đâu, ai bảo chị em không hay ra ngoài, toàn ở nhà phụ ba má bán hàng không à, anh làm gì có cơ hội”.

Càng được nước Mai nắm thóp anh: “Vậy thì từ nay anh tự thân vận động đi, đừng có lấy cớ qua chơi với em để gặp chị gái em nữa”.

Cả ngày phụ tiếp khách đám cưới chị gái, tôi về phòng nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì điếng người khi có 1 bàn tay lạnh ngắt sờ mình và cái kết nhớ đời cho anh rể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe Mai nói vậy, trong lòng anh có chút lo lắng, sợ sau này không còn cách nào tiếp cận với chị của Mai nữa. Nên anh đã nói với Mai.

- Em giúp anh đi mà.

- Thế anh không nghe câu: “Qua sông phải bắc cầu kiều, muốn tán cô chị thì phải lấy lòng cô em à”.

- Được rồi, hóa ra là thế, ra điều kiện đi, em muốn gì nào?

- Ngày mai anh mua cho em ít trái cây nha, bánh tráng trộn, bắp rang bơ, thêm đá me nữa nha.

- Vậy thôi hả. Chuyện nhỏ. Em cứ chờ đấy, chuẩn bị gọi anh rể đi làm vừa.

- Anh đừng có tinh tướng, chị em khó lắm nha. Mà thấy anh cũng hiền, nhìn cũng được nên em giúp vậy.

Thực ra, Mai hiểu rằng trong cái vùng này làm gì còn người con trai nào mà cần cù, chịu khó lại tốt bụng hơn anh. Chị gái mà đến được với anh cũng mừng.

Nhờ việc lấy lòng được cô em gái, ngày nào cũng hối lộ đủ thứ để anh có cơ hội đến nhà chơi thì sau 2 năm hẹn hò anh đã mạnh dạn xin rước nàng về dinh. Chị gái Mai đồng ý, nhưng với điều kiện anh phải ở rể. Vì yêu quá, nên anh cũng đồng ý luôn. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện cứ êm đềm như thế thì chẳng có gì đáng nói, nhưng có một sự cố bất ngờ xảy ra vào đêm tân hôn.

Đám cưới diễn ra một cách vui vẻ, bạn bè đến chúc mừng anh rất đông, không thể tránh khỏi chén chú chén anh. Đến lúc mọi người về hết thì cũng là gần 23h giờ đêm, lúc này anh cũng đã say ngà ngà. Men rượu đưa lối, không hiểu sao anh lại vào nhầm phòng em vợ - là Mai. Thấy có người sờ mình, Mai giật mình hét lớn: “Sao anh vào đây! Phòng của anh chị ở đối diện cơ mà”. Sau tiếng hét to của Mai, bố mẹ chạy đến thấy cảnh tượng thằng con rể đang say lất khất không biết gì liền tát cho mấy cái vào mặt. Vậy mà anh vẫn chưa tỉnh, “Sao bố mẹ vào phòng vợ chồng con làm gì”.

Cả ngày phụ tiếp khách đám cưới chị gái, tôi về phòng nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì điếng người khi có 1 bàn tay lạnh ngắt sờ mình và cái kết nhớ đời cho anh rể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bố Mai tức giận: “Mai xuống xách xô nước lên đây hắt vào mặt cho nó tỉnh”. Sau khi hắt nước, anh có phần tỉnh và nhận ra lỗi của mình, rối rít xin lỗi. Chị gái Mai – vợ anh thì tức quá bỏ về phòng luôn.

Mai lúc này mới lên tiếng: “Chưa có chuyện gì sảy ra đâu bố, anh ấy uống say quá vào nhầm phòng con thôi”. Từ sau hôm đó, Mai không bao giờ quên gài cửa trước khi đi ngủ. Còn anh thì vào năn nỉ vợ để làm lành. Về sau dù ai có mời uống rượu bia anh cũng xin từ chối, vì sau sự cố vào nhầm phòng em vợ đêm tân hôn khiến anh sợ và rút ra bài học nhớ đời, suýt nữa anh đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn được.

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Nói rồi Kiên đắp chăn đi ngủ, còn Hà thì bật khóc nức nở vì tủi thân. Nghĩ chồng uống say mới thế nên Hà đành đi ngủ rồi để hôm sau tân hôn, cứ tưởng sáng tỉnh dậy chồng sẽ xin lỗi mình. Ai dè ngay lập tức Kiên quát lớn.

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