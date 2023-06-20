Vừa đi công tác về, vợ diện quần áo 'nửa kín nửa hở' nằm đợi sẵn trên giường, sau màn 'ân ái thăng hoa', tôi 'rụng rời tay chân' với món quà 'to lớn' rơi ra từ tủ quần áo

Khi tôi đáp chuyến bay muộn về nhà thì đã gần 12 giờ đêm. Nghĩ bụng vợ đã ngủ nhưng khi mở cửa phòng ngủ thì tôi lại không khỏi sững sờ trước cảnh tượng bên trong.

Hôm đó là ngày tôi trở về với vợ sau chuyến công tác kéo dài cả tuần trời. Vợ chồng son vừa cưới nhau được 3 tháng nên xa nhau một tuần mà tôi đã có cảm giác như cả tháng đằng đẵng. Đó cũng là lý do tôi cố thu xếp công việc để về với vợ sớm hơn một ngày.

Trên người vợ khoác hờ bộ váy ngủ sexy chết người, kèm bộ đồ lót ren màu đen có thể đánh gục bất kỳ người đàn ông mạnh mẽ và bản lĩnh nào. Vợ tôi vốn đã ưa nhìn, cô ấy ăn mặc và trang điểm thế này trông lại càng hấp dẫn khó bề cưỡng lại được.

Vợ tôi đã nằm sẵn trên giường đợi chồng, nở nụ cười tươi quyến rũ chờ đón. Chưa khi nào tôi thấy vợ xinh đẹp và gợi tình đến thế. Cô ấy mới làm tóc, mái tóc xoăn dài bồng bềnh xõa tung. Dù đi ngủ nhưng vợ vẫn trang điểm , nhất là đôi môi đỏ đầy ma mị và quyến rũ khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân.

Tôi lao vào vợ ôm xiết lấy cô ấy mà âu yếm, vuốt ve cuồng nhiệt. Vợ cũng đáp lại tôi rất nhiệt tình. Trong cơn mê đắm tôi hỏi vợ sao biết tôi về hôm nay mà chuẩn bị chào đón chồng bằng một màn khó quên thế này. Vợ cười ngọt ngào: “Em có linh cảm đặc biệt mà. Cũng bởi vì em quá yêu và nhớ anh đấy. Không hiểu sao cả buổi chiều em cứ nóng ruột không yên, trong lòng chắc mẩm tối nay anh sẽ về với mình…”.

Câu trả lời của vợ khiến tôi vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Để đáp lại tình yêu và sự mong nhớ của cô ấy, tôi chỉ còn biết dành cho vợ một màn ân ái thật nồng nàn cháy bỏng.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi có thói quen ngủ ngay lập tức sau mỗi cuộc yêu. Thế nhưng hôm ấy đi đường dài trở về nhà, vội vã lao vào vợ chưa kịp tắm rửa nên tôi cảm thấy khó chịu không thể ngủ nổi. Ngồi dậy định mở tủ lấy quần áo đi tắm, ai ngờ vừa chạm tay vào cánh cửa tủ thì vợ bỗng hét lên thất thanh. Tôi lấy làm lạ nhưng hành động mở tủ vẫn không dừng lại. Để rồi khi cánh cửa tủ mở ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì tôi không khỏi rụng rời chân tay.

Không thể tin nổi trong tủ quần áo của vợ chồng tôi lại có một gã đàn ông đang ngồi gọn lỏn im lìm. Nhìn trang phục trên người hắn ta chỉ độc một chiếc quần đùi, lúc này tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra vợ ăn mặc gợi tình nằm đợi sẵn không phải chờ tôi mà vì cô ấy và gã tình nhân này đang chuẩn bị hú hí với nhau thì vừa hay tôi về đến nhà!

Tôi có chìa khóa mở cửa vào nhà, do đó khi tôi vào đến phòng khách và cất tiếng gọi vợ thì hai kẻ ấy mới phát hiện ra. Không có thời gian tẩu thoát nên gã đàn ông kia chỉ còn cách trốn vào tủ quần áo. Và vợ tôi thì giả đò như đang nằm đợi chồng về để được yêu thương. Cũng khổ cho gã ta ngồi bó gối trong tủ quần áo, chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh vợ chồng tôi ân ái cuồng nhiệt!

Ảnh minh họa: Internet

Khỏi phải nói tôi căm phẫn thế nào khi bị vợ phản bội. Sau đó thì tôi biết gã đàn ông đó chính là người tình cũ của cô ấy. Họ vô tình gặp lại nhau và tình cũ không rủ cũng tới, vừa hay tôi vắng nhà, hai kẻ đó lập tức kéo nhau lên giường ôn lại chuyện cũ. Quá đáng hơn vợ còn dẫn hắn về nhà, hú hí trên chính chiếc giường cưới của vợ chồng tôi!

Tôi tặng cho gã đàn ông kia mấy cú đấm rồi đuổi về. Riêng vợ, tôi không đánh phụ nữ nhưng lập tức viết đơn ly hôn dù cô ấy có quỵ lụy xin lỗi, hứa hẹn thế nào. Bởi lẽ không bao giờ tôi chấp nhận tha thứ cho 1 người vợ ngoại tình. Hơn nữa trong chuyện này tôi không hề có lỗi gì cả, thuần túy bởi vợ không biết giữ bổn phận đạo đức của người phụ nữ đã có gia đình, dễ dãi buông thả bản thân.

Vợ chồng mới cưới mà cô ấy đã ngoại tình thì không biết sau này tôi sẽ còn bị cắm sừng thêm bao nhiêu lần nữa? Tốt nhất là ly hôn khi vẫn chưa có ràng buộc con cái!