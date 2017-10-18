Không muốn ly hôn thì đừng kết bạn với chồng trên Facebook

Tâm sự gia đình 18/10/2017 17:20

Không ai có thể phủ nhận tiện ích của Facebook mang lại. Chỉ cần ngồi một chỗ, đưa tay lướt trên màn hình điện thoại là có thể biết bạn bè, người thân đang ăn gì, làm gì. Được tạo ra để gắn kết mọi người nhưng không ít mối quan hệ rạn nứt, bao cặp vợ chồng tan đàn xẻ nghé cũng vì Facebook.

Tâm sự của người trong cuộc

Anh Thanh (quận 1) giọng buồn buồn tâm sự, dạo này vợ anh cứ cắm cúi suốt ngày trên điện thoại. Đi siêu thị, đi uống trà sữa, bữa ăn dọn ra cũng phải đợi vợ sắp xếp để chụp hình thật đẹp đăng Facebook. Nhiều khi cơm canh quên nấu, nhà cửa quên dọn. Ngay cả chuyện con cái, chuyện vợ chồng cãi nhau vợ anh cũng post lên Facebook với thái độ vô cùng đau khổ. Rất nhiều bạn bè vào bình luận, hỏi han làm anh cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu.

Ngược lại, chị Tâm (Thủ Đức) cũng có chơi Facebook để dễ bề trao đổi công việc với đồng nghiệp nhưng chị hạn chế tối đa việc post hình ăn uống, đi chơi vì chồng mình có tính hay ghen. Lỡ may có chụp hình chung với đồng nghiệp nam mà chồng thấy qua Facebook thì chồng chị sẽ khó chịu, hỏi vặn chị cả ngày về mối quan hệ ấy.

Có hôm chị phải đi cùng sếp gặp gỡ và kí kết hợp đồng tại một nhà hàng sang trọng. Biết chồng không thích nên chị nói dối là đi về nhà ngoại. Trong lúc ăn uống, mọi người nổi hứng chụp hình đăng Facebook và lỡ tag tên chị vào. Vừa về đến nhà chị đã nhận ngay cái tát như trời giáng của chồng. Chồng chị tay cầm điện thoại chỉ vào tấm hình trên Facebook và nói chị là đồ dối trá. Như giọt nước tràn ly, chị uất ức gom đồ và rời khỏi nhà ngay đêm hôm đó.

Ngoại tình ảo ngày càng phổ biến

Chỉ cần một cú click xác nhận là bạn đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bạn bè trên Facebook. Cả những người quen và không quen ngoài đời. Cuộc sống ngày nay có quá nhiều áp lực nên nhu cầu được giãi bày tâm sự ngày càng cao. Và dĩ nhiên, có những chuyện không thể nói với vợ hoặc chồng. Khi đó Facebook như một mảnh đất màu mỡ để người ta trút bầu tâm sự. Có cung ắt có cầu, có cả hàng trăm hội nhóm hội dành cho những người cô đơn, những người muốn tìm bạn tâm sự mà thành viên là những người chán chồng, chán vợ, muốn ly hôn.

Và nơi đây người vợ, người chồng ngỡ ngàng nhận ra ngoài kia còn có người hiểu mình đến thế. Hiểu cả những nỗi đơn, những mong ước sâu trong đáy lòng mình. Và họ bắt đầu so sánh người tình trên Facebook với bạn đời. Thì ra họ đã lấy và chung sống với một người vô tâm, hời hợt... Và đã có không ít trường hợp, người chồng người vợ dứt áo ra đi vì chạy theo tiếng gọi tình yêu trên mạng xã hội.

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Nhiều người mải mê với Facebook mà quên mất người bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Facebook ảo nhưng ly hôn thật

Một cặp vợ chồng dắt nhau ra tòa ly hôn vì một lí do hết sức ‘buồn cười’: chồng theo dõi người yêu cũ trên Facebook. Từ một việc tưởng chừng như quá nhỏ bé ấy, những nghi ngờ, tranh cãi thường xuyên xảy ra. Gia đình lục đục và họ dắt nhau ra tòa ly hôn.

Chuyện ngoại tình ảo này không chỉ xảy ra ở một bộ phận nhân viên văn phòng có nhiều thời gian lướt web mà có xu hướng lan rộng ra. Qua Facebook, vợ hoặc chồng dễ dàng theo dõi được các mối quan hệ xã hội của người bạn đời mình. Không ít các người vì không tin tưởng đã cài nhiều phần mềm công nghệ nghe lén, định vị để biết chồng hoặc vợ mình đang ở đâu, làm gì.

Theo khảo sát của Hiệp hội các luật sư tranh chấp hôn nhân Mỹ (AAML), 81% thành viên cho hay số vụ ly hôn, tranh chấp pháp lý, giành quyền nuôi con... có sử dụng bằng chứng từ Internet đang gia tăng trong 5 năm qua. 66% cho rằng Facebook là ngọn nguồn gây ra nhiều vụ ly hôn và giành quyền nuôi con nhất. Mạng Facebook trở thành nhà vô địch trong việc tạo điều kiện để thiên hạ ly hôn. 

Đã đến lúc ngưng sống ảo và trở về cuộc sống thật

Không phủ nhận những tiện ích của mạng xã hội, nhưng Facebook cũng giống như con dao hai lưỡi, chơi không khéo sẽ đứt tay. Không nên dành thời gian quá nhiều cho cuộc sống ảo mà hãy buông điện thoại xuống, tâm tình và trò chuyện nhiều hơn cùng người bạn đời. Đăng có kiểm soát những nội dung có phần riêng tư và nhạy cảm lên mạng xã hội. Nếu biết giới hạn và phân biệt rạch ròi giữa cuộc sống ảo và thật thì việc gìn giữ hạnh phúc lứa đôi không hề khó.

Cuộc sống vợ chồng ngày càng xa cách vì facebook

Cuộc sống vợ chồng ngày càng xa cách vì facebook

Thời gian gần đây, chồng tôi quá chú tâm đến mạng xã hội và cuộc sống vợ chồng càng trở nên lục đục vì những phát sinh nhỏ trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   ly hôn phụ nữ ly hôn

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