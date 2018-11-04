Chung thủy là yếu tố cần để tạo nên hạnh phúc. Tùy vào mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh và mức độ phù hợp giữa hai người mà cần có những yêu cầu riêng để có được hạnh phúc trong hôn nhân. Tha thứ, hi sinh là một phần trong đó. Vậy, liệu có nên tha thứ cho người vợ bỏ chồng theo trai?

Hạnh phúc gia đình luôn cần sự hi sinh và đánh đổi Ai cũng mong muốn được hạnh phúc, được thỏa mãn những nhu cầu cá nhân, niềm yêu thích cá nhân. Tuy nhiên, luôn có những rào cản, những cách trở khiến cho chúng ta buộc phải hi sinh. Chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ để có được hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc gia đình không phải tự dưng mà có. Nó phải được đánh đổi bởi rất nhiều thứ: thời gian, niềm yêu thích cá nhân, những sở thích, vui thú bên ngoài,… Người ta không thể vì những ham muốn cá nhân mà đánh đổi hạnh phúc gia đình, có những thứ thiêng liêng và cần hi sinh rất nhiều mới có được. Nếu như vợ bỏ chồng theo trai, có lẽ nên dành cho nàng những hình phạt thích đáng. Hạnh phúc gia đình luôn cần sự đánh đổi - Ảnh minh họa: Internet Đánh đổi những ham muốn và sở thích cá nhân để có được những điều quý giá và thiêng liêng hơn. Khi về chung một nhà, có nhiều yếu tố từ ngoại cảnh khiến cho bạn cảm thấy cuộc sống hôn nhân thực tế không như là mơ. Chính điều đó khiến bạn cảm thấy người đàn ông của mình dường như thô lỗ hơn, không được tuyệt vời như mình đã từng nghĩ. Họ có những nỗi lo riêng, không còn dành cho bạn những lời ngọt ngào và những cử chỉ âu yếm. Có thể những điều đó làm bạn chán nản, bạn không muốn mãi mãi luẩn quẩn trong một căn nhà với những lo lắng và những gánh nặng. Nếu bạn không thể hi sinh, bạn sẽ mất đi nhiều thứ quý giá hơn nhiều.

Không dễ gì tha thứ cho người vợ bỏ chồng theo trai Thật khó để tha thứ cho sự phản bội. Bởi lẽ, phản bội một lần không có nghĩa là không có lần thứ hai. Con người ta đã đánh đổi rất nhiều thứ để có được hạnh phúc, một khi bạn đã chấp nhận rũ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của trái tim, bạn sẽ làm mất đi rất nhiều điều quan trọng. Bạn không những mất đi hạnh phúc gia đình, mất đi nơi bạn đã từng thuộc về, bạn cũng có thể mất đi niềm tin ở người khác, bạn không được tôn trọng như trước. Hạnh phúc, niềm tin vô cùng quan trọng với bất kỳ người phụ nữ nào. Nó khiến cho bạn trở nên nhỏ bé và đáng thương. Không dễ gì tha thứ cho người vợ bỏ chồng theo trai - Ảnh minh họa: Internet Người đàn ông bỏ gia đình theo tình nhân, theo một góc nhìn nào đó, họ sẽ có nhiều cơ hội được quay trở lại. Nếu họ nhận ra lỗi lầm của mình, họ vẫn có nhiều cơ hội. Nhưng phụ nữ thì không, khi vợ bỏ chồng theo trai, người vợ mất gần như hoàn toàn. Nếu bạn có hối hận, và nhận ra những gì mình làm là sai đi chăng nữa, thì kết cục vẫn khó có thể trọn vẹn được như trước. Bởi lẽ, người phụ nữ sinh ra đã có sẵn trong mình rất nhiều định kiến. Phụ nữ không nhận được nhiều sự cảm thông từ xã hội, từ gia đình. Dù cho xã hội hiện đại hơn, những định kiến đó chỉ có thể chuyển dịch dần dần mà khó có thể mất đi.

Đừng đánh đổi hạnh phúc gia đình vì bất kỳ lí do gì Hạnh phúc gia đình là điều vô cùng thiêng liêng. Nó quyết định hơn nửa cuộc đời bạn. Không những thế, nó còn quyết định sự phát triển và hạnh phúc của thế hệ tương lai. Những đứa con sinh ra trong gia đình hạnh phúc, êm ấm cũng có những điều kiện tốt để phát triển toàn diện. Đừng nên đánh đổi hạnh phúc gia đình vì bất kỳ lí do gì. Đừng đánh đổi hạnh phúc vì bất kỳ lý do gì - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều người tự đặt cho mình những lí do để có thể bước chân ra đi cùng với tình yêu mới. Họ có thể làm vậy, khi cuộc hôn nhân của họ đã không còn gì nữa rồi. Và một nửa của họ không còn xứng đáng với họ nữa. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, hạnh phúc sẽ nhanh chóng bị tan vỡ, bạn sẽ chỉ nhận lại cho mình sự nuối tiếc và mệt mỏi nếu như bạn không biết trân trọng hạnh phúc gia đình.

Những kiểu phụ nữ dù khó khăn, nghèo khổ đến đâu cũng không bỏ chồng, đàn ông nên trân trọng Nếu đàn ông lấy được kiểu phụ nữ này thì hãy trân trọng, bởi dù khó khăn, nghèo khổ đến đâu cô ấy cũng sẽ ở bên bạn không bao giờ rời xa.

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