Khi xem phim tình cảm hay những tấm hình gợi cảm

Không chỉ có quý ông mà ngay cả chị em phụ nữ cũng cảm thấy bị kích thích và hưng phấn khi xem những bộ phim gợi tình nóng bỏng. Do vậy, một trong nhưng cách giúp bạn làm mới “chuyện ấy” bằng cách cả hai cùng xem một bộ phim về chuyện phòng the. Hãy đầu tư thời gian chọn một bộ phim thật hay và lãng mạn, cùng nàng ngồi tựa vai nhau thưởng thức bộ phim trong một buổi tối yên tĩnh và trao nhau những cử chỉ âu yếm, thân mật. Bạn sẽ nhận được một “phần thưởng” xứng đáng với công sức của mình. Hãy tận hưởng những khoảnh trắng và tu the quan he đầy cảm xúc.