Đàn bà khôn ngoan không bao giờ chọn cuộc đời như Lọ Lem mà sẽ sống như công chúa

Muốn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, phụ nữ phải nắm vững quân cờ hạnh phúc trong tay để biết tiến và lui một cách phù hợp, đừng mãi ù lì như Lọ Lem.

Lọ Lem là vai diễn chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, luôn trông chờ vào chàng bạch mã hoàng tử của mình. Lỡ mai này, chẳng có chàng hoàng tử cưỡi bạch mã nào đến, bạn còn đủ sức để chờ đợi thêm được nữa không? Vì vậy, đàn bà đừng chọn làm Lọ Lem, hãy sống thực tế để đấu tranh giành hạnh phúc. Trong truyện, có thể những cô chị kế của Lọ Lem là nhân vật phản diện nhưng họ thực tế. Họ dám sống thật với chính mình, ra sức đấu tranh vì tình yêu, mục đích cuối cùng là để hạnh phúc. Họ không giống như Lọ Lem, đánh rơi giày rồi chỉ ngồi một chỗ đợi chờ hoàng tử đi tìm.

Là đàn bà đừng chọn cuộc sống bị động như Lọ Lem - Ảnh minh họa: Internet Lọ Lem đại diện cho những cô gái an phận, hiền lành, công dung ngôn hạnh trong xã hội ngày nay. Còn chị kế là hiện thân của những cô nàng có phần hư hỏng, dám sống thật với chính mình, dám đấu tranh để giành giật hạnh phúc. Nếu được chọn, bạn sẽ chọn cuộc sống như thế nào? Lọ Lem suốt ngày quần áo lấm lem, ngây thơ, yếu mềm, luôn bị ức hiếp? Hay chị kế quần áo xúng xính, trang điểm chưng diện mỗi ngày và sống kiêu hãnh? Trong truyện, cuối cùng người hiền lành, sống cuộc đời an phận luôn là người hạnh phúc. Nhưng suy cho cùng, nếu Lọ Lem không tham vọng, không muốn cuộc sống vinh hoa, cô ấy sẽ không đến dạ tiệc để đánh rơi chiếc giày và tìm thấy hoàng tử. Người hiền lành đến mấy cũng có những tham vọng tầm thường đúng bản chất của một con người. Không ai thoát khỏi những cám dỗ, hào quang lấp lánh của sự giàu có, sung túc. Chẳng qua mỗi người sẽ biểu đạt theo cách khác nhau. Có người thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, có người ngấm ngầm nuôi dưỡng tham vọng đó để có ngày bùng phát. Một người phụ nữ đủ thông minh và sáng suốt sẽ biết sắm cho mình vai diễn nào trong cuộc đời này. Lọ Lem cũng có mặt tốt, hiền lành, lương thiện nhưng lại khá ù lì trong tình yêu. Còn chị kế Lọ Lem ngông cuồng, hóng hớt nhưng lại sống thật với cảm xúc của mình, chủ động tìm kiếm hạnh phúc đích thực.

Hãy sống kiêu hãnh, xinh đẹp như công chúa - Ảnh minh họa: Internet Trong xã hội ngày nay, không phải ai hiền lành cũng sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Minh chứng là những người vợ tận tụy vì chồng con, đến cuối cùng vẫn bị phản bội. Sống cuộc đời như những cô chị kế cũng hay, được ăn mặc đẹp, biết chăm sóc bản thân. Bạn thấy Lọ Lem hiền lành, nhưng chưa hẳn đã vậy. Ở bên trong con người của cô ấy vẫn có sự căm phận, oán giận mẹ ghẻ và chị kế, nhưng vì cô ấy đã chọn mình vẻ ngoài ngoan hiền nên đành đóng trọn vẹn vở kịch của mình. Giả sử như ngày đó, hoàng tử không tìm đến, liệu Lọ Lem có trở thành công chúa, vịt hóa phượng hoàng bay lên bầu trời xanh không? Hay cứ mãi quanh quẩn bên gian bếp lấm dầu mỡ? Là phụ nữ, hãy phá vỡ những nguyên tắc cứng nhắc. Đừng gò ép mình vào khuôn khổ, đàn bà phải ngoan, chồng mới thương. Nếu sinh ra không có mệnh sung sướng như công chúa, hãy sống cuộc đời như bà hoàng, mặc đẹp, ăn ngon, sống kiêu hãnh để không ai xem thường. Muốn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, hãy tự chủ, đừng mù quáng - Ảnh minh họa: Internet Trong truyện, Lọ Lem tìm được hạnh phúc bên hoàng tử. Trong xã hội hiện thực, cứ mãi ngồi chờ hoàng tử, bạn sẽ mãi chẳng thể hạnh phúc. Là phụ nữ nên biết dự trù phương án B cho cuộc đời mình, không có điều này sẽ có điều khác thay thế. Đừng quá ù lì, trông chờ vào người khác mang đến hạnh phúc cho bạn. Muốn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, phụ nữ phải nắm vững quân cờ trong tay để biết tiến và lui một cách phù hợp. Cuộc đời phụ nữ giỏi và may mắn phải đi song hành với nhau, không được thiếu bất cứ thứ gì. Nếu được lựa chọn, bạn sẽ chọn làm Lọ Lem ngồi chờ hoàng tử hay là cô chị kế chủ động tìm kiếm hạnh phúc của mình?

Đàn bà 30 mãi thất bại vì không chịu thấu hiểu những điều này trong cuộc đời Đàn bà chạm ngưỡng 30 mà không thấu hiểu được những điều này, đừng hỏi vì sao chẳng thể hạnh phúc.

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