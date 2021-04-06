Vượt 1.619km để gặp người yêu, cô gái gửi ảnh 'mặt mộc' liền bị chàng trai chặn số

Tâm sự Eva 06/04/2021 08:38

Thấy chị em ai đu trend cũng đều thành công mỹ mãn, nên cô nàng P.T quyết định "chơi lớn", vượt 1.619km đến gặp người yêu và gửi ảnh mặt mộc, nhưng lại nhận được cái kết đắng lòng.

Gần đây, hội chị em đang truyền tai nhau một trào lưu "thử lòng người yêu quen qua mạng". Mục đích để thử xem đối phương có yêu mình thật sự hay không. Để thực hiện được trend này, các cô gái sẽ bay tới nơi bạn trai qua mạng của mình đang sinh sống để tạo bất ngờ, nhưng lại nói dối là mặt bị dị ứng, nổi mụn nên không xinh xắn như ảnh. Cùng với đó, bạn gái sẽ gửi kèm theo bức hình mặt mộc của bản thân đã qua chỉnh sửa cho xấu xí để thử lòng người yêu. Đồng thời, điều kiện là cặp đôi chưa bao giờ gặp mặt nhau trước đó.

Có thể gọi đây là trend "Ai rồi cũng khóc" vì nó lấy đi nhiều nước mắt nhất của các cô nàng, có người thì khóc trong hạnh phúc, nhưng có người lại khóc trong sự xót xa.

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P.T vượt hơn 1.619km để gặp bạn trai - Ảnh: Internet 

Cụ thể là câu chuyện của cô nàng P.T vượt qua 1.619km bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nam để gặp bạn trai và nhận về cái kết đắng. Trước đó cả hai chỉ mới thấy nhau qua ảnh trên mạng nhưng chưa từng gặp nhau ngoài đời. Vì vậy, khi P.T ngỏ ý muốn đến nơi anh chàng sống để gặp mặt, ban đầu, người bạn trai tỏ ra rất vui vẻ và hào hứng còn dặn dò cẩn thận khi đến nơi sẽ đích thân ra đón cô.

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Cô nàng rất vui và hạnh phúc khi đọc được dòng tin nhắn "Đâu có sao nè em. Anh yêu em vì con người của em" - Ảnh: Internet

Thấy hành động của "bạn trai" rất ân cần, P.T tiếp tục gửi tin nhắn than vãn chuyện mình bị mụn và da mặt đang rất xấu xí. Lúc này, cô nàng rất vui và hạnh phúc khi đọc được dòng tin nhắn "Đâu có sao nè em. Anh yêu em vì con người của em".

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Anh chàng kia sau khi xem xong bức ảnh đã quay đầu bỏ chạy, liền chặn cô nàng trên mọi mặt trận - Ảnh: Internet

Những tưởng mình đã tìm được tình yêu đích thực. Cô nàng P.T quyết tâm "chơi lớn", gửi cho anh ta một tấm ảnh đã qua chỉnh sửa xấu đi, mặt chi chít mụn khác xa những hình ảnh trên mạng. Nhưng "ai có ngờ", ngay lúc này tình yêu của cô lại "bốc hơi" nhanh như vậy. Anh chàng kia sau khi xem xong bức ảnh đã quay đầu bỏ chạy, liền chặn cô nàng trên mọi mặt trận. Quá sốc vì hành động này, P.T đành phải đặt vé quay lại TP. HCM trong buồn bã.

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Tình yêu qua mạng là một thách thức, nhưng hành động nhanh chóng như anh chàng "bạn trai" trong câu chuyện của P.T thì thật sự khiến người xem sốc nặng - Ảnh: Internet

Tình yêu qua mạng là một thách thức, nhưng hành động nhanh chóng như anh chàng "bạn trai" trong câu chuyện của P.T thì thật sự khiến người xem sốc nặng. Cộng đồng mạng đã hết lời động viên P.T và vô cùng thương cho cô nàng đã vượt 1.619km đến gặp người yêu nhưng lại trở về tay không.

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