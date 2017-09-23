Dứt tình anh bạn trai bán bánh bao xong mới ngã ngửa lương anh 9 con số đi xe tiền tỷ

Tâm sự gia đình 23/09/2017 16:45

Lần đó bạn trai mới của Hằng rủ cô đi dự sinh nhật sếp tổng công ty anh, Hằng vui lắm cô hí hửng ăn mặc sang trọng rồi tự hào đi với bạn trai. Vậy nhưng khi vừa đến nơi thì cô chết điếng khi nhìn thấy...

27 tuổi Hằng xinh đẹp không thua gì hotgirl, ấy thế mà cô vẫn còn độc thân khiến không một ai tin nổi. Thú thật thì cô được rất nhiều người săn đón trồng cây si trước nhà, thế nhưng Hằng không rung động với bất kỳ ai vì cô đang muốn "săn" bằng được đại gia để sống trong nhung lụa.

Và rồi cơ hội cũng đến khi lần đó Hằng gặp Cường trong một bữa tiệc, nhìn Cường ăn mặc bảnh bao lại toát lên vẻ tri thức kiểu con nhà quyền thế nên Hằng tự nhủ nhất định phải làm quen được người đàn ông đó.  Nói là làm, Hằng cố tình liếc mắt đưa tình rồi xin xỏ số điện thoại để nói chuyện và cứ thế Huy và Hà phát sinh tình cảm với nhau.

Sau khi tán đổ được Cường thì Hằng hí hửng vì được bạn trai sẽ đưa đón mình bằng ô tô rồi ăn những món đắt tiền ở nhà hàng 5 sao trở lên.

- Em đúng là may mắn vì đời này gặp được người đàn ông lý tưởng như anh _ Hằng cười tươi.

- Em đang nói con người anh? Hay là nói đến tiền của anh hả? Giả sử nếu anh nghèo thì em có bên anh như lúc này không?

- Tất nhiên là có. Em yêu anh vì con người anh chứ đâu vì tiền. Dù anh nghèo chỉ là thằng khố rách áo ôm em vẫn nguyện yêu anh.

Dứt tình anh bạn trai bán bánh bao xong mới ngã ngửa lương anh 9 con số đi xe tiền tỷ - Ảnh 1
Sao hôm nay anh lại ăn mặc như thế này? Anh định thử lòng em đấy hả? ( ảnh minh họa )

Thấy bạn gái nói như vậy thì Cường ôm chặt Hằng vào lòng thầm cảm ơn cô. Còn Hằng thì hả hê vì tin chắc là Cường nghĩ cô yêu anh không vụ lợi. Thế rồi ngay những buổi hẹn hò sau thì Hằng choáng váng khi thấy Cường xuất hiện trước mặt mình với chiếc xe cà tàng và bộ quần áo cũ kỹ. Nhìn Cường lúc này Hằng thấy quê mùa hết sức, dù hậm hực nhưng cô vẫn cố bình tĩnh.

- Sao hôm nay anh lại ăn mặc như thế này? Anh định thử lòng em đấy hả?

- Anh đang rất nghiêm túc. Chẳng phải em nói yêu anh không vì tiền sao, chính vì vậy anh muốn sống thực với con người mình. Em không buồn chứ?

Thấy bạn trai nói câu đó thì Hằng điên tiết lắm nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì. Dù gì hôm qua cô cũng to miệng nói yêu không vì tiền nên giờ phải cố ừ cho xong chuyện. Vậy nhưng kể từ đó thì Hằng thay đổi luôn thái độ với gã bạn trai nghèo của mình. Nhiều lần Cường rủ Hằng đi chơi nhưng nghĩ cảnh đám bạn của anh cũng nghèo kiết xác nên cô chẳng hứng thú mà viện đủ cớ để từ chối.

Dù bạn trai thú nhận thân phận nhưng trước mặt bạn bè thì Hằng vẫn khoe khoang mình yêu được đại gia. Thế rồi ngày hôm đó đang ăn uống với bạn bè thì Hằng bỗng tái xẩm mặt mày khi thấy Cường đang đạp xe đi bán bán bao. Không chịu nổi nữa nên dù có bị mọi người chê cười Hằng cũng quyết phải chia tay gã bạn trai nghèo này của mình.

- Gì thế này, cứ tưởng anh nghèo tôi không ngờ anh nghèo đến mức đạp xe đi bán bán bao đấy. Anh làm tôi mất mặt quá...chúng ta chia tay đi. Tôi không chịu đựng sự nghèo nàn cùng anh được đâu.

Dứt tình anh bạn trai bán bánh bao xong mới ngã ngửa lương anh 9 con số đi xe tiền tỷ - Ảnh 2
Cứ tưởng Hằng sẽ hạnh phúc mãi mãi và hả hê vì ” săn ” được trai giàu nào duyên số đưa đẩy kiểu gì mà cô lại gặp Cường trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt.( ảnh minh họa )

- Em..em nói như vậy là sao? Chẳng phải chính em đã nói yêu anh không vì tiền mà.

- Tôi nói như vậy là vì lúc đó tôi nghĩ anh là đại gia. Nếu biêt anh nghèo thế này tôi đã không ngu gì mà dính vào. Tốt nhất anh cút đi...đừng để tôi nhìn thấy anh. Xấu hổ lắm.

Nói rồi Hằng bước đi để mặc cho Cường ngã quỵ xuống vì sốc, và thế rồi sau khi đá xong anh bạn trai nghèo hèn thì Hằng nhanh chóng gật đầu đồng ý làm bạn gái của một gã trai giàu khác. Bạn trai mới của Hằng là phó phòng một công ty lớn với mức lương khủng, khỏi phải nói cô hả hê vô cùng vì bây giờ nhiều lúc ngồi xe sang mà cứ nghĩ đến chiếc xe cà tàng cũ của Cường là cô lại thấy ớn lạnh phát khiếp.

Cứ tưởng Hằng sẽ hạnh phúc mãi mãi và hả hê vì ” săn ” được trai giàu nào duyên số đưa đẩy kiểu gì mà cô lại gặp Cường trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Lần đó bạn trai mới của Hằng rủ cô đi dự sinh nhật sếp tổng công ty anh, Hằng vui lắm cô hí hửng ăn mặc sang trọng rồi tự hào đi với bạn trai. Vậy nhưng khi vừa đến nơi thì cô chết điếng khi nhìn thấy Cường đứng trong buổi tiệc đó. Nhìn Cường khác hẳn, anh sành điệu và trông cực kỳ giàu có, đến tận khi bạn trai mới giới thiệu Cường chính là sếp tổng trẻ của công ty với mức lương khủng thì Hằng như chết điếng. Cô ân hận và xấu hổ không biết chui vào đâu. Đến bây giờ thì cô mới biết ngày đó Cường cố tình giả nghèo đóng trai bán bánh bao để thứ lòng trước khi ngỏ lời cầu hơn cô…Có lẽ hơn ai hết Cường vui mừng vì ngày đó anh đã sớm nhìn ra con người thật của cô bạn gái ham của như Hằng.

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