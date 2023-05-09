2 kỹ năng 'giường chiếu' khiến bạn tình 'sung sướng bất tận', chỉ cần thử một lần là 'vấn vương' cả đời

Để giúp bản thân mang lại nhiều ấn tượng với người thương, 'cuộc vui' của cả hai lúc nào cũng 'hòa hợp' thì đừng nên bỏ qua những kỹ thuật 'phòng the' siêu đỉnh này nhé.

Hãy thay đổi và tự tin hơn

“Đàn ông luôn yêu bằng mắt”, điều này không thể phủ nhận. Vì vậy, các chị em đừng nên bỏ bê bản thân hậu kết hôn, đặc biệt là sau khi sinh con xong. Hãy cố gắng ăn mặc thật chỉn chu, gọn gàng và có thể khoe khéo được ưu thế cơ thể của mình.

Tất nhiên không vì thế mà chị em cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài. Chúng ta không ai hoàn hảo cả, chắc chắn người đàn ông họ cũng biết điều đó, nhưng anh ấy vẫn yêu bạn như những gì mà bạn có. Vì vậy đừng quá tự ti về bản thân, mà hãy yêu thương chính mình.

Nếu chị em chúng ta thiếu tự tin theo kiểu “Em sồ sề, luộm thuộm quá”, “Em ghét mình thế không biết”, “Em không muốn nhìn thấy mình trong gương”,… thì chắc chắn đàn ông sẽ cảm thấy nhàm chán và ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện chăn gối sau này. Hãy luôn nhớ rằng, tình yêu và giá trị bản thân là điều mà chị em cần làm nổi bật lên để các ông chồng cảm nhận được và thấy vợ hấp dẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Khám phá cơ thể chàng khi yêu

Theo nghiên cứu, các cặp vợ chồng muốn giữ hạnh phúc lâu dài thì cuộc sống sinh hoạt tình dục là một trong những yếu tố quan trọng. Trong đó, việc khám phá băn khoăn của đàn ông trong chuyện chăn gối sẽ giúp chị em chúng ta có được bí quyết để cuộc yêu thú vị và mãnh liệt hơn.

Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy trong khi “yêu”, các quý ông thường chủ động hôn vợ. Tuy nhiên khi ân ái, trong thâm tâm họ vẫn mong vợ có thể chủ động vuốt ve và hôn những vị trí nhạy cảm của mình. Bởi vậy, hôn-đúng-chỗ sẽ là BÙA YÊU chí mạng khiến mọi ông chồng đều gục ngã.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi chán nản để mặc bạn trai vận động trên giường, chưa trọn vẹn cao trào đã vội kết thúc hụt hẫng Bao giờ cũng vậy, ở bên ngoài anh là một con thú thậm chí trước khi lên giường anh cực kì hoang dã, nhưng khi vận động trên giường anh luôn khiến tôi thất vọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-ky-nang-giuong-chieu-khien-ban-tinh-sung-suong-bat-tan-chi-can-thu-mot-lan-la-van-vuong-ca-oi-579863.html