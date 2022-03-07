Phát hiện dưới gầm xe của chồng có một chiếc áo lót ren màu đỏ, tôi giơ nó lên trước mặt chồng rồi hỏi tại sao thứ này lại nằm ở đây?

Tâm sự 07/03/2022 16:51

Đúng là chuyện chị dâu em chồng một khi đã có mâu thuẫn thì thật sự mệt mỏi, nếu tôi không khôn khéo nhìn ra thì gia đình tôi chắc đang lục đục rồi.

Mấy ngày trước tôi đi công tác về, chồng tôi ra sân bay đón. Tôi mệt rã rời ngồi trên ô tô của chồng. Nhưng chưa kịp nắm mắt nghỉ ngơi thì tôi phát hiện dưới gầm xe của chồng có một chiếc áo lót ren màu đỏ gợi cảm. Tôi giơ nó lên trước mặt chồng rồi hỏi tại sao thứ này lại nằm ở đây?

Chồng tôi thấy thế thì tỏ vẻ bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nói thật sự không hề biết. Anh còn nói gần đây hầu như không lấy ô tô ra chạy. Vì nhà tôi gần công ty của chồng, bình thường anh chỉ đi xe máy cho tiện và nhanh. Tôi cũng biết chuyện này, huống hố vì để lâu trong nhà nên ô tô còn dính bụi bẩn. Chồng tôi muốn lái xe đi gặp bồ thì cũng phải đi rửa xe cho đẹp mặt chứ.

Tôi khá tin tưởng chồng, với lại chồng tôi một khi giấu giếm sẽ vụng về lắm, thể nào cũng bị tôi nhìn ra. Tôi ngẫm lại, mình chỉ mới đi công tác 3 ngày, mà trước đó chồng tôi đưa tôi ra sân bay thì tôi cũng không thấy chiếc áo lót này. Tôi nghĩ cũng lạ, chồng tôi không lái xe ra ngoài thì ai bỏ thứ này vào được?

Phát hiện dưới gầm xe của chồng có một chiếc áo lót ren màu đỏ, tôi giơ nó lên trước mặt chồng rồi hỏi tại sao thứ này lại nằm ở đây? - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Sau đó khi về nhà mẹ chồng, tôi nghe được tối hôm trước em gái chồng có qua nhà chúng tôi. Chồng tôi còn nói em ấy mượn chìa khóa xe ô tô để làm gì đó, anh cũng không rõ. Tôi cười thầm trong bụng.

Hôm sau, tôi một mình đi sang nhà bố mẹ chồng. Tôi vứt chiếc áo lót ren đỏ vào mặt cô em chồng. Ban đầu cô ta còn chối, nhất định không chịu thừa nhận. Tôi nói luôn:

“Tôi có lắp camera trên xe của chồng, anh ấy làm gì hay ai làm gì trên xe tôi đều biết hết”.

Nghe tới đây, cô em chồng im lặng cúi mặt như đã thừa nhận. Mà thật ra tôi làm gì có lắp camera, tôi chỉ tình cờ nhận ra chiếc áo lót này khá giống với loại em chồng hay mặc. Vì có lần tôi lên sân thượng nhà chồng thì thấy. Kết nối với những gì chồng nói nữa thì tôi tin chắc cô em chồng đang giở trò.

Quả thật, từ ngày tôi lấy chồng, cô em chồng này không vừa mắt tôi. Nguyên nhân là vì cậu bạn thân của em chồng từng cưa cẩm tôi nhưng không thành. Sau đó cậu ta kiếm cớ nói xấu tôi với em ấy. Em chồng rất yêu thương anh, đương nhiên không chấp nhận anh lấy kiểu phụ nữ mình không thích. Nếu không có mẹ chồng hiểu chuyện thì chắc cô ấy đã không để tôi yên rồi. Giờ lại còn bày trò để chia cắt tôi và chồng. Mẹ chồng tôi biết chuyện thì giận lắm, giáo huấn con gái một trận.

Đúng là chuyện chị dâu em chồng một khi đã có mâu thuẫn thì thật sự mệt mỏi, nếu tôi không khôn khéo nhìn ra thì gia đình tôi chắc đang lục đục rồi.

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Tôi thật sự rối bời vì hành động của chồng cũ, càng không thể hỏi thẳng anh. Giờ tôi phải làm sao đây?

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Từ khóa:   chuyện gia đình vợ chồng mâu thuẫn gia đình

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