Cuộc sống vợ chồng ngày càng xa cách vì facebook

Thời gian gần đây, chồng tôi quá chú tâm đến mạng xã hội và cuộc sống vợ chồng càng trở nên lục đục vì những phát sinh nhỏ trên mạng xã hội.

Chưa bao giờ facebook trở nên phổ biến như ngày nay, hầu hết tất cả các mối quan hệ bạn bè đều liên kết dễ dàng trên facebook. Mới đầu tôi cho rằng việc ấy vô cùng tiện lợi bởi hầu hết bạn bè chúng tôi đều sử dụng facebook nên có thể liên lạc và kết nối dễ dàng. Nhưng thời gian gần đây, chồng tôi quá chú tâm đến mạng xã hội và cuộc sống vợ chồng càng trở nên lục đục vì những phát sinh nhỏ trên mạng xã hội. Trước đây trước khi đi ngủ vợ chồng tôi đều trò chuyện với nhau về công việc, gia đình, con cái. Nhưng giờ đây thời gian trò chuyện của chúng tôi thưa dần, thay vào đó là chồng tôi luôn lên giường cùng chiếc điện thoại và lướt facebook trước giờ đi ngủ. Khi tôi gợi chuyện anh ấy dường như chỉ ậm ừ cho qua chứ không chú tâm lắng nghe. Từ đó đời sống tình dục của chúng tôi cũng giảm dần. Thay vì lên giường nằm cạnh nhau, chồng tôi chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại và đời sống ảo đang diễn ra trên mạng xã hội.

Một điều đáng nói là chồng tôi rất ít khi cập nhật trạng thái trên facebook, cũng không đăng tải hình ảnh vợ con lên facebook như những ông chồng khác. Mới đầu tôi cho rằng anh ấy là người kín đáo và không muốn cuộc sống riêng tư bị chú ý. Nhưng dần dần tôi phát hiện chồng tôi hoạt động facebook thường xuyên không chỉ về nhà mà kể cả trong giờ làm việc ở công ty. Khi tôi thử nhắn tin vào facebook cho chồng thì chỉ nhận được trạng thái đã xem mà không trả lời. Trong khi đó anh ấy lại rất chăm chỉ đi bình luận trêu chọc bạn bè trên facebook. Dần dần tôi trở nên dễ cáu bẩn và hoài nghi không biết chồng mình làm gì liên tục trên facebook.

Nhiều lần tôi có đề cập với chồng về vấn đề này, nhưng anh ấy nói chỉ lướt facebook khi rảnh rổi để cập nhật tin tức và liên hệ bạn bè cho tiện lợi. Khi tôi gặng hỏi ngay cả giờ làm việc cũng thấy anh online thường xuyên thì anh ấy vô cùng khó chịu và cáu gắt với tôi. Hiện tại tôi trong tâm trạng bất an và bứt rứt, hoài nghi chồng mình sử dụng facebook với mục đích gì. Giờ đây chúng tôi ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn. Những cập nhật trạng thái cô đơn của anh ấy trên facebook khiến tôi dễ dàng tức giận và không ít lần chúng tôi xảy ra những cuộc cãi cọ không đáng có. Dường như cả thế giới của chồng tôi bây giờ đều nằm trên mạng xã hội. Khi chồng tôi cho rằng việc chơi facebook là vô hại thì tôi lại luôn cảm nhận những gì xảy ra ở thế giới ảo đều tác động trực tiếp đến cảm xúc chúng tôi. Sự lệ thuộc và đầu tư thời gian vào facebook đang xâm chiếm cuộc sống thực của gia đình chúng tôi. Thay vì nói chuyện với vợ, anh ấy chú tâm hơn đến các cuộc chuyện trò cùng bạn bè trên facebook. Tôi dần cảm thấy chồng mình xa cách hơn, tâm trạng cũng dễ cáu gắt hơn và luôn cảm thấy cô đơn.

Đàn bà đáng sợ nhất là khi tuyệt tình với chính mình Đàn bà đáng sợ nhất chính là khi tuyệt tình với chính lòng dạ của mình. Để rồi, họ gửi lại đàn ông hàng dài những hối hận cả một đời về sau.

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