Nếu có 3 trên 5 dấu hiệu này, chứng tỏ bạn là người đàn bà lụy tình, càng yêu càng mù quáng

Trong cuộc sống thường nhật, đừng tỏ ra quá nhiệt tình với bất cứ thứ gì, đừng tự chuốc phiền phức vào người. Trong tình yêu đừng quá mù quáng, đừng tự khiến bản thân trở nên ngu ngốc. Cả hai kiểu đàn bà này cuối cùng đều nhận một hậu quả duy nhất là tổn thương.

Trong cuộc sống có 2 loại đàn bà dễ chuốc khổ vào người nhất là đàn bà nhiệt tình và đàn bà lụy tình . Đàn bà quá nhiệt tình, niềm nở làm mọi thứ, khi mệt mỏi, chẳng có ai bên cạnh hỏi han. Còn đàn bà lụy tình, yêu hết mình, khi người khác phụ bạc, điều bạn nhận lại là những tổn thương. Là đàn bà đừng chọn trở thành một trong hai kiểu đó, nếu không sẽ đắng cay suốt đời.

Nếu bạn đang yêu, hãy đọc bài này để nhận biết bản thân có phải là người lụy tình hay không?

Trong mối quan hệ, phụ nữ càng chủ động càng chịu thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, ai đặt tâm trí nhiều hơn, người đó sẽ tổn thương nhiều nhất. Khi yêu, bạn hy sinh tất cả, thời gian, tiền bạc, tâm sức, chủ động lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò. Bạn có thể vì người ấy mà làm tất cả, không từ nan bất cứ điều gì. Nếu vậy, chắc chắn bạn đang lụy tình. Nếu bạn cứ cố gắng duy trì mối quan hệ, còn người đó mãi thờ ơ, sớm muộn gì tình yêu cũng đổ vỡ và người chịu tổn thương là bạn. Là phụ nữ, đừng yêu quá nhiều, cũng đừng để người kia nắm bắt khuyết điểm của mình.

Bạn sẵn sàng thay đổi vì người đó

Khi yêu, bạn sẵn sàng thay đổi vì người đó. Nếu đối phương muốn bạn thay đổi theo hướng tích cực, thì đó là việc làm vô cùng tốt. Tuy nhiên, bạn đừng quá nghe lời người khác. Dù có yêu đến đâu, bạn cũng không thể nào cứ mãi sống theo ý người khác. Bạn cũng phải có những nét riêng biệt. Khi là chính mình, bạn mới thật sự hạnh phúc. Khi đã quen với việc nghe lời người khác, khi họ rời đi, nhất định bạn sẽ trở nên bế tắc. Khi yêu, đừng để bản thân phụ thuộc vào bất cứ ai, hãy là chính mình, sống theo kiểu mình thích, ắt hẳn bạn sẽ không phải sợ hãi khi ai đó rời đi.

Bạn cho đi tất cả

Khi yêu, bạn cho đi nhiều hơn là nhận lại - Ảnh minh họa: Internet

Đây đích thị là dấu hiệu của hội chứng yêu mù quáng, lụy tình. Khi yêu, bạn không giữ giới hạn gì cho riêng mình. Với bạn, yêu là cho đi tất cả, không cần phải giữ lại gì. Điều này vô tình khiến cho đối phương càng xem thường, muốn rời xa bạn ngay tức khắc. Bởi họ sợ, sợ phải gánh vác trách nhiệm với ai đó, sợ khi nhận quá nhiều, bản thân sẽ trở nên áp lực. Mà trong tình yêu, cứ tạo áp lực cho nhau, sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Phụ nữ thông minh biết đặt ra mức giới hạn yêu thương của chính mình. Yêu đủ, biết dừng lại kịp lúc, bạn sẽ không phải chịu nhiều thiệt thòi.

Đa số thời gian của bạn đều dành cho người ấy, không quan tâm đến gia đình, bạn bè

Đa số thời gian của bạn đều dành hết cho anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, nhiều người có xu hướng đặt hết niềm tin, dành trọn thời gian của mình cho một người. Điều này vô tình khiến cho cuộc sống của bạn trở nên gò bó, ngột ngạt. Suốt ngày bạn chỉ biết quanh quẩn bên một người, đi đâu cũng kè kè bên nhau. Điều này sẽ khiến đối phương cảm thấy không thoải mái và bạn cũng sẽ mệt mỏi. Hãy để người ấy làm những điều họ thích, bạn cũng phải có thời gian để duy trì những mối quan hệ khác. Không phải yêu là chỉ có một mình người đó, không phải yêu là đi đâu cũng có nhau. Cho nhau không gian riêng sẽ khiến cho mối quan hệ của bạn trở nên thoải mái, có cơ hội phát triển lâu dài hơn.

Bạn luôn hỏi ý kiến và đợi người kia cho phép

Làm gì, bạn cũng xin phép đối phương và đợi anh ấy đồng ý. Điều này sẽ hình thành cho bạn tính dựa dẫm, không có chính kiến. Là phụ nữ, hãy mạnh mẽ và tự lập, muốn làm gì hãy bắt tay làm, đừng đợi chờ sự cho phép của bất cứ ai. Như vậy, bạn mới thật sự hạnh phúc. Thử nghĩ đi, nếu đó là đam mê của bạn và anh ấy không đồng ý để bạn thực hiện ước mơ của mình thì sao? Liệu bạn có thật sự hạnh phúc với sự an bài đó không?