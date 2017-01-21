Muốn chồng mãi yêu không dứt nếu vợ biết những ‘tuyệt chiêu’ này!

Tâm sự gia đình 21/01/2017 19:01

Kết hôn không phải là điều chắc chắn cho một cái kết thật hạnh phúc về sau. Khi đã vợ chồng, phụ nữ cũng phải “nằm lòng”những điều sau đây để khiến chồng mãi say đắm, vừa thương vừa nể suốt đời.

Phải luôn sống tích cực, vui vẻ

Muốn chồng mãi yêu không dứt nếu vợ biết những ‘tuyệt chiêu’ này! - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Đàn ông mê đắm sự vui vẻ, lạc quan và tích cực của phụ nữ. Cuộc sống hằng ngày luôn có nhiều điều mỏi mệt. Đàn ông không muốn vừa bước về từ chốn đầy rối ren, qua cánh cửa nhà ấm áp lại phải thấy khuôn mặt đầy khó chịu, than phiền và u buồn của vợ. Tâm trạng và sự thể hiện của người phụ nữ trong gia đình ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của chồng. Sự vui tươi, lạc quan của vợ sẽ là chỗ dựa, là niềm độngt? viên mà chồng luôn mong đợi ở vợ. Bạn có thể buồn phiền, có thể chút ít than thở với chồng nhưng đừng lặp đi lặp lại điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chồng. Chẳng vô lý khi người xưa luôn bảo phụ nữ chính là người giữ lửa trong gia đình, là người hướng mọi người đến những điều tích cực và tốt đẹp nhất.

Độc lập trong cuộc sống

Dù chồng có cho vợ nhiều thứ thế nào, giàu sang ra sao thì phụ nữ cũng phải làm chủ cuộc sống của mình, có việc làm và tự kiếm tiền được. Phụ nữ kiếm tiền ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là có thể độc lập trong tài chính, không phải dựa dẫm vào chồng quá nhiều. Chồng có thể yêu thương vợ nhiều nhưng sẽ dần trở nên chán nản khi có người vợ chỉ quanh quẩn ở nhà mà không biết kiếm tiền. Phụ nữ nên nhớ, mọi điều trên thế gian này đều có thể thay đổi, kể cà người đàn ông bên cạnh bạn. Anh ta cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hãy luôn để mình không quá phụ thuộc vào ai, dù họ có rời đi ta cũng không dễ gục ngã. Có như thế thì cuộc đời phụ nữ mới bớt khổ đau, bất hạnh được.

Lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn

Muốn chồng mãi yêu không dứt nếu vợ biết những ‘tuyệt chiêu’ này! - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Đàn ông luôn rất trân quý sự lắng nghe và cảm thông của vợ mình. Đôi khi họ cần một người bạn chỉ để nghe họ nói, hiểu những gì họ đang trải qua. Đàn ông mạnh mẽ thật nhưng cũng luôn cần bờ vai của đàn bà khi mỏi gối chùng chân. Người vợ khôn ngoan là người biết khi nào chồng muốn lắng nghe, khi nào cần người sẻ chia. Đừng lúc nào cũng chỉ than phiền hay trách mắng chồng. Chồng càng vấp ngã, vợ càng phải im lìm để làm chỗ dựa cho chồng. Có như thế thì phụ nữ mới có thể giữ chân chồng cả đời

Hãy kiên cường dù có thế nào chăng nữa

Phụ nữ vốn nhiều tình cảm và dễ yếu đuối, không mấy ai có bản tính mạnh mẽ sẵn. Nhưng với phụ nữ, chỉ cần có thể kiên cường hết sức có thể thì đã quá tốt rồi. Đôi khi không phải cứ gồng mình lên mà bất chấp mọi điều mới là tốt. Yếu đuối khi cần, mạnh mẽ khi nên, có thể sống đàng hoàng, chủ động và tự lựa chọn hạnh phúc cho mình thì đã tốt lắm rồi. Có gục ngã, có lâm vào hoàn cảnh khổ sở thế nào đi chăng nữa thì cũng hãy bình tĩnh mà kiên cường lên đàn bà à. Càng đi qua khổ đau sẽ càng rèn luyện cho ta sức sống dẻo dai.

Luôn chăm sóc bản thân

Muốn chồng mãi yêu không dứt nếu vợ biết những ‘tuyệt chiêu’ này! - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Mọi bà nội trợ luôn có hàng trăm công việc không có tên, bận rộn đến tối tăm mặt mày. Nhiều chị em luôn nói họ không có thời gian để chăm sóc bản thân. Phụ nữ à, dù có thế nào cũng hãy dành thời gian cho mình nhiều hơn. Đã là phụ nữ thì hãy cố khiến mình xinh đẹp hơn mỗi ngày. Làm mẹ, làm vợ là thiên chức, đừng lấy nó ra làm lý do cho sự luộm thuộm hay xuống sắc của mình. Dù có bận rộn thế nào, cũng hãy thu xếp mà hoàn thiện mình hơn. Sinh con nên thân hình không còn gọn gàng, hãy đi tập gym hay một môn thể thao nào đó. Da dẻ không còn mặt mà hãy học hỏi kinh nghiệm làm đẹp hay tập trang điểm cho bản thân. Phụ nữ phải nhớ đàn ông có thế nào vẫn là thích yêu bằng mắt. Họ có thương vợ ra sao cũng có lúc chán chê khi vợ không biết tự chăm sóc cho mình. Muốn giữ chồng cả đời thì phải đẹp, đẹp để tự tin và khiến chồng khó mà rời xa mình!

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 3 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới