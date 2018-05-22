Đàn bà 30 mãi thất bại vì không chịu thấu hiểu những điều này trong cuộc đời

Cuộc đời phụ nữ, thất bại lớn nhất là khi đã chạm ngưỡng 30 nhưng chẳng có gì trong tay. Nếu không muốn mãi là người yếu kém, hãy “nhét” vào đầu những điều này, ít nhất cũng sẽ giúp bạn nhận ra nhiều đạo lý trong cuộc đời.

Đa số giới trẻ ngày nay thường chọn cuộc sống an phận, nói đúng hơn là lười vận động. Bạn muốn cuộc sống của mình cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng, không phải cố gắng vì mục tiêu gì. Điều này vô tình dẫn đến những hệ lụy trong tương lai. Thử nghĩ lại đi, khi bước sang tuổi 30, bạn có điều gì đáng tự hào để kể cho con nghe không? Hay vẫn cứ mãi giậm chân tại chỗ, ước mơ dang dở, công việc cũng không ổn định. Lúc này bạn sẽ tiếc những chuỗi ngày xưa kia chưa từng một lần cố gắng, chưa từng biết thực hiện đam mê là gì. Người ta nói thanh xuân như cơn mưa rào, dù ướt nhưng ai cũng muốn một lần quay lại. Vì vậy hãy yêu hết mình, làm việc hết sức để không phải hối hận khi nhìn lại. Tuổi trẻ hãy sống hết mình, đừng ngần ngại thử thách, đừng sợ khó khăn. Chỉ có vậy bạn mới không hối hận ở độ tuổi 30.

Đàn bà có một khuyết điểm cực kỳ lớn là luôn trông chờ vào tiền bạc của chồng. Cũng vì vậy mà họ luôn thất bại, gặp nhiều đớn đau trong cuộc sống hôn nhân. Đến độ tuổi 30, nếu bạn chưa thể mua được cho bản thân đôi giày đàng hoàng, xem như cuộc đời này bạn đã thất bại hoàn toàn. Hãy tự làm chủ cuộc sống của mình, tự kiếm tiền, tự mua đồ từ số tiền mình kiếm được. Khi đó bạn sẽ tự tin hơn, không phải hổ thẹn với bản thân mình.

Đàn bà khi 30, phải tự mình mua được đôi giày đàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Chưa lường trước được hậu quả việc "ăn cơm" của người khác

Có nhiều người nghĩ việc cưới chồng rồi để chồng nuôi, không cần phải làm việc mệt mỏi. Họ nghĩ đó là chuyện một người đàn bà nào rồi cũng sẽ lựa chọn. Nhưng lại vô cùng sai lầm, có nhiều người không bao giờ chọn cuộc sống “ăn cơm” người khác. Họ sợ phải áp lực, sợ mang nợ và sợ bị xem thường. Là phụ nữ nhất định hãy chọn cho mình một công việc, tự mua món mình thích, tự sống cuộc đời mình muốn. Tuyệt đối đừng trông chờ vào những đồng lương chồng mang về. Cuộc đời này không ai cho không ai thứ gì, không phải bữa cơm nào cũng dễ dàng ăn như cơm mẹ. Người khác cho bạn một bữa cơm, chắc chắn sẽ lấy đi của bạn một điều gì đó. "Ăn cơm” mà phải đánh đổi cả lòng tự trọng của mình, liệu bạn có hạnh phúc?

Quá cưng chiều bản thân sẽ gây ra rắc rối cho bản thân

Hãy tạo thói quen tập thể dục để có nhiều sức khỏe hơn - Ảnh minh họa: Internet

Là đàn bà đừng ngồi một chỗ quá lâu, cũng đừng ăn quá nhiều. Hãy tập thể dục điều độ, ăn uống có khoa học. Đừng để bản thân trở nên lười biếng, tích lũy mỡ thừa quá nhiều. Thời trẻ bạn có sức khỏe, muốn ăn uống sao cũng được, nhưng đến khi tuổi 30, bạn sẽ hiểu nỗi sợ bệnh tật kéo về. Là đàn bà đừng mãi chai lì, đừng quá nuông chiều bản thân. Việc tập thể dục, ăn uống điều độ, chăm sóc da sẽ khiến bạn tự tin hơn. Muốn ở độ tuổi 30 vẫn tươi trẻ, hãy yêu chiều bản thân một chút.