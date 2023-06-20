Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này chứng tỏ có nhu cầu cao trong 'chuyện ấy', chiều chồng cực giỏi, cánh mày râu nào cũng say mê như điếu đổ

Tâm sự 20/06/2023 16:14

Dưới đây là dấu hiệu của cô nàng cực hỏi 'chuyện ấy', cánh mày râu muốn tìm kiếm nửa kia phù hợp 'chuyện chăn gối' thì đừng nên bỏ qua.

Môi dày 

Theo một nghiên cứu y khoa gần đây cho thấy, một người phụ nữ có đôi môi đầy đặn sẽ dễ dàng đạt được cực khoái. Các nhà khoa học đưa ra cho những phụ nữ tham gia nghiên cứu cùng một câu hỏi, và kết quả cho thấy 95% phụ nữ phù hợp với kết luận này.

Tỷ lệ eo hông không cân xứng

Eo thon luôn là điều mơ ước của phái đẹp. Nhưng phụ nữ nói chung, nếu tỉ lệ eo và hông không cân xứng, eo quá nhỏ mà hông lại quá rộng, xin khẳng định đây chính là một trong những cao thủ "giường chiếu" chính hiệu.

Nhu cầu “mây mưa” của cô nàng này rất cao, thường chọn cho mình đối tác cùng chung đặc điểm. Bởi nếu không đáp ứng được nhu cầu của cô ấy, tình cảm rất dễ phai nhạt.

Ưu điểm của mẫu phụ nữ này là dễ sinh nở, thậm chí nhiều người còn cho rằng kiểu phụ nữ này rất dễ sinh một bề con trai.

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này chứng tỏ có nhu cầu cao trong 'chuyện ấy', chiều chồng cực giỏi, cánh mày râu nào cũng say mê như điếu đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hôn giỏi

Những cử chỉ mạnh mẽ, dứt khoát trong "chuyện ấy" của phụ nữ cũng một phần thể hiện qua hành động hàng ngày, điển hình là nụ hôn. Nếu cô gái của bạn là người mang lại những cảm xúc mãnh liệt, sự thăng hoa cho bạn chỉ với nụ hôn thì có khả năng cô ấy cũng là người giỏi giang trong chuyện "chăn gối".

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này chứng tỏ có nhu cầu cao trong 'chuyện ấy', chiều chồng cực giỏi, cánh mày râu nào cũng say mê như điếu đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vòng 1 nhỏ

Mặc dù phụ nữ ai cũng muốn có bộ ngực đầy đặn nhưng thực chất thì bộ ngực nhỏ nhắn sẽ giúp bạn thăng hoa dễ dàng hơn, tận hưởng chuyện ái ân thỏa mãn hơn.

Ngực nhỏ nhạy cảm hơn so với bộ ngực đồ sộ, chính vì vậy họ dễ bị kích thích ngay từ màn dạo đầu và dễ dàng đạt khoái cảm hơn.

Khóe miệng hơi trễ xuống

Khóe miệng phản ánh sức khỏe của tỳ (lá lách) trong cơ thể. Nó còn quản lý cảm xúc của con người khi có sự va chạm, tiếp xúc với người khác giới.

Phụ nữ có khóe miệng trễ, quanh miệng luôn có vùng quầng đen, khá khác biệt với màu da thì bẩm sinh đã có nhu cầu “chăn gối” mạnh hơn người thường. Đây là tướng phụ nữ thích chuyện ấy dễ dàng nhận ra.

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này chứng tỏ có nhu cầu cao trong 'chuyện ấy', chiều chồng cực giỏi, cánh mày râu nào cũng say mê như điếu đổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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