Muốn chồng mãi yêu không dứt nếu vợ biết những ‘tuyệt chiêu’ này!

Đàn ông mê đắm sự vui vẻ, lạc quan và tích cực của phụ nữ. Cuộc sống hằng ngày luôn có nhiều điều mỏi mệt. Đàn ông không muốn vừa bước về từ chốn đầy rối ren, qua cánh cửa nhà ấm áp lại phải thấy khuôn mặt đầy khó chịu, than phiền và u buồn của vợ. Tâm trạng và sự thể hiện của người phụ nữ trong gia đình ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần của chồng. Sự vui tươi, lạc quan của vợ sẽ là chỗ dựa, là niềm động t? vi ên mà chồng luôn mong đợi ở vợ. Bạn có thể buồn phiền, có thể chút ít than thở với chồng nhưng đừng lặp đi lặp lại điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chồng. Chẳng vô lý khi người xưa luôn bảo phụ nữ chính là người giữ lửa trong gia đình, là người hướng mọi người đến những điều tích cực và tốt đẹp nhất.

Dù chồng có cho vợ nhiều thứ thế nào, giàu sang ra sao thì phụ nữ cũng phải làm chủ cuộc sống của mình, có việc làm và tự kiếm tiền được. Phụ nữ kiếm tiền ít hay nhiều không quan trọng, quan trọng là có thể độc lập trong tài chính, không phải dựa dẫm vào chồng quá nhiều. Chồng có thể yêu thương vợ nhiều nhưng sẽ dần trở nên chán nản khi có người vợ chỉ quanh quẩn ở nhà mà không biết kiếm tiền. Phụ nữ nên nhớ, mọi điều trên thế gian này đều có thể thay đổi, kể cà người đàn ông bên cạnh bạn. Anh ta cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hãy luôn để mình không quá phụ thuộc vào ai, dù họ có rời đi ta cũng không dễ gục ngã. Có như thế thì cuộc đời phụ nữ mới bớt khổ đau, bất hạnh được.

Lắng nghe và thấu hiểu nhiều hơn

Đàn ông luôn rất trân quý sự lắng nghe và cảm thông của vợ mình. Đôi khi họ cần một người bạn chỉ để nghe họ nói, hiểu những gì họ đang trải qua. Đàn ông mạnh mẽ thật nhưng cũng luôn cần bờ vai của đàn bà khi mỏi gối chùng chân. Người vợ khôn ngoan là người biết khi nào chồng muốn lắng nghe, khi nào cần người sẻ chia. Đừng lúc nào cũng chỉ than phiền hay trách mắng chồng. Chồng càng vấp ngã, vợ càng phải im lìm để làm chỗ dựa cho chồng. Có như thế thì phụ nữ mới có thể giữ chân chồng cả đời

Hãy kiên cường dù có thế nào chăng nữa

Phụ nữ vốn nhiều tình cảm và dễ yếu đuối, không mấy ai có bản tính mạnh mẽ sẵn. Nhưng với phụ nữ, chỉ cần có thể kiên cường hết sức có thể thì đã quá tốt rồi. Đôi khi không phải cứ gồng mình lên mà bất chấp mọi điều mới là tốt. Yếu đuối khi cần, mạnh mẽ khi nên, có thể sống đàng hoàng, chủ động và tự lựa chọn hạnh phúc cho mình thì đã tốt lắm rồi. Có gục ngã, có lâm vào hoàn cảnh khổ sở thế nào đi chăng nữa thì cũng hãy bình tĩnh mà kiên cường lên đàn bà à. Càng đi qua khổ đau sẽ càng rèn luyện cho ta sức sống dẻo dai.

Luôn chăm sóc bản thân

Mọi bà nội trợ luôn có hàng trăm công việc không có tên, bận rộn đến tối tăm mặt mày. Nhiều chị em luôn nói họ không có thời gian để chăm sóc bản thân. Phụ nữ à, dù có thế nào cũng hãy dành thời gian cho mình nhiều hơn. Đã là phụ nữ thì hãy cố khiến mình xinh đẹp hơn mỗi ngày. Làm mẹ, làm vợ là thiên chức, đừng lấy nó ra làm lý do cho sự luộm thuộm hay xuống sắc của mình. Dù có bận rộn thế nào, cũng hãy thu xếp mà hoàn thiện mình hơn. Sinh con nên thân hình không còn gọn gàng, hãy đi tập gym hay một môn thể thao nào đó. Da dẻ không còn mặt mà hãy học hỏi kinh nghiệm làm đẹp hay tập trang điểm cho bản thân. Phụ nữ phải nhớ đàn ông có thế nào vẫn là thích yêu bằng mắt. Họ có thương vợ ra sao cũng có lúc chán chê khi vợ không biết tự chăm sóc cho mình. Muốn giữ chồng cả đời thì phải đẹp, đẹp để tự tin và khiến chồng khó mà rời xa mình!