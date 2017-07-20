Cuộc sống vợ chồng ngày càng xa cách vì facebook

Tâm sự gia đình 20/07/2017 15:45

Thời gian gần đây, chồng tôi quá chú tâm đến mạng xã hội và cuộc sống vợ chồng càng trở nên lục đục vì những phát sinh nhỏ trên mạng xã hội.

Chưa bao giờ facebook trở nên phổ biến như ngày nay, hầu hết tất cả các mối quan hệ bạn bè đều liên kết dễ dàng trên facebook. Mới đầu tôi cho rằng việc ấy vô cùng tiện lợi bởi hầu hết bạn bè chúng tôi đều sử dụng facebook nên có thể liên lạc và kết nối dễ dàng. Nhưng thời gian gần đây, chồng tôi quá chú tâm đến mạng xã hội và cuộc sống vợ chồng càng trở nên lục đục vì những phát sinh nhỏ trên mạng xã hội.

Trước đây trước khi đi ngủ vợ chồng tôi đều trò chuyện với nhau về công việc, gia đình, con cái. Nhưng giờ đây thời gian trò chuyện của chúng tôi thưa dần, thay vào đó là chồng tôi luôn lên giường cùng chiếc điện thoại và lướt facebook trước giờ đi ngủ. Khi tôi gợi chuyện anh ấy dường như chỉ ậm ừ cho qua chứ không chú tâm lắng nghe. Từ đó đời sống tình dục của chúng tôi cũng giảm dần. Thay vì lên giường nằm cạnh nhau, chồng tôi chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại và đời sống ảo đang diễn ra trên mạng xã hội.

Cuộc sống vợ chồng ngày càng xa cách vì facebook - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một điều đáng nói là chồng tôi rất ít khi cập nhật trạng thái trên facebook, cũng không đăng tải hình ảnh vợ con lên facebook như những ông chồng khác. Mới đầu tôi cho rằng anh ấy là người kín đáo và không muốn cuộc sống riêng tư bị chú ý. Nhưng dần dần tôi phát hiện chồng tôi hoạt động facebook thường xuyên không chỉ về nhà mà kể cả trong giờ làm việc ở công ty. Khi tôi thử nhắn tin vào facebook cho chồng thì chỉ nhận được trạng thái đã xem mà không trả lời. Trong khi đó anh ấy lại rất chăm chỉ đi bình luận trêu chọc bạn bè trên facebook. Dần dần tôi trở nên dễ cáu bẩn và hoài nghi không biết chồng mình làm gì liên tục trên facebook.

Nhiều lần tôi có đề cập với chồng về vấn đề này, nhưng anh ấy nói chỉ lướt facebook khi rảnh rổi để cập nhật tin tức và liên hệ bạn bè cho tiện lợi. Khi tôi gặng hỏi ngay cả giờ làm việc cũng thấy anh online thường xuyên thì anh ấy vô cùng khó chịu và cáu gắt với tôi. Hiện tại tôi trong tâm trạng bất an và bứt rứt, hoài nghi chồng mình sử dụng facebook với mục đích gì.

Cuộc sống vợ chồng ngày càng xa cách vì facebook - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây chúng tôi ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn. Những cập nhật trạng thái cô đơn của anh ấy trên facebook khiến tôi dễ dàng tức giận và không ít lần chúng tôi xảy ra những cuộc cãi cọ không đáng có. Dường như cả thế giới của chồng tôi bây giờ đều nằm trên mạng xã hội. Khi chồng tôi cho rằng việc chơi facebook là vô hại thì tôi lại luôn cảm nhận những gì xảy ra ở thế giới ảo đều tác động trực tiếp đến cảm xúc chúng tôi. Sự lệ thuộc và đầu tư thời gian vào facebook đang xâm chiếm cuộc sống thực của gia đình chúng tôi. Thay vì nói chuyện với vợ, anh ấy chú tâm hơn đến các cuộc chuyện trò cùng bạn bè trên facebook. Tôi dần cảm thấy chồng mình xa cách hơn, tâm trạng cũng dễ cáu gắt hơn và luôn cảm thấy cô đơn. 

Đàn bà đáng sợ nhất là khi tuyệt tình với chính mình

Đàn bà đáng sợ nhất là khi tuyệt tình với chính mình

Đàn bà đáng sợ nhất chính là khi tuyệt tình với chính lòng dạ của mình. Để rồi, họ gửi lại đàn ông hàng dài những hối hận cả một đời về sau.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 24 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 24 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới