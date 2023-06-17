Tiết lộ 5 'huyệt điểm' mà cô nàng nào cũng thích người thương chạm vào khi 'ÂN ÁI'

Tâm sự 17/06/2023 05:18

Để giúp nàng có những cảm xúc mãnh liệt lúc 'yêu', năn nỉ xin tha vì 'thăng hoa' thì cánh mày râu đừng ngại chạm vào những điểm này nhé.

Vùng cổ

Đây là một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể phụ nữ. Vùng da ở đây mỏng hơn nên các mạch máu cũng nằm gần bề mặt da hơn khiến nàng cảm nhận đôi môi của bạn nhạy bén hơn. Hãy mơn trớn vùng cổ và lắng nghe âm thanh phát ra từ cô ấy. Bạn sẽ biết nàng đang thích thú như thế nào!

Tiết lộ 5 'huyệt điểm' mà cô nàng nào cũng thích người thương chạm vào khi 'ÂN ÁI' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phía sau đầu gối

Đây là khu vực thường xuyên bị bỏ qua bởi thực sự nó khá xa vùng cấm địa. Tuy nhiên, từ phía sau đầu gối vuốt nhẹ lên đùi và lặp đi lặp lại, điều ấy sẽ vô cùng tuyệt vời. Khu vực này cần sự tác động mạnh bởi nếu chỉ mơn trớn nhẹ nhàng bạn không những không đánh thức được bản năng của cô ấy mà còn khiến nàng bị… nhột, tất cả sẽ hỏng bét.

Tiết lộ 5 'huyệt điểm' mà cô nàng nào cũng thích người thương chạm vào khi 'ÂN ÁI' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vùng núi đôi

Ngực, đặc biệt là hai đầu núm vú được xem là vùng nhạy cảm nhất của phụ nữ. Đôi khi chỉ cần biết cách bạn cũng có thể dễ dàng đưa nàng lên đỉnh khi tác động vào vùng này. Bạn có thể hôn, massage, xoa bóp vòng 1 để kích thích nàng.

Các ngón tay

Người ta cho rằng nắm tay là cấp độ căn bản nhất của mối quan hệ thân thiết. Về sau, cái nắm tay dần dần mất đi vị thế của nó. Tuy nhiên, đây là sai lầm. Do bàn tay có các ngón tay có thể đan chặt vào nhau, nó đem đến cảm giác an tâm và gắn kết chặt chẽ, yếu tố căn bản khiến nữ giới xiêu lòng.

Đùa nghịch với các ngón tay, vẽ những vòng tròn trong lòng bàn tay và siết chặt, hành động ấy sẽ khiến gia tăng ham muốn của nàng tức thì.

Tiết lộ 5 'huyệt điểm' mà cô nàng nào cũng thích người thương chạm vào khi 'ÂN ÁI' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lòng bàn chân nàng

Gan bàn chân là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh nên dễ bị kích thích, massage chân cho nàng, hoặc dùng ngón tay mân mê lòng bàn chân của nàng theo hình xoắn ốc, hoặc những nụ hôn cũng sẽ khiến nàng thích thú và hưng phấn lâng lâng.

Đàn ông nào cũng thích 4 tư thế 'ÂN ÁI' này, vừa lãng mạn tình cảm lại còn kéo dài được 'cuộc yêu', cả hai rụng rời tay chân vì càng 'yêu' là càng nghiện

Đàn ông nào cũng thích 4 tư thế 'ÂN ÁI' này, vừa lãng mạn tình cảm lại còn kéo dài được 'cuộc yêu', cả hai rụng rời tay chân vì càng 'yêu' là càng nghiện

Chị em hãy cùng tìm hiểu những tư thế mà cánh mày râu thích nhất để mà 'chiều chồng' tới bến, đảm bảo các anh sẽ nghiện vợ chẳng rời được đấy!

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