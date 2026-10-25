Tôi mang chè sang cho chị dâu, nào ngờ chị chỉ liếc mắt rồi nói một câu khiến gia đình náo loạn

Tâm sự 25/10/2026 23:07

Ngày cưới của tôi, chị dâu lấy cớ không khỏe để không dự lễ. Tôi nghĩ cũng buồn lòng vì chưa về nhà chồng đã bị chị dâu bài xích rồi.

Trước khi về làm dâu, tôi đã nghe phong thanh chuyện chị dâu mâu thuẫn với mẹ chồng. Tính chị ấy đanh đá có tiếng ở xóm, anh chồng tôi bị vợ lấn lướt nên sợ vợ nổi tiếng. Có khi đang đi nhậu, vợ đến mắng té tát giữa quán mà anh ấy cũng chẳng dám ho he một câu.

Ngày cưới của tôi, chị dâu lấy cớ không khỏe để không dự lễ. Tôi nghĩ cũng buồn lòng vì chưa về nhà chồng đã bị chị dâu bài xích rồi.

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng, còn vợ chồng chị dâu thì sống ở nhà bên cạnh. Mẹ chồng nói tôi không nên quá kết thân với chị dâu, tính chị ấy hay sỗ sàng, sợ sẽ nói những câu làm tôi buồn. Nhưng tôi lại nghĩ trong nhà chỉ có hai chị em dâu nên giữ mối quan hệ thân thiết là điều nên làm.

Vì thế, tôi thường đến nhà chị dâu chơi. Chị ấy có cháu nhỏ, tôi thường mua bánh trái sang chơi với cháu. Chị dâu vẫn lạnh nhạt, không hỏi cũng không trả lời câu hỏi của tôi.

Hôm qua, tôi nấu nồi chè dưỡng nhan rất ngon. Sau khi múc cho bố mẹ chồng, tôi cũng múc một bát cho chị dâu. Bưng chè sang, chị dâu liếc nhìn một cái rồi nói "phũ" một câu: "Định lấy lòng cả nhà để được chia đất phần nhiều cho à? Xảo trá gớm nhỉ?".

Tôi mang chè sang cho chị dâu, nào ngờ chị chỉ liếc mắt rồi nói một câu khiến gia đình náo loạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tôi sững sờ nhìn chị dâu. Thật không ngờ chị ấy lại có thể nói ra một câu như thế? Đã vậy, chị ấy còn nghi oan cho tôi.

Tôi cầm bát chè về, uất ức đến bật khóc. Mẹ chồng hỏi chuyện, tôi kể rõ mọi chuyện ra. Ai ngờ lại khiến cả nhà dậy sóng.

Mẹ chồng tôi vốn có mâu thuẫn với chị dâu nên khi nghe chị ấy nói đụng đến đất đai thì giận dữ họp gia đình. Ông bà tuyên bố thẳng sẽ không cho chị dâu đứng tên sổ đỏ. Còn phần đất ở nhà từ đường, ông bà sẽ sang tên cho vợ chồng tôi ngay tháng sau.

Chị dâu cũng lớn tiếng bảo ông bà phân biệt đối xử, sống không biết điều, không có tình nghĩa. Tôi không ngờ chỉ vì một bát chè mà giờ mẹ chồng với chị dâu không còn nhìn mặt nhau nữa. Tôi nên làm gì để hóa giải không khí trong gia đình đây?

