Ly hôn đã lâu, giờ muốn quay về với chồng cũ vì các con có nên không?

Tôi cứ nghĩ hạnh phúc và tình yêu của anh dành cho tôi sẽ luôn đong đầy, vẹn nguyên như ngày đầu. Thế nhưng cuộc đời không ai đoán trước được chữ ngờ và sự thay đổi của tình cảm con người là điều bất ngờ và khó đoán nhất.

Tôi và chồng cũ đều là tình đầu của nhau. Chúng tôi quen và yêu nhau khi cả hai đều là sinh viên. Chính sự khó khăn của thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường đã giúp tình cảm của chúng tôi ngày càng gắn bó và bền chặt hơn. Tình yêu ấy cứ lớn dần theo năm tháng và trọn vẹn hơn khi kết thúc bằng một đám cưới ấm áp với sự chúc phúc của mọi người.

Quá bất ngờ với những gì người chồng mà tôi tin tưởng đã gây ra cho mình nên mặc dù chồng có xin lỗi, hứa đủ thứ nhưng tôi vẫn quyết định ly hôn. Bởi tôi có thể sống cùng một người chồng nghèo khó, một người chồng chưa đủ mạnh về kinh tế chứ không thể sống cùng nhà với một người đàn ông lừa dối. Hạnh phúc thật sự đâu dễ kiếm tìm và càng không dành cho những người đàn ông không biết trân trọng điều đó.

Sau 6 năm kết hôn, cứ nghĩ gia đình sẽ hạnh phúc khi vợ chồng tôi đủ nếp đủ tẻ, kinh tế ngày càng ổn định. Tuy nhiên bất ngờ ập đến vào một ngày đẹp trời khi trên đường đưa con tới trường tôi bắt gặp chồng mình đi vào nhà nghỉ với một cô gái trẻ đẹp khác. Không tin vào mắt mình và cứ đinh ninh tự nhủ rằng mình đã nhìn nhầm nên tôi đã dành cả tuần sau đó để theo dõi chồng. Kết quả chồng tôi đã ngoại tình.

Sốc khi phát hiện chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Sau thời gian ly hôn anh và cô gái kia vẫn tiếp tục qua lại, còn tôi ở lại căn nhà cùng các con. Hàng tháng anh vẫn đến thăm nom con và cung cấp đầy đủ tiền để tôi nuôi con. Cuộc sống của ba mẹ con tôi khá là thoải mái và dễ chịu. Mặc dù đôi lúc thấy các con buồn vì không được trọn vẹn có cả bố và mẹ như trước kia, nhưng tôi sẽ có gắng bù đắp cho các con để chúng có một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ nhất.

Thời gian gần đây chồng lui tới thăm các con nhiều hơn. Anh cũng dành thời gian quan tâm, hỏi han tôi ân cần, chu đáo hơn. Nhiều khi cả gia đình đi chơi cùng nhau tôi thấy được các con rất hạnh phúc vui vẻ và nhận ra rằng cả anh, tôi cũng đều vô cùng thoải mái. Chính điều này nên nhiều lúc tôi hay ngồi suy nghĩ có nên quay về với chồng cũ để các con có một mái ấm trọn vẹn?

Ly hôn đã lâu, giờ muốn quay về với chồng cũ để các con có gia đình trọn vẹn liệu có nên hay không - Ảnh minh họa: Internet

Rồi anh kể với tôi rằng anh và cô người tình đã chấm dứt mối quan hệ từ lâu. Anh luôn mong muốn nối lại tình cảm với tôi và luôn mong tôi sẽ cho anh một cơ hội để bù đắp những sai lầm trước đây. Anh đã thực sự hối hận vì phút bốc đồng mà đánh mất đi hạnh phúc của mình.

Nghe những lời anh nói, tôi biết anh đang rất chân thành? Tôi thực sự hoang mang không biết ly hôn đã lâu, giờ muốn quay về với chồng cũ không phải vì bản thân mà là vì các con liệu có nên hay không? Tình cảm của tôi dành cho anh không còn vẹn nguyên như trước nhưng các con của tôi luôn cần có một gia đình ấm áp và trọn vẹn. Liệu tôi nên vì bản thân mình mà dứt khoát với chồng cũ hay vì các con để cho anh ấy một cơ hội sửa sai? Tôi phải làm sao đây?