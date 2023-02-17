Đi du lịch cùng công ty chồng, nửa đêm không thấy anh đâu, ra ngoài bãi biển theo dõi, tôi kinh hãi khi chứng kiến hai kẻ lén lút hé lộ bí mật chồng giấu kín từ lâu

Vợ chồng Thúy được ở một phòng riêng, không cần chung phòng như những người độc thân khác trong công ty anh. Tối đầu tiên, Thúy uể oải vì say xe, tắm xong cô lên giường nằm ngủ thiếp đi.

Sau mấy ngày năn nỉ Thúy mới nhận được cái gật đầu đồng ý của chồng để cô đi du lịch cùng công ty anh. Thúy quyết định gửi con cho bà ngoại, 2 vợ chồng làm một phen đổi gió hâm nóng tình cảm hay đấy nhỉ. Cô còn đầu tư mua bộ đồ bơi đẹp này, mấy chiếc maxi đi biển thật tuyệt và chăm chỉ dưỡng da, chỉ chờ đến chuyến đi thôi. Cô sao ngờ được, bao háo hức là thế, cuối cùng trả lại cô lại là phát hiện ra một bí mật chồng giấu kín bấy lâu.

Từ xa cô đã nhìn thấy chồng mình trên bãi biển đêm vắng teo. Nhưng anh đi rõ nhanh, như thể có mục tiêu định trước. Thúy lén bám theo, thì thấy chồng dừng ở một góc khá khuất trên bãi biển, cùng một bóng người khác hội họp. Cái tà váy thướt tha bay trong gió của đối phương kia, đủ biết đó là một cô gái.

Chẳng biết ngủ được bao lâu, Thúy chợt giật mình vì tiếng sập cửa. Chả thấy chồng đâu, cô đoán anh vừa ra ngoài. Thúy ngó đồng hồ, đã 1 giờ đêm. Thấy người khỏe hơn, lại nghĩ chồng xuống bãi biển ngắm cảnh đêm, Thúy nhanh chóng thay chiếc váy mới, xịt chút nước hoa rồi rảo bước theo chồng. Định bụng làm một đêm lãng mạn cùng anh tâm sự trên bờ cát trắng cùng tiếng sóng vỗ rì rào.

Cảnh tượng tiếp theo còn khiến Thúy sốc hơn nữa. Hai kẻ ấy lao vào nhau ôm hôn nồng nàn, như thể đang ở trong phòng kín. Thực chất giờ này bãi biển chả có ai, ngoại trừ Thúy đang lén nhìn họ.

Thúy hóa đá tại chỗ, trừng trừng nhìn chồng mình thân mật với người phụ nữ khác. Cho tới khi cô lấy lại chút thần hồn, Thúy cố gắng kìm nén những cảm xúc đang muốn bùng nổ trong lòng, suy nghĩ thật nhanh phương án giải quyết. Cuối cùng cô chọn cách quay về cửa khách sạn trước. Chứ giờ cô xông tới, đêm tối cô ả kia chạy mất thì cô chịu chết chả biết là ai.

Thúy nấp ở chỗ kín, nhìn chồng mình và cô ả kia lần lượt về khách sạn. Quả nhiên là đồng nghiệp của chồng cô. Đáng nói cô ả cũng có chồng đi cùng! Trai có vợ, gái có chồng, nửa đêm trốn vợ/ chồng đi gặp tình nhân, quả thật cạn lời!

Về phòng, Thúy vờ như mình vừa xuống sảnh hóng gió, không hé lộ chút manh mối nào về việc cô đã biết tỏng chồng ăn vụng sau lưng mình. Hẳn anh ta đã ngoại tình từ lâu rồi mà cô luôn bị che mắt ấy chứ.

Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, lúc ăn sáng cô viện cớ tiếp cận rồi xin số điện thoại của chồng cô ả kia. Chờ đến tối, quả nhiên như đêm trước, chồng Thúy áng chừng vợ ngủ say, lại lén lút mở cửa phòng trốn ra ngoài. Mục đích là hẹn hò với người tình chứ còn việc gì được nữa!

Thúy chờ anh ta đi khuất, bấm ngay số gọi ngay cho chồng cô ả kia. Anh ta ngủ say đáo để, cô gọi mấy cuộc mới tỉnh. Cô trình bày vắn tắt, vả lại anh ta hẳn không thấy vợ trong phòng, nên đồng ý đi cùng Thúy bắt gian luôn. Tới chỗ hôm qua, quả nhiên đã gặp ngay đôi tình nhân kia đang tình tự. Cô và người đàn ông bị cắm sừng ấy lập tức xông lên bắt tại trận, 2 kẻ đó chả còn gì để chối cãi nữa.

Thúy đã có bước đệm tâm lý từ hôm trước, nhưng anh chàng kia thì sốc nặng, không kiềm chế nổi đêm hôm làm loạn ở khách sạn, đồng nghiệp của chồng Thúy bị thức dậy toàn bộ. Chồng Thúy ăn mấy quả đấm của anh ta, Thúy dửng dưng mặc kệ không thèm can ngăn. Cuối cùng nhà Thúy với nhà anh ta cáo từ về trước, chuyến du lịch đành bỏ dở.

Đúng là một chuyến đi nhớ đời, chả bao giờ quên được. Dẫu sau đó chồng Thúy quỵ lụy xin lỗi và cô cắn răng bỏ qua cho chồng 1 lần, nhưng cái bí mật chồng giấu kín bị cô khám phá ra hôm ấy vẫn là nỗi đau đeo đẳng thi thoảng lại khiến cô nhức nhối.