Căn nhà công ty bất động sản trao sau đám tang chồng hé lộ bí mật động trời, tôi khóc ngất vì bị anh lừa dối suốt bao năm

Căn nhà công ty bất động sản trao sau đám tang chồng hé lộ bí mật động trời, tôi khóc ngất vì bị anh lừa dối suốt bao năm

Thấy chồng làm ở chỗ này không thể thăng tiến, tôi nói khéo với chồng thử tìm chỗ khác tốt hơn. Nhưng anh nghe thế lại giận đùng đùng, cho rằng tôi cư xử vô ơn. Anh còn bảo cô bạn Hoa kia giúp anh khi khốn khó, giờ công ty cô ấy khó khăn sao lại bỏ đi được? Vì muốn nhà cửa ấm êm, tôi cũng nhẫn nhịn không tranh cãi với chồng nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thừa Lỗi lần đầu đóng cặp Tôn Thiên trong phim hiện đại, dự án mới gây chú ý

Thừa Lỗi lần đầu đóng cặp Tôn Thiên trong phim hiện đại, dự án mới gây chú ý

Sao quốc tế 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp của cải LÊN HƯƠNG, may mắn vô đối, tiền bạc vô song, chuyển mình thành đại gia

Qua đêm nay, 3 con giáp của cải LÊN HƯƠNG, may mắn vô đối, tiền bạc vô song, chuyển mình thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Vừa đưa mẹ đơn thân về xin cưới, con trai đã khiến bố đứng không vững khi người phụ nữ ngẩng mặt lên

Vừa đưa mẹ đơn thân về xin cưới, con trai đã khiến bố đứng không vững khi người phụ nữ ngẩng mặt lên

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Vừa bước vào nhà bạn thân mới sinh, tôi bất giác khựng lại khi thấy bóng người nép sau ban công

Vừa bước vào nhà bạn thân mới sinh, tôi bất giác khựng lại khi thấy bóng người nép sau ban công

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Con trai bất ngờ dẫn mẹ đơn thân về xin cưới, bố vừa nhìn thấy mặt cô gái liền tái mét rồi ngất xỉu

Con trai bất ngờ dẫn mẹ đơn thân về xin cưới, bố vừa nhìn thấy mặt cô gái liền tái mét rồi ngất xỉu

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Cứ tưởng được mẹ chồng yêu thương, nào ngờ tôi bị bà chê bai trước họ hàng, chồng còn khiến mọi chuyện tệ hơn

Cứ tưởng được mẹ chồng yêu thương, nào ngờ tôi bị bà chê bai trước họ hàng, chồng còn khiến mọi chuyện tệ hơn

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Được mẹ chồng cho tiền sắm điện thoại mới, tôi cứ ngỡ cuộc sống làm dâu đã dễ thở hơn, ai ngờ một cái tát khiến tôi bật khóc nức nở

Được mẹ chồng cho tiền sắm điện thoại mới, tôi cứ ngỡ cuộc sống làm dâu đã dễ thở hơn, ai ngờ một cái tát khiến tôi bật khóc nức nở

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa đưa mẹ đơn thân về xin cưới, con trai đã khiến bố đứng không vững khi người phụ nữ ngẩng mặt lên

Vừa đưa mẹ đơn thân về xin cưới, con trai đã khiến bố đứng không vững khi người phụ nữ ngẩng mặt lên

Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Đi công tác về, tôi tưởng sẽ có một buổi tối hạnh phúc bên vợ, nhưng đôi khuyên tai lại mở đầu cho sự thật đau đớn

Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Con trai quyết cưới mẹ đơn thân bất chấp gia đình phản đối, nào ngờ bố vừa nhìn thấy cô đã run rẩy ngã quỵ

Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Dẫn bạn gái là mẹ đơn thân về ra mắt, chàng trai chết lặng khi chứng kiến phản ứng bất thường của bố

Vừa bước vào nhà bạn thân mới sinh, tôi bất giác khựng lại khi thấy bóng người nép sau ban công

Vừa bước vào nhà bạn thân mới sinh, tôi bất giác khựng lại khi thấy bóng người nép sau ban công

Con trai bất ngờ dẫn mẹ đơn thân về xin cưới, bố vừa nhìn thấy mặt cô gái liền tái mét rồi ngất xỉu

Con trai bất ngờ dẫn mẹ đơn thân về xin cưới, bố vừa nhìn thấy mặt cô gái liền tái mét rồi ngất xỉu