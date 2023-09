Đàn ông không tốt thì đừng đổ thừa phụ nữ không ngoan

Chồng vô tâm, hờ hững, không xem trọng gia đình thử hỏi phụ nữ làm sao lúc nào cũng có thể cười nói, vui vẻ? Biểu hiện của phụ nữ là khóc, khuyên nhủ chồng. Chồng không nghe thì họ than vãn, trách móc. Thật ra, không có người đàn bà nào muốn kết tội hay “vạch lá tìm sâu”. Chỉ là họ muốn chồng tốt hơn, quan tâm và yêu thương vợ con nhiều hơn nữa. Đàn ông thấy vợ nói nhiều thì cho rằng phiền phức, thấy vợ khóc thì bực bội nhưng không hiểu rằng biểu hiện đó của phụ nữ chính là vì họ còn yêu thương và trân trọng gia đình.

Khi cuộc sống hôn nhân trục trặc, nhiều mâu thuẫn, không như ý mình, đàn ông thường có tâm lí đổ thừa. Đa phần đàn ông đều cho rằng, chính người vợ là nguồn cơn của mọi nỗi buồn phiền của họ. Vợ chưa đủ tốt, chưa đủ hiểu chồng, không biết chồng cần gì… Và những lúc như thế, đàn ông thường so sánh vợ và những người đàn bà ngoài kia. Vợ người khác lúc nào cũng đẹp, cũng ngoan. Trái ngược hoàn toàn với vợ của mình.

Khi bị yêu cầu sống tốt hơn, quan tâm gia đình nhiều hơn thì đàn ông rất hiếm người thay đổi. Có người bỏ ngoài tai, lời nói của vợ chẳng khác nào “nước đổ lá khoai”. Họ vẫn cứ tiếp tục vô tâm, tiếp tục sống hờ hững với vợ. Còn có những người đàn ông phản ứng theo kiểu khác, họ trở nên khó chịu, cãi tay đôi với vợ để giành phần thắng về mình.

Khi vợ khuyên nhủ, có người đàn ông nào chịu thay đổi? - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này là vậy, người ta chỉ nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà không hề thấy tội lỗi của mình. Không một người phụ nữ nào càm ràm, than phiền nếu như người chồng biết lo lắng, thương yêu. Không một người đàn bà nào muốn mình suốt ngày than vãn, khóc lóc chồng. Vợ hiền lành hay hung dữ đều do chồng mà ra cả.