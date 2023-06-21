Tiết lộ 5 thời điểm chị em hừng hực 'lửa tình', ham muốn làm 'chuyện ấy' mãnh liệt

Tâm sự 21/06/2023 12:48

Cánh mày râu sẽ ngơ ngác bật ngửa khi biết được 'người thương' của mình lại ham muốn lao vào 'cuộc yêu' trong những thời điểm dưới đây.

Khi xem phim tình cảm hay những tấm hình gợi cảm

Không chỉ có quý ông mà ngay cả chị em phụ nữ cũng cảm thấy bị kích thích và hưng phấn khi xem những bộ phim gợi tình nóng bỏng. Do vậy, một trong nhưng cách giúp bạn làm mới “chuyện ấy” bằng cách cả hai cùng xem một bộ phim về chuyện phòng the. Hãy đầu tư thời gian chọn một bộ phim thật hay và lãng mạn, cùng nàng ngồi tựa vai nhau thưởng thức bộ phim trong một buổi tối yên tĩnh và trao nhau những cử chỉ âu yếm, thân mật. Bạn sẽ nhận được một “phần thưởng” xứng đáng với công sức của mình. Hãy tận hưởng những khoảnh trắng và tu the quan he đầy cảm xúc.

Tiết lộ 5 thời điểm chị em hừng hực 'lửa tình', ham muốn làm 'chuyện ấy' mãnh liệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yêu xa hoặc đã lâu không quan hệ

Bên cạnh những thay đổi về mặt hormone làm tăng nhu cầu sinh lý ở nữ giới; những tác động về mặt tâm lý, thể chất cũng làm trỗi dậy ham muốn của chị em. Có thể kể đến như yêu xa, hoặc đã lâu chưa quan hệ.

Đây là thời điểm mà phụ nữ mong muốn tìm kiếm bạn tình cũng như mong muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình.

Sau khi vận động

Sau khi vận động (tập thể dục), nữ giới thường có ham muốn cao hơn những thời điểm khác trong ngày. Theo các nghiên cứu khoa học, vận động có khả năng kích thích hoạt động bài tiết hormone endorphin – hormone có khả năng giảm căng thẳng và đem lại cảm giác thư thái, thoải mái.

Việc loại bỏ cảm giác mệt mỏi và giải phóng căng thẳng khiến nữ giới nghĩ nhiều hơn về vấn đề tình dục. Hơn nữa thói quen vận động thường xuyên còn giúp nữ giới trở nên khỏe khoắn, hấp dẫn trong mắt bạn tình và dẻo dai, bền bỉ hơn trong mỗi cuộc yêu.

Ngoài ra, hormone sinh dục cũng có xu hướng bài tiết nhiều hơn khi hoạt động thể chất. Sự gia tăng của loại hormone này cùng với hormone endorphin chính là yếu tố kích thích nhu cầu và ham muốn tình dục ở nữ giới tăng cao.

Tiết lộ 5 thời điểm chị em hừng hực 'lửa tình', ham muốn làm 'chuyện ấy' mãnh liệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời kỳ rụng trứng

Tùy theo cơ địa người phụ nữ, chu kỳ kinh nguyệt thường thường kéo dài từ 28 đến 32 ngày. Sự rụng trứng được diễn ra trong kỳ kinh nguyệt và ngày rụng trứng là lúc phụ nữ hưng phấn, ham muốn tình dục cũng như khả năng lên đỉnh cao nhất.

Sau khi được phóng thích, trứng di chuyển xuống ống dẫn trứng và ở đó từ 12 đến 24 giờ; nơi trứng “chờ” để được thụ tinh. Đó là lý do tại sao bản năng tình dục của phụ nữ lại tăng cao trong thời điểm rụng trứng.

Sau khi ngủ dậy

Sau khi ngủ dậy là thời điểm nữ giới có ham muốn cao nhất. Đây là thời điểm cơ thể được phục hồi sau một giấc ngủ dài, tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Chính vì vậy, sáng sớm ngay sau khi thức dậy là thời điểm tuyệt vời để quan hệ tình dục.

Hầu hết các cặp đôi quan hệ vào sáng sớm đều có “cuộc yêu” kéo dài hơn bình thường, mức độ thỏa mãn cao và cả hai đều đạt được cực khoái.

Theo các chuyên gia, cơ thể tràn đầy năng lượng và hệ thần kinh được thư giãn sau khi ngủ đủ giấc chính là yếu tố khiến nam giới và nữ giới có ham muốn nhiều hơn. Điều này cũng lý giải vì sao làm “chuyện ấy” vào sáng sớm có chất lượng cao hơn so những thời điểm khác trong ngày.

Tiết lộ 5 thời điểm chị em hừng hực 'lửa tình', ham muốn làm 'chuyện ấy' mãnh liệt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the thời điểm quan hệ

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