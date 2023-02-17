Chị dâu mới sinh con xong, dù anh tôi đi làm lương cao, bảo vợ cứ ở nhà chăm con nhưng chị ấy không nghe. Chị khăng khăng thuê người giúp việc rồi đi làm lại. Từ ngày đi làm lại đến nay nhìn chị dâu thay đổi một trời một vực so với cái thời mới cưới. Chị ấy ăn diện, trang điểm sành điệu lên trông thấy, đã thế còn thường xuyên đi sớm về khuya, lấy cớ bận rộn công việc.

Anh trai tôi lấy vợ cách đây 3 năm. Chị dâu vừa về được 2 tháng đã nằng nặc bắt chồng ra ở riêng để được tự do thoải mái. Điều đó khiến mẹ tôi rất bất mãn vì ông bà chỉ có anh tôi là con trai duy nhất. Nhưng anh trai nghe lời vợ nên gia đình tôi chẳng còn cách nào.

Bà nghi ngờ chị dâu có người khác. Đợt này anh tôi lại thường xuyên đi công tác nữa chứ nên bà càng chắc mẩm về suy đoán của mình. Nếu lớp trẻ chúng ta muốn điều tra ngoại tình thì chỉ cần thuê người là xong. Nhưng thế hệ của mẹ tôi lại có những cách bắt gian vô cùng độc đáo. Sau này bà kể lại tôi mới biết chứ lúc đi bắt gian chị dâu bà đâu thông báo cho tôi.

Tôi đã bảo mẹ phụ nữ bây giờ ăn diện là chuyện bình thường, cũng phải làm đẹp chứ sao để bản thân xấu xí được. Còn chuyện công việc của chị ấy, chị ấy đang phấn đấu thăng chức mà nên bận là đúng. Nhưng mẹ tôi không nghe.

Mẹ tôi bảo hôm đó nghe tin anh trai tôi đi công tác nên bà đã mượn chìa khóa nhà từ con trai. Sau đó lẻn vào nhà anh rồi nằm phục dưới gần giường phòng ngủ của anh chị để chờ bắt gian con dâu ngoại tình.

Đúng là chỉ mẹ tôi mới nghĩ ra được cách thức đó. Nếu chị dâu thật sự ngoại tình thì đời nào chị ấy dẫn trai về nhà, khách sạn, nhà nghỉ thiếu gì cơ chứ. Bà giải thích hôm đó chị dâu đã mang con gửi đến nhà mẹ đẻ, còn chị osin thì xin nghỉ về quê. Trong nhà chẳng có ai, khả năng chị dâu dẫn người tình về là rất cao đấy chứ.

Mẹ tôi nằm dưới gầm giường đợi một lúc thì quả nhiên cánh cửa phòng bật mở và một cặp nam nữ kéo nhau vào phòng. Thế rồi hai kẻ đó bắt đầu cởi quần áo và mây mưa ngay trên đầu bà. Mẹ tôi sục sôi căm phẫn nhưng vẫn cố nín nhịn đợi thêm một lúc rồi mới lao ra để 2 kẻ đó không còn chối cãi được nữa. Bà chuẩn bị sẵn điện thoại trong tay rồi, sẽ lập tức chụp lại bằng chứng đưa cho con trai để anh ly dị ngay cô vợ lăng loàn.

Ảnh minh họa: Internet

Gã người tình của chị dâu đột ngột cất tiếng. Khi vừa nghe rõ giọng nói đó thì mẹ tôi không khỏi kinh hoàng khiếp vía: "Anh chỉ muốn ở bên em cả đêm nay nhưng con mụ già nhà anh nó ghê gớm lắm. Đã nhăn nheo như quả cà héo rồi mà còn ghen tuông khủng khiếp… Anh chán lắm rồi nhưng chẳng lẽ già đầu hai thứ tóc rồi còn lôi nhau ra tòa…". Trời ơi giọng nói ấy không ai khác chính là của bố tôi!

Mẹ tôi ngay lập tức bò ra khỏi gầm giường thì phát hiện trên giường nào phải chị dâu mà chính là chị osin của nhà anh trai! Vậy là đã rõ, chị dâu đâu có ngoại tình, người ngoại tình là bố tôi mới đúng. Trong lúc mẹ tôi nằm phục bắt gian con dâu thì chị ấy đang ôm con ngủ khì bên nhà mẹ đẻ kia kìa!

Bố tôi và chị osin nhà anh trai đã tằng tịu với nhau sau những lần ông đến thăm cháu trai. Hôm đó chị osin quả thực về quê nhưng lại bị bố tôi gọi lên sớm để hẹn hò. Còn tại sao họ vào phòng ngủ của anh trai tôi ấy hả? Đơn giản một lẽ phòng chị osin giường hẹp lại không có đệm êm.

Mẹ tôi lập tức làm ầm ĩ lên ở nhà anh trai, gọi cho chị dâu về, gọi cả vợ chồng tôi đến, cả nhà loạn cào cào hết lên.Bà còn muốn thông báo khắp làng trên ngõ dưới để bố tôi phải xấu hổ vì già rồi còn không nên nết. Chúng tôi hiểu nỗi đau buồn của mẹ thế nhưng ông bà có tuổi rồi, cháu nội cháu ngoại đầy đủ mà còn nháo nhào vì chuyện ghen tuông thì chẳng phải xấu mặt lắm hay sao. Tôi cũng là phụ nữ, tôi thương mẹ lắm chứ nhưng cách hành xử của mẹ khiến tôi không đồng tình. Tôi phải khuyên bà thế nào đây?