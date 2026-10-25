Ngày cưới của tôi, chị dâu lấy cớ không khỏe để không dự lễ. Tôi nghĩ cũng buồn lòng vì chưa về nhà chồng đã bị chị dâu bài xích rồi.

Trước khi về làm dâu, tôi đã nghe phong thanh chuyện chị dâu mâu thuẫn với mẹ chồng. Tính chị ấy đanh đá có tiếng ở xóm, anh chồng tôi bị vợ lấn lướt nên sợ vợ nổi tiếng. Có khi đang đi nhậu, vợ đến mắng té tát giữa quán mà anh ấy cũng chẳng dám ho he một câu.

Ngày cưới của tôi, chị dâu lấy cớ không khỏe để không dự lễ. Tôi nghĩ cũng buồn lòng vì chưa về nhà chồng đã bị chị dâu bài xích rồi.

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng, còn vợ chồng chị dâu thì sống ở nhà bên cạnh. Mẹ chồng nói tôi không nên quá kết thân với chị dâu, tính chị ấy hay sỗ sàng, sợ sẽ nói những câu làm tôi buồn. Nhưng tôi lại nghĩ trong nhà chỉ có hai chị em dâu nên giữ mối quan hệ thân thiết là điều nên làm.

Vì thế, tôi thường đến nhà chị dâu chơi. Chị ấy có cháu nhỏ, tôi thường mua bánh trái sang chơi với cháu. Chị dâu vẫn lạnh nhạt, không hỏi cũng không trả lời câu hỏi của tôi.

Hôm qua, tôi nấu nồi chè dưỡng nhan rất ngon. Sau khi múc cho bố mẹ chồng, tôi cũng múc một bát cho chị dâu. Bưng chè sang, chị dâu liếc nhìn một cái rồi nói "phũ" một câu: "Định lấy lòng cả nhà để được chia đất phần nhiều cho à? Xảo trá gớm nhỉ?".



Ảnh minh họa

Tôi sững sờ nhìn chị dâu. Thật không ngờ chị ấy lại có thể nói ra một câu như thế? Đã vậy, chị ấy còn nghi oan cho tôi.

Tôi cầm bát chè về, uất ức đến bật khóc. Mẹ chồng hỏi chuyện, tôi kể rõ mọi chuyện ra. Ai ngờ lại khiến cả nhà dậy sóng.

Mẹ chồng tôi vốn có mâu thuẫn với chị dâu nên khi nghe chị ấy nói đụng đến đất đai thì giận dữ họp gia đình. Ông bà tuyên bố thẳng sẽ không cho chị dâu đứng tên sổ đỏ. Còn phần đất ở nhà từ đường, ông bà sẽ sang tên cho vợ chồng tôi ngay tháng sau.

Chị dâu cũng lớn tiếng bảo ông bà phân biệt đối xử, sống không biết điều, không có tình nghĩa. Tôi không ngờ chỉ vì một bát chè mà giờ mẹ chồng với chị dâu không còn nhìn mặt nhau nữa. Tôi nên làm gì để hóa giải không khí trong gia đình đây?

Căn nhà công ty bất động sản trao sau đám tang chồng hé lộ bí mật động trời, tôi khóc ngất vì bị anh lừa dối suốt bao năm Thấy chồng làm ở chỗ này không thể thăng tiến, tôi nói khéo với chồng thử tìm chỗ khác tốt hơn. Nhưng anh nghe thế lại giận đùng đùng, cho rằng tôi cư xử vô ơn. Anh còn bảo cô bạn Hoa kia giúp anh khi khốn khó, giờ công ty cô ấy khó khăn sao lại bỏ đi được? Vì muốn nhà cửa ấm êm, tôi cũng nhẫn nhịn không tranh cãi với chồng nữa.

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