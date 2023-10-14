Vợ chồng quấn quýt đến rã rời nhưng vợ vẫn đòi thêm, chồng thấy lạ bật đèn lên thì tá hỏa khi nhìn rõ mặt người phụ nữ đang nằm trong vòng tay mình

Tâm sự 14/10/2023 01:34

Những buổi ân ái của 2 vợ chồng cũng trở nên chán ngắt. Thế nhưng, Long lại rất thương vợ vì thấy cô ngoan ngoãn, hiền lành, đảm đương được mọi việc trong gia đình lại hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chồng.

Từ khi cưới vợ, Long luôn cảm thấy bất mãn vì vợ mình quá gầy, sức khỏe lại yếu nên chuyện chăn gối không thỏa mãn được anh. Vốn dĩ, anh cưới Nga cũng là do bố mẹ ép vì gia đình cô ấy mang ơn với mẹ anh, nếu không anh đã không đồng ý.

Mẹ Long đã hứa sau khi cưới về sẽ vỗ béo cho Nga nhưng béo đâu không thấy thì thấy ngày 1 còi trơ xương. Những buổi ân ái của 2 vợ chồng cũng trở nên chán ngắt. Thế nhưng, Long lại rất thương vợ vì thấy cô ngoan ngoãn, hiền lành, đảm đương được mọi việc trong gia đình lại hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chồng.

Một hôm, Long đi họp hội bạn cũ, anh chán đời làm liền 1 két bia cho quên sầu. Khi ngước lên thì mọi người đã về gần hết, bỗng nhiên, Liên- cô bạn gái cũ tiến đến ôm lấy anh:

 

- Vợ chồng anh không hạnh phúc hay sao mà có vẻ uể oải thế.

Long cười xua tay:

- Hạnh phúc chứ, hạnh phúc chết đi được, tôi uể oải là vì đêm nào cũng phải trả bài cả đêm đấy mà.

Liên cười khẩy:

- Thôi đi, nhìn vợ anh như con cá mắm sức đâu mà hùng hục cả đêm.

Nghe vậy, Long không nói gì, tiếp tục uống, nhưng Liên ngăn lại rồi ghé sát vào mặt anh:

- Để em uống với anh.

Cô nháy mắt và rót liên tục cho Long đến khi anh say mềm. Liên dìu Long ra xe:

- Em..đưa anh về nhà nhé.

Long nửa tỉnh nửa mơ:

- Ok, cảm ơn em nhé. Về đi không vợ anh đang chờ.

Vừa bước vào căn nhà tối om, Long đã nói:

- Vợ ơi vợ vợ ơi, cho anh lên giường, anh mệt quá.

Người đỡ bên cạnh đáp lại:

- Đây, vợ đây, nào thì lên giường nhé.

Long hôn chụt vào má cô rồi nói:

- Vợ ngoan lắm, khỏe hơn chút nữa có phải tốt không.

Người phụ nữ đặt Long lên giường, tháo giầy, cởi từng cúc áo của anh rồi hôn lên ngực anh:

- Chúng mình làm vài hiệp anh nhé.

Long mỉm cười mắt vẫn nhắm tịt:

- Lâu lắm mới thấy em đề nghị đấy, được thôi, anh chiều.

Nói rồi cô gái kia đè anh ra, cô tụt váy xuống rồi nhảy ào vào người anh:

- Em sẽ chiều anh tới bến luôn, đêm nay cho anh không được mặc quần luôn.

Sau 5 hiệp mệt lả lơi, cô gái thấy Long dừng lại liền nói:

Vợ chồng quấn quýt đến rã rời nhưng vợ vẫn đòi thêm, chồng thấy lạ bật đèn lên thì tá hỏa khi nhìn rõ mặt người phụ nữ đang nằm trong vòng tay mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Chồng ơi, nữa đi, chưa đã.

Long ngạc nhiên:

- Cô vợ còi của anh hôm nay máu thế, mà sao..là lạ.

Nghĩ vậy anh chạy lại bật điện thì suýt ngất khi thấy người đang khỏa thân trên giường ôm ấp mình nãy giờ là Liên chứ không phải vợ mình:

- Cô..cô…sao cô lại ở đây?

Liên cười:

- Sao em lại không ở đây? Nhà em mà, anh nhìn lại đi.

Long giật mình:

- Cô..lừa tôi?

Liên kéo anh lại gần thì thầm vào tai anh:

- Em có lừa anh đâu, em…chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu cho anh thôi mà, thấy anh có vẻ héo úa là biết rồi. Đêm qua sướng nhỉ?

Long lùi ra sau :

- Cô..sao lại làm thế, chúng ta đã là quá khứ rồi, nếu vợ tôi mà biết thì..

Liên đáp:

- Vợ anh làm sao biết được, mà biết được cũng làm gì nào? Quá khứ thì đã sao? Em vẫn nguyện dâng hiến cho anh cơ mà, tội gì anh không đến với em? Em chấp nhận làm nhân tình của anh đó.

Long ngồi xuống giường ngẫm nghĩ hồi lâu rồi anh vớ quần áo mặc vào và về nhà. Về đến nhà thấy cô vợ nhỏ xíu đang nằm chờ ở sofa, anh cảm giác tội lỗi vô cùng liền bế vợ lên giường hôn lên trán cô rồi nói:

- Anh xin lỗi. Anh…

Khi đó, vợ anh tỉnh dậy nhìn chồng mỉm cười:

- Chồng đã về đấy à? Sao anh về muộn thế? Em đợi mãi ngủ quên mất.

Long không dám nhìn thẳng vào mắt vợ, anh bối rối không biết phải làm thế nào. Anh có nên khai thật chuyện hôm nay để được vợ tha thứ không? Hay sẽ âm thầm qua lại với tình cũ để giải tỏa cơn thèm muốn chuyện ấy?

Nghi ngờ con trai là con của vợ và người yêu cũ, chồng nhẫn tâm làm hành động tổn hại con, đến khi vợ nức nở quăng một tờ giấy này vào mặt bỏ đi thì sự thật mới được phơi bày

Nghi ngờ con trai là con của vợ và người yêu cũ, chồng nhẫn tâm làm hành động tổn hại con, đến khi vợ nức nở quăng một tờ giấy này vào mặt bỏ đi thì sự thật mới được phơi bày

Thằng bé không ngừng khóc, người run lên bần bật, chị khóc nức nở quăng một tờ giấy vào mặt anh rồi nhờ hàng xóm chở con trai vào bệnh viện.

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