8 thói quen sinh hoạt hàng ngày tưởng bình thường nhưng lại có thể bạn 'vô cảm' trong các 'cuộc yêu'

Tâm sự Eva 09/05/2023 08:42

Để những lần 'lâm trận' luôn diễn ra suôn sẻ và 'nồng cháy' hết mình, các cặp vợ chồng hãy nhớ tránh ngay những điều này trong thói quen sống hàng ngày nhé.

Không hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia

Nhiều quý ông thường xuyên duy trì thói quen hút thuốc lá hoặc uống rượu bia mà không biết hành động này có thể gây cản trở việc sản xuất ôxít nitric - chất đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động tuần hoàn máu, giúp máu lưu thông đến các cơ quan nhiều hơn, đồng thời còn giữ "chuyện ấy" trơn tru nhất.

Ngoài ra, hút thuốc lá và uống rượu bia nhiều khiến lượng máu di chuyển xuống “cậu nhỏ” bị giảm hẳn. Lâu ngày chúng có thể gây ra sự rối loạn của chức năng cương, giảm sút chất lượng và số lượng tinh trùng.

Đặc biệt uống nhiều rượu bia quá nhiều còn làm suy giảm khả năng sản sinh testosteron - hormon sinh dục nam gây suy giảm chức năng sinh hoạt tình dục, teo tinh hoàn... Ngay cả khi sinh được con, cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của những đứa trẻ. Đứa trẻ được sinh ra từ người cha thường xuyên lạm dụng rượu bia sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, khiếm khuyết về mặt tâm sinh lý, trí tuệ...

Không ngủ không đủ giấc

Trung bình số giờ ngủ cần thiết ở một người trưởng thành khoảng 6 - 8 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu bạn thiếu ngủ, nhất là thiếu ngủ trong 1 thời gian dài sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và không còn thiết tha "chuyện ấy". Nếu tình trạng thiếu ngủ kéo dài còn khiến các cặp đôi phải đối mặt với nguy cơ cao bị giảm ham muốn tình dục.

Nhất là với phái mạnh, thói quen ngủ không đủ giấc sẽ khiến lượng hormon sinh dục nam testosterone bị giảm sút nghiêm trọng.

8 thói quen sinh hoạt hàng ngày tưởng bình thường nhưng lại có thể bạn 'vô cảm' trong các 'cuộc yêu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chăm chỉ tập thể dục

Tập thể dục đều đặn chẳng những tốt cho sức khỏe còn giúp cải thiện đời sống tình dục của mỗi cặp đôi. Bởi thực tế, đây là cách tự nhiên giúp tăng lượng testosteron, làm tăng ham muốn tình dục ở 2 phái.

Cụ thể, việc tập thể dục làm tăng lưu thông máu, quá trình cương cứng ở “cậu nhỏ” diễn ra lâu hơn, giúp kéo dài thời gian yêu. Ngoài ra, nó cũng giúp cải thiện tâm trạng khiến bạn vui vẻ, yêu đời và dễ dàng bị kích thích “chuyện ấy” nhiều hơn bình thường. Ngược lại, lười tập thể dục sẽ khiến cơ thể chậm chạp, sức khỏe ngày một tồi tệ và giảm ham muốn tình dục.

Không ăn bữa tối sớm

Bữa tối là bữa ăn khá quan trọng nhưng vợ chồng bạn nên ăn tối sớm trước 7h30 tối. Bởi vì ăn tối quá muộn sẽ làm cho cơ quan tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn vào khoảng thời gian đáng ra nó được nghỉ ngơi, dẫn đến quá tải về tiêu hóa. Ngoài gây tích mỡ trong cơ thể, thói quen tưởng vô hại này còn ảnh hưởng đến chuyện lên giường của mỗi vợ chồng.

Khi ấy, vợ chồng “yêu” sẽ ậm ạch, khó khăn và thậm chí chưa muốn “vào cuộc” do vẫn còn quá no. Vì thế, khoảng thời gian tốt nhất để làm “chuyện ấy” là sau bữa ăn khoảng 2 – 3h các cặp đôi nhé.

8 thói quen sinh hoạt hàng ngày tưởng bình thường nhưng lại có thể bạn 'vô cảm' trong các 'cuộc yêu' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không xem phim “nóng” thường xuyên

Những thước phim “nóng” khiến cho đời sống phòng the thêm sinh động, tươi mới và tạo nhiều cảm hứng khi “vào cuộc”. Song, vợ chồng cũng đừng nên lạm dụng. Bởi lâu ngày sẽ dẫn đến tâm lý kỳ vọng và ảo tưởng trong khi yêu.

Chưa kể, một số tư thế yêu trong phim “nóng” khi áp dụng có thể khiến bạn đời của bạn cảm thấy khó chịu và gây nên mâu thuẫn lúc lên giường.

Không lạm dụng sử dụng đồ chơi tình dục

Có nhiều vợ chồng nghiện sử dụng đồ chơi tình dục trong quá trình “yêu”. Song các cặp đôi nên nhớ, đồ chơi tình dục cũng được ví như “con dao hai lưỡi” dù có thể giúp tăng mức độ hưng phấn trong quá trình quan hệ. Nhưng nếu quá lạm dụng, lại có thể khiến nhiều cặp đôi thờ ơ, không còn hứng thú với người bạn đời do quá phụ thuộc vào những dụng cụ phòng the này.

8 thói quen sinh hoạt hàng ngày tưởng bình thường nhưng lại có thể bạn 'vô cảm' trong các 'cuộc yêu' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không làm "chuyện ấy" quá liên tục

Ở một số cặp vợ chồng, thói quen sinh hoạt “giao ban” quá đều đặn và liên tục ngoài khiến cơ thể mệt mỏi, tinh khí suy hao, khí huyết hư tổn, có thể dẫn khiến bạn phải đối mặt với tình hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, suy kiệt sức khỏe, sụt giảm về trí tuệ.

Chưa kể, tiến hành "chuyện ấy" liên tục khiến quý ông dễ bị liệt dương, xuất tinh sớm, còn các chị em dễ bị viêm nhiễm “cô bé”… lâu ngày dẫn tới khả năng vô sinh và suy nhược cơ thể, giảm tuổi thọ.

Không “cố yêu” lúc mệt mỏi

Là trụ cột gia đình, cả phái mạnh và phái yếu cũng đều phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong công việc, cuộc sống. Điều này sẽ khiến cho 2 người có thể mệt mỏi, không mấy thiết tha "chuyện ấy".

Vì thế, ở những thời điểm mà cường độ làm việc cao kéo dài, ít vận động và thức khuya, cơ thể mệt mỏi bạn có thể hoãn yêu nhé. Tuyệt đối đừng “cố yêu” hay cố chiều chồng nếu không muốn bị kiệt sức, đột quỵ trong lúc lên giường.

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