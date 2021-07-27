Bước vào phòng tân hôn, tôi hoảng hồn khi thấy vợ mới cưới vạch áo lên làm chuyện không tưởng

Tâm sự gia đình 27/07/2021 04:30

Đêm đó tôi dù vui mừng ăn uống với bạn bè nhưng vẫn giữ sức để dành cho đêm tân hôn cùng vợ. Đến khi tôi bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững.

Tôi năm nay đã 30 tuổi, có công việc với thu nhập ổn định, ngoại hình cũng ưa nhìn. Tôi từng yêu qua nhiều người nhưng chỉ có Hương là người phụ nữ tôi muốn lấy làm vợ nhất.

Cô ấy lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng trông vẫn trẻ trung lắm. Tôi thương Hương không phải chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn vì tính cách dịu dàng của cô ấy. Hương nấu ăn rất ngon, giỏi chăm sóc người khác. Từ ngày gặp Hương, tôi lúc nào cũng thấy ấm áp, vui vẻ. Vì thế dù mới quen nhau được 10 tháng, tôi đã quyết lấy Hương làm vợ.

Bước vào phòng tân hôn, tôi hoảng hồn khi thấy vợ mới cưới vạch áo lên làm chuyện không tưởng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet 

Nhưng vì Hương lớn tuổi hơn tôi nên không được lòng ba mẹ tôi. Tôi thì cứ mặc kệ, dù sao lấy vợ cũng là lấy cho tôi, cha mẹ tôi không thể ngăn cản được. Chúng tôi tiến hành lễ cưới nhanh chóng, tôi thấy vô cùng hạnh phúc khi lấy được người vợ như Hương. Đêm đó tôi dù vui mừng ăn uống với bạn bè nhưng vẫn giữ sức để dành cho đêm tân hôn cùng vợ.

Đến khi tôi bước vào phòng tân hôn thì hoảng hồn chết sững. Tôi thấy Hương đang vạch áo lên cho một đứa trẻ bú sữa. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy vì nghĩ có phải vì mình uống say nên nằm mơ?

Khi phát hiện tôi đang nhìn thì Hương giật mình run rẩy, cô ấy bắt đầu khóc rồi nói với tôi:

“Em xin lỗi anh, em sợ khi nói ra sự thật thì anh không chấp nhận được nên em mới…”

Bước vào phòng tân hôn, tôi hoảng hồn khi thấy vợ mới cưới vạch áo lên làm chuyện không tưởng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa: Internet

Hương càng khóc nhiều hơn khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. Sau khi cố bình tĩnh lại, cô ấy kể một câu chuyện đã giấu tôi từ lúc mới quen nhau đến tận khi là vợ chồng. Hóa ra trước khi quen tôi Hương đã sinh một đứa con với người yêu cũ.

Dù bị người yêu phản bội nhưng cô ấy vẫn cắn răng sinh con, không muốn phá thai. Khi cha mẹ của Hương biết thì một mực ôm cháu về nuôi, họ không muốn vì đứa trẻ này mà Hương không lấy được chồng. Vì Hương là chị cả trong nhà, cha mẹ cô ấy sợ mang tiếng rồi bốn người em sau này khó lập gia đình. Một năm nay, Hương chẳng mấy khi được gặp con, đứa trẻ đến giờ cũng chỉ mới 2 tuổi.

Hôm nay, em gái của Hương vì thương cháu bệnh nên lén bế thằng bé lên gặp Hương. Cha mẹ Hương đang ở lễ cưới của chúng tôi nên không phát hiện được. Tranh thủ lúc tôi ăn uống tiếp đãi bạn bè thì Hương về phòng cho con bú. Cô ấy vừa ôm đứa con nhỏ trong tay vừa năn nỉ tôi tha lỗi cho cô ấy. Hương nói rất yêu tôi nên mới đồng ý lấy tôi, nhưng cha mẹ cô ấy lại không muốn tôi biết đứa trẻ này tồn tại. Cô ấy hứa đây là lần cuối gặp con, cũng vì thương nhớ con quá nên không kiềm lòng được.

Bước vào phòng tân hôn, tôi hoảng hồn khi thấy vợ mới cưới vạch áo lên làm chuyện không tưởng - Ảnh 3
  Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhìn người vợ mới cưới trước mặt mà trong lòng vừa đau đớn vừa thương xót. Tôi đau đớn vì cô ấy đã lừa tôi bấy lâu nay, không hề tin tưởng tôi yêu cô ấy thật lòng. Nếu cô ấy tin tôi thì có lẽ tôi đã chấp nhận con của cô ấy như con của mình. Tôi xót xa vì thương cho Hương đã chịu nhiều tổn thương nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ trách nhiệm làm mẹ. Đứa trẻ kia cũng đâu có tội tình gì.

Đêm đó, tôi vì còn giận nên nói Hương để tôi suy nghĩ, nhưng tôi cũng bảo cô ấy để con ngủ ở đây. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn không muốn ly hôn với Hương nhưng tôi cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ làm sao để cha mẹ tôi chấp nhận mẹ con Hương. Quả thật tôi đang rất rối trí.

Mua tặng người yêu chiếc túi xách giá vài chục nghìn ở vỉa hè, không ngờ cô ấy hỏi ngược một câu khiến tôi bàng hoàng kinh ngạc và càng yêu cô ấy hơn

Mua tặng người yêu chiếc túi xách giá vài chục nghìn ở vỉa hè, không ngờ cô ấy hỏi ngược một câu khiến tôi bàng hoàng kinh ngạc và càng yêu cô ấy hơn

Tôi cứ nghĩ người yêu sẽ giận dỗi khi thấy tôi mua tặng cô ấy một cái túi xách rẻ tiền. Nhưng không ngờ, phản ứng của cô ấy khiến tôi rất ngạc nhiên.

Xem thêm
Từ khóa:   phòng tân hôn chuyện bất ngờ chuyện hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 44 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 44 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 44 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 5 giờ 13 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