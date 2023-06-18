Vén màn 6 chiêu thức 'ÂN ÁI' đưa cánh màu râu đến chốn 'bồng lai tiên cảnh', chị em học theo chắc các anh 'liêu xiêu' mỗi đêm

Tâm sự 18/06/2023 15:58

Các nàng mà học thêm những chiêu thức vàng này trong lúc 'yêu' chắc anh trai nào cũng như hổ sói mỗi đêm, đi làm chỉ muốn trở về thật sớm với vợ vì nhớ nhung cảm giác 'thăng hoa'.

Thay đổi tư thế "yêu" nằm nghiêng một bên

 

Những anh chàng thích nằm kề sát bên nhau luôn khao khát được biết rõ cảm giác của nàng, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Jan Hargrave nói, “tư thế tình dục này mang lại sự thân mật cao". Đây là kiểu yêu mà các anh chàng nhạy cảm, thích ngọt ngào rất mong được thử.

Dùng từ “bẩn”

Không cần phải tường thuật tất cả những gì đang xảy ra, nhưng bạn sẽ khiến anh chàng của mình ngạc nhiên khi bỗng dưng thốt ra một vài từ “bẩn”. Tuy không phải ai cũng thoải mái khi nói về điều này, nhưng thật sự chúng có tác dụng rất lớn; chẳng hạn một vài cụm từ: “như vậy rất tuyệt”, “ẩm ướt”, “khó quá”, hay “em cảm nhận được rồi”… sẽ khiến cho đối tác cảm thấy rất hạnh phúc.

Vén màn 6 chiêu thức 'ÂN ÁI' đưa cánh màu râu đến chốn 'bồng lai tiên cảnh', chị em học theo chắc các anh 'liêu xiêu' mỗi đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chủ động khơi gợi cuộc yêu

Cách làm đàn ông sướng là bạn có thể mặc một chiếc váy ren xuyên thấu hoặc quyến rũ anh ấy bằng cách trêu chọc “cậu bé” trước khi bắt đầu cách làm tình của riêng mình.

Đàn ông có thích phụ nữ ra nhiều nước khi quan hệ không? Nhìn chung, phái mạnh thích vùng kín phụ nữ ra nhiều nước khi quan hệ anh ấy. Vì thế, bạn hãy chú ý chăm sóc sức khỏe vùng kín của mình thật tốt để luôn có chất bôi trơn tự nhiên dồi dào, giúp ích cho quá trình quan hệ tình dục của cả hai nhé.

Luôn thủ thỉ rằng bạn yêu anh ấy

Khi yêu một người, việc thổ lộ ra không có gì phải ngại ngùng. Hãy chân thành với cảm xúc của mình, nói yêu anh ấy như một sự một đánh dấu cho mối quan hệ của cả hai. Thủ thỉ lời yêu chàng là điều khiến nhiều đàn ông xúc động nhất. Phụ nữ nên biết thể hiện tình cảm của mình khi cần, đừng giấu giếm, đừng ngại ngùng, yêu là phải nói đừng giữ trong lòng quá lâu.

Vén màn 6 chiêu thức 'ÂN ÁI' đưa cánh màu râu đến chốn 'bồng lai tiên cảnh', chị em học theo chắc các anh 'liêu xiêu' mỗi đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hình ảnh thực

Những hình ảnh chân thực luôn có tác dụng kích thích sự hưng phấn ở đàn ông. Thay đổi nhiều vị trí khác nhau và đặc biệt làm chuyện ấy trước một tấm gương để tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra khiến đàn ông thật sự thích thú và cảm thấy bị kích động.

Nếu không e ngại, hãy dũng cảm để bạn tình ngắm bạn trong khi bạn chạm vào họ. Qua những gì bạn làm, anh ta có thể “điên” lên vì cảm thấy mình được “yêu” đến cỡ nào.

Khen ngợi anh ấy mỗi khi cảm thấy thích

Khi quan hệ đàn ông thích như thế nào? Cách bạn khen ngợi anh ấy bằng lời nói, nụ hôn hay cái vuốt ve dịu dàng sẽ khiến người đàn ông cảm thấy tự hào về kỹ năng và kinh nghiệm giường chiếu của mình. Bạn cũng có thể khéo léo chia sẻ với chàng những câu chuyện xoay quanh chủ để phụ nữ thích đàn ông làm gì khi quan hệ để chàng dễ dàng biết cách chiều chuộng bạn.

Vén màn 6 chiêu thức 'ÂN ÁI' đưa cánh màu râu đến chốn 'bồng lai tiên cảnh', chị em học theo chắc các anh 'liêu xiêu' mỗi đêm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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