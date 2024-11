Ngày xưa nghe lời ngon ngọt, thề non hẹn biển của anh ta mà tôi đã trao thân, để rồi lỡ có bầu và phải cưới chạy. Cũng vì tôi lỡ có bầu trước nên khi về làm dâu bố mẹ chồng hoạch họe đủ điều, những tưởng sẽ được anh ta che chở. Ai ngờ, anh ta làm lơ mọi thứ, để tôi phải chịu bao nhiêu tủi nhục. Nhưng khi chỉ có 2 vợ chồng với nhau thì anh ta nịnh nọt, nói những lời êm tai vì thế bao nhiêu khổ cực tôi cũng có thể chịu đựng hết, vì con và vì chồng tôi sẽ cố gắng vượt qua.

Sau ly hôn, tôi như sụp đổ hoàn toàn, suy sụp tinh thần, nhưng may nhờ có cha mẹ đẻ bên cạnh nên tôi đã gượng dậy được. Thời gian đầu, trong đầu tôi luẩn quẩn suy nghĩ, sao số tôi khổ thế, không việc làm, người xuống sắc mà còn phải đèo bòng nuôi con nhỏ, còn anh ta sung sướng ăn chơi, chưa gì đã lấy vợ mới về. Nhưng sau đó, vì đứa con tôi đã thay đổi, bắt đầu kiếm việc làm và biết chăm chút hơn cho mình. Giờ đây đối với tôi con là tất cả. Mọi người nhận xét tôi càng ngày càng trẻ ra và xinh đẹp hơn, có lẽ do tâm lý của tôi thoải mái. Hiện giờ tôi cũng đang có một người theo đuổi mặc dù anh ấy đã biết tôi có 1 đời chồng và 1 đứa con nữa.

Trong một lần, hai mẹ con đi chơi trong trung tâm thương mại, tôi gặp lại chồng cũ. Nhìn anh ta tôi không thể tin vào mắt mình, ăn mặc thì lôi thôi, đang trong tình trang say lất khất, xin tiền của người ta. Nhìn thấy tôi anh ta cúi gằm mặt xuống. Hóa ra anh ta rơi vào tình trạng này là do cô vợ mới. Cô vợ mới là người đáo để, không kiêng nể gì bố mẹ chồng, làm cho ông bà tức sôi máu và phải nhập viện. Đồng thời cô ta cũng lấy hết sạch tiền trong két sắt, mà đó là số tiền đầu tư của đối tác với bố mẹ anh ta. Số tiền này mất, anh ta phải bán nhà để đền, giờ mất trắng. Hơn nữa, do trước đây anh ta ăn chơi, không lo làm ăn, nên giờ không biết kiếm việc gì làm, nên mới ra nông nỗi này.

Nhìn thấy bộ dạng anh ta như vậy người vợ cũ như tôi hả hê lắm. Cũng phải thôi, anh ta và gia đình anh ta phải trả giá cho những hành động đã làm với tôi. Tuy nhiên, trong lòng tôi lại có một chút gì đó sót thương cho anh ta. Có lẽ lòng thương trong tôi còn quá lớn.