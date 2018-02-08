Hầu hết phụ nữ ở ngưỡng 30 sẽ cưới chồng, sinh con. Khi cuộc đời rẽ sang một hướng khác, ở con đường mang tên hôn nhân , các mối lo toan sẽ nhân lên gấp vạn lần. Lúc này, bạn sẽ không còn thời gian để định hình cuộc sống của mình nữa. Cô gái 20, ngây thơ bước vào đời, khi vấp ngã cũng có thể yếu đuối dựa dẫm vào người khác. Nhưng đàn bà 30, việc gì cũng đến tay, có khó khăn cũng một mình chịu đựng, một mình vượt qua. Tuy nhiên, đừng vội nản lòng. Khó khăn sẽ giúp bạn trưởng thành, đau thương sẽ hóa thành bài học xương máu.

Khi 20, chúng ta còn non nớt, luôn sợ sệt với những quyết định của mình. Vì vậy mà có nhiều dự định, ước mơ còn bỏ ngỏ. Nhưng khi 30, thời gian không cho phép bạn dùng dằng. Đây là thời điểm để bạn dứt khoát đưa ra những quyết định của mình. Dù sự lựa chọn đó đúng hay sai, bạn cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Khi vượt qua hết thảy những khó khăn, bạn sẽ biết được cảm giác của thành công và mùi vị của thất bại.

Ai thương thì thương lại, ai ghét thì bỏ mặc, không đoái hoài. Phụ nữ 30 không sợ mất đi những mối quan hệ xã giao thông thường. Điều họ sợ là đánh mất đi mái ấm hiện tại và những điều quen thuộc. Khi đi qua tháng năm, điều mà họ nhận ra nhiều nhất đó là lòng người. Khi còn non dại, có thể bạn sẽ sẵn sàng cãi tay đôi với những người làm phật lòng mình. Nhưng rồi hậu quả sau đó, chỉ có bạn gánh chịu. Bởi tuổi trẻ đồng nghĩa với dại khờ, bồng bột và bốc đồng. Khi 30 tuổi, bạn sẽ nhận ra rằng đối xử với nhau quan trọng nhất là ở cái tâm và tình. Bạn sẽ nhận ra đâu là người thương mình thật lòng và đâu chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau.

Bài học về sự mất mát và tổn thương

Khi đôi mươi, nếu bị tổn thương, bạn sẽ khóc. Gặp người vô tình, bạn cũng có thể khóc. Bởi ngoài việc dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, bạn không còn nghĩ ra được cách gì nữa. Nhưng khi đủ trưởng thành, bạn sẽ nhận ra thay vì dùng nước mắt thì hãy vận dụng đầu óc và kinh nghiệm để vượt qua khó khăn. Với đàn bà 30, mất mất và tổn thương chỉ khiến họ mạnh mẽ hơn. Họ biết mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách, mọi vấn đề đều có nút thắt, chỉ cần tháo gỡ mọi chuyện sẽ tự khắc tốt đẹp.

Bài học về sự ưu tiên

Khi 20, bạn chưa định hình được điều gì phải đặt lên hàng đầu. Bởi có quá nhiều khiến bạn thích thú và luôn bị cám dỗ vì những điều mới lạ. Nhưng khi 30 tuổi, bạn sẽ biết được gia đình là trên hết. Những thứ hào nhoáng ngoài kia chỉ tô điểm cho cuộc sống bạn thú vị hơn, chứ không thể khiến bạn hạnh phúc. Điều quan trọng nhất của phụ nữ vẫn là gia đình. Khi mệt mỏi có nơi để về, có người chồng để vỗ về những đêm khó ngủ, có con để hạnh phúc mỗi ngày. Đến cuối cùng, bình yên luôn là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này.

Bài học về đầu tư cho tương lai

Tuổi trẻ, bạn có thể sống thoải mái cho hôm nay, ngày mai cứ để sau. Nhưng khi 30, bạn phải biết tiết kiệm và bắt đầu tích lũy vốn đầu tư cho tương lai. Chẳng hạn như việc đầu tư cho con cái học ở một trường danh giá, mua bảo hiểm hay gửi sổ tiết kiệm. Đó sẽ là thói quen tốt để bạn có được một cuộc sống tuổi xế chiều an nhàn hơn.