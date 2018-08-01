Chồng nên làm gì khi vợ coi thường bố mẹ mình?

Tâm sự gia đình 01/08/2018 05:30

Ngày nay, giá trị của phụ nữ ngày càng được khẳng định. Nhiều người phụ nữ không còn phải lo lắng chuyện bếp núc, nội trợ. Vì họ có học thức cao, thành công và có địa vị trong xã hội. Điều đó đôi khi khiến cho các mối quan hệ trong gia đình không được thuận lợi. Nhiều tình huống trớ trêu khi con dâu không tôn trọng bố mẹ chồng, khiến cho mối quan hệ trở nên bất hòa, không khí gia đình căng thẳng. Là chồng, bạn nên làm gì khi vợ coi thường bố mẹ mình?

Người đứng giữa bao giờ cũng có những khó xử, những chông chênh. Vợ là người sẽ đi bên bạn trong suốt quãng đời còn lại. Cha mẹ là đấng sinh thành, những người hi sinh cho bạn nhiều nhất. Sẽ không dễ dàng gì để giải quyết việc người bạn yêu nhất lại khinh thường người đã cho bạn cả cuộc sống này. Nhưng luôn có cách giải quyết cho mọi vấn đề nếu như bạn đủ khéo léo và kiên nhẫn. Khi vợ coi thường bố mẹ, là một người chồng chín chắn, hãy thực hiện những lưu ý sau đây.

Hiểu lý do tại sao con dâu coi thường bố mẹ chồng

Có rất nhiều lý do để con dâu coi thường bố mẹ chồng. Rất nhiều câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy, phụ nữ làm chủ cuộc sống và học thức ngày càng cao khiến cho họ rất tự tin vào khả năng của chính mình. Điều này thường xuyên xảy ra đối với những người chồng xuất thân nông thôn nhưng lại lấy vợ thành thị. Thói quen phân biệt vùng miền khiến cho nhiều người vợ, nhiều người con dâu có thái độ coi thường bố mẹ chồng.

Là một người chồng tâm lý, hãy cố gắng tìm hiểu tại sao vợ mình lại coi thường bố mẹ. Chỉ khi hiểu được tâm lý người vợ, bạn mới có thể tìm ra cách làm cô ấy tâm phục, khẩu phục.

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Chồng cần hiểu lý do tại sao con dâu coi thường bố mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dễ dàng làm được điều này thông qua việc trò chuyện thẳng thắn với vợ, để ý những câu từ và thái độ của vợ khi nhắc đến bố mẹ. Điều quan trọng là hãy làm sao để hiểu được mong muốn của vợ mà không gây bất hòa.

Khẳng định vị trí của bố mẹ đối với bản thân

Chỉ khi nào vợ hiểu được bố mẹ quan trọng như thế nào đối với chồng, họ mới thôi khinh thường bố mẹ. Có thể xuất thân của bạn không được cao quý, gia cảnh của bạn không được giàu có, học thức của bố mẹ bạn cũng không cao. Nhưng bố mẹ đã sinh ra và nuôi bạn trưởng thành. Người phụ nữ của bạn không tôn trọng bố mẹ bạn, có nghĩa là họ không tôn trọng bạn.

Tính cách “tiểu thư” và sự tự tin thái quá có thể khiến cho con dâu ngày càng lấn lướt, không coi bố mẹ chồng ra gì. Có nhiều cặp vợ chồng ra ở riêng, không ở cùng với bố mẹ chồng, tình cảm giữa con dâu và bố mẹ chồng cũng không được gắn kết, bồi đắp thường xuyên. Họ cũng không hiểu được bố mẹ chồng mình là người như thế nào. Do đó nhiều khi dẫn đến việc thiếu sự tôn trọng.

Chồng nên làm gì khi vợ coi thường bố mẹ mình? - Ảnh 2
Chồng cần biết khẳng định bố mẹ quan trọng như thế nào với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Không thiếu các trường hợp con dâu chê bố mẹ là người nhà quê, sống cổ hủ, lạc hậu. Nhưng họ không biết rằng chính những con người cổ hủ ấy đã nuôi chồng họ nên người, trở thành trụ cột cho gia đình họ.

Một người chồng chín chắn biết cách làm cho vợ hiểu được tầm quan trọng của bố mẹ đối với mình như thế nào. Và dĩ nhiên đối với cả vợ mình nữa. Hãy khẳng định cho vợ thấy rằng nếu như không có bố mẹ, mình sẽ không có được như ngày hôm nay.

Thường xuyên nhắc vợ chăm sóc và gần gũi bố mẹ

Sự thiếu tôn trọng nhiều khi xuất phát từ việc thiếu sự gần gũi và thấu hiểu lẫn nhau. Hãy tạo nhiều cơ hội để con dâu gần gũi bố mẹ chồng, có thể sau những cuộc trò chuyện, sau những bữa ăn và những lần gặp gỡ, con dâu sẽ hiểu hơn về bố mẹ chồng mình. Từ đó, chấm dứt thái độ coi thường bố mẹ.

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Thường xuyên nhắc vợ gần gũi và chăm sóc bố mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên nhắc vợ chăm sóc và gần gũi bố mẹ cũng là cách để vợ có thể hiểu được vị trí và tình thương mà mình dành cho bố mẹ đến nhường nào. Nếu người chồng biết khéo léo ứng xử, chắc chắn trong một ngày không xa, vợ bạn sẽ bỏ ngay thái độ coi thường bố mẹ thôi.

 

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