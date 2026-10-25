Vợ trẻ được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu, đang vui như mở hội thì bất ngờ nghe được sự thật phía sau

Tâm sự 25/10/2026 23:23

Bình thường tính chồng tôi khô khan lắm. Anh chẳng bao giờ làm những điều lãng mạn. Thậm chí sinh nhật vợ và đồng nghiệp công ty trùng ngày, anh chỉ nhớ bạn ở công ty. Còn tôi thì đợi cả tối chẳng thấy chồng chúc dù chỉ một lời.

Tôi buồn quá mọi người ạ. Lấy chồng 7 năm, lần đầu được tặng một món quà quý giá. Không ngờ cuối cùng lại đắng chát nhận ra mình cũng chỉ là người dư thừa.

Chồng tôi là giám đốc một công ty nội thất. Mặc dù có thu nhập cao, nhưng công việc của anh rất bận rộn, gần như cả tháng chẳng có ngày nào là ngày nghỉ. Tôi là phụ nữ nhưng cáng đáng hết việc nhà, đến cái bóng đèn bị hỏng, tôi cũng biết phải thay thế nào. Chưa kể mỗi lần gia đình có công việc, tôi cũng phải đứng ra gánh vác như trụ cột trong nhà.

Bình thường tính chồng tôi khô khan lắm. Anh chẳng bao giờ làm những điều lãng mạn. Thậm chí sinh nhật vợ và đồng nghiệp công ty trùng ngày, anh chỉ nhớ bạn ở công ty. Còn tôi thì đợi cả tối chẳng thấy chồng chúc dù chỉ một lời.

Thi thoảng tôi có giận hờn trách cứ, chồng cũng ậm ờ cho qua. Vậy mà hôm vừa rồi, sau chuyến công tác trở về, chồng tôi lại có thái độ khác hẳn trước đây. Anh chủ động nấu cơm cho cả nhà, còn nói từ nay sẽ quan tâm tôi hơn

Vợ trẻ được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu, đang vui như mở hội thì bất ngờ nghe được sự thật phía sau - Ảnh 1
Bình thường tính chồng tôi khô khan lắm. Anh chẳng bao giờ làm những điều lãng mạn. Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, chồng tôi ngủ dậy muộn nên vội vã đến công ty. Có lẽ vì không để ý nên anh đã đánh rơi một hộp quà. Tôi nghĩ đó là quà chồng mua để kỷ niệm ngày cưới, vì đằng nào chúng tôi cũng sắp đến ngày kỷ niệm. Tính tò mò nổi lên, tôi đã mở hộp quà ra.

Bên trong có một tấm thiệp và hộp nhẫn. Chiếc nhẫn ấy vừa khít tay tôi, đã vậy còn đính viên kim cương, trên tag ghi giá hơn 100 triệu. Tôi lâng lâng vui sướng rồi mở thiệp ra đọc. Không ngờ ngay dòng đầu tiên đã chao đảo. Chồng tôi gọi người ấy là Lan (tên của tôi là My). Anh còn nói sắp tới ngày kỷ niệm họ yêu nhau 3 tháng.

Đau lòng quá mọi người ạ, chẳng gì đau khổ hơn việc biết chồng ngoại tình. Sau một hồi vật vã, tôi gấp tấm thiệp rồi cất nhẫn vào hộp, xem như chưa biết gì. Buổi tối về nhà, chồng tôi lùng sục một hồi, thấy chiếc hộp rơi dưới chân giường, có lẽ anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Còn tôi cứ đắn đo mãi, tôi nên nhắm mắt cho qua rồi từ từ kéo chồng về hay làm to chuyện này đây?

 

 

 

 

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trị lớn để khiến vợ bất ngờ, nhưng chính lời chúc đi kèm mới là điều đáng nói

Chồng tặng nhẫn kim cương giá trị lớn để khiến vợ bất ngờ, nhưng chính lời chúc đi kèm mới là điều đáng nói

Chồng tôi là giám đốc một công ty nội thất. Mặc dù có thu nhập cao, nhưng công việc của anh rất bận rộn, gần như cả tháng chẳng có ngày nào là ngày nghỉ. Tôi là phụ nữ nhưng cáng đáng hết việc nhà, đến cái bóng đèn bị hỏng, tôi cũng biết phải thay thế nào. Chưa kể mỗi lần gia đình có công việc, tôi cũng phải đứng ra gánh vác như trụ cột trong nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thừa Lỗi lần đầu đóng cặp Tôn Thiên trong phim hiện đại, dự án mới gây chú ý

Thừa Lỗi lần đầu đóng cặp Tôn Thiên trong phim hiện đại, dự án mới gây chú ý

Sao quốc tế 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp của cải LÊN HƯƠNG, may mắn vô đối, tiền bạc vô song, chuyển mình thành đại gia

Qua đêm nay, 3 con giáp của cải LÊN HƯƠNG, may mắn vô đối, tiền bạc vô song, chuyển mình thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Vừa đưa mẹ đơn thân về xin cưới, con trai đã khiến bố đứng không vững khi người phụ nữ ngẩng mặt lên

Vừa đưa mẹ đơn thân về xin cưới, con trai đã khiến bố đứng không vững khi người phụ nữ ngẩng mặt lên

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Vừa bước vào nhà bạn thân mới sinh, tôi bất giác khựng lại khi thấy bóng người nép sau ban công

Vừa bước vào nhà bạn thân mới sinh, tôi bất giác khựng lại khi thấy bóng người nép sau ban công

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Con trai bất ngờ dẫn mẹ đơn thân về xin cưới, bố vừa nhìn thấy mặt cô gái liền tái mét rồi ngất xỉu

Con trai bất ngờ dẫn mẹ đơn thân về xin cưới, bố vừa nhìn thấy mặt cô gái liền tái mét rồi ngất xỉu

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Cứ tưởng được mẹ chồng yêu thương, nào ngờ tôi bị bà chê bai trước họ hàng, chồng còn khiến mọi chuyện tệ hơn

Cứ tưởng được mẹ chồng yêu thương, nào ngờ tôi bị bà chê bai trước họ hàng, chồng còn khiến mọi chuyện tệ hơn

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Được mẹ chồng cho tiền sắm điện thoại mới, tôi cứ ngỡ cuộc sống làm dâu đã dễ thở hơn, ai ngờ một cái tát khiến tôi bật khóc nức nở

Được mẹ chồng cho tiền sắm điện thoại mới, tôi cứ ngỡ cuộc sống làm dâu đã dễ thở hơn, ai ngờ một cái tát khiến tôi bật khóc nức nở

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa đưa mẹ đơn thân về xin cưới, con trai đã khiến bố đứng không vững khi người phụ nữ ngẩng mặt lên

Vừa đưa mẹ đơn thân về xin cưới, con trai đã khiến bố đứng không vững khi người phụ nữ ngẩng mặt lên

Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Vừa bước vào nhà bạn thân mới sinh, tôi bất giác khựng lại khi thấy bóng người nép sau ban công

Vừa bước vào nhà bạn thân mới sinh, tôi bất giác khựng lại khi thấy bóng người nép sau ban công

Con trai bất ngờ dẫn mẹ đơn thân về xin cưới, bố vừa nhìn thấy mặt cô gái liền tái mét rồi ngất xỉu

Con trai bất ngờ dẫn mẹ đơn thân về xin cưới, bố vừa nhìn thấy mặt cô gái liền tái mét rồi ngất xỉu