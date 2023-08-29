Nửa đêm nghe tiếng hét thất thanh của chị dâu, tôi vội xông cửa vào phòng thì suýt ngất khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt!

Tâm sự 29/08/2023 13:39

Hôm qua, khi đang nấu ăn thì tôi nghe tiếng chị dâu hét toáng lên. Tôi hoảng hốt, vội vã tắt bếp chạy qua nhà chị xem sao.

Sau khi cưới, vợ chồng anh trai tôi chuyển ra ngoài ở riêng. Mẹ tôi hà khắc nên tôi cũng hiểu, anh muốn tránh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Thế mà trái ngược với suy nghĩ của anh, chị dâu lại khéo ăn nói nên rất được lòng mẹ. 

Chị dâu đang mang bầu tháng thứ 4. Chị ấy ốm nghén ghê lắm, ăn gì cũng nôn, nôn đến mức mặt mày cắt không còn hột máu nào. Mẹ tôi xót con dâu nên mua đủ thứ về cho chị tẩm bổ. Vì đây là đứa con đầu tiên của anh chị, cũng là đứa cháu đầu tiên của cả nhà nên ai cũng mong chị ấy sẽ nghỉ việc để dưỡng thai.

Nửa đêm nghe tiếng hét thất thanh của chị dâu, tôi vội xông cửa vào phòng thì suýt ngất khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị dâu bán hàng online, thường phải thức đêm để soạn hàng, đem hàng đi gửi. Công việc nói chung chỉ quanh quẩn trong nhà nhưng rất mệt và tốn nhiều thời gian. Thế mà mọi người khuyên mãi, chị ấy cũng không chịu nghỉ. Mẹ tôi giận chị không nghe lời nên mấy ngày nay cũng không quan tâm đến nữa.

Hôm qua, khi đang nấu ăn thì tôi nghe tiếng chị dâu hét toáng lên. Tôi hoảng hốt, vội vã tắt bếp chạy qua nhà chị xem sao. Nhưng vừa lên, cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt chết ngất. Chị dâu đang nằm bệt dưới nền đất, còn có cả vết máu đang chảy lan ra. Xung quanh là thùng giấy, hàng hóa rơi đầy.

Hô hoán cả nhà đưa chị đến viện, may mắn sao giữ lại được đứa nhỏ nhưng chị ấy buộc phải nằm hẳn trên giường tới khi sinh. Bác sĩ nói vì thai yếu, chị ấy còn khuân vác nặng nên trượt chân, cũng may là đưa đến viện kịp thời.

Nửa đêm nghe tiếng hét thất thanh của chị dâu, tôi vội xông cửa vào phòng thì suýt ngất khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi giận quá, lớn tiếng mắng chị ấy ham tiền, không biết nghe lời. Anh tôi thương vợ, nói đỡ cho vợ vài câu thì bị mẹ mắng luôn. Chị dâu khóc lóc, nói chỉ muốn cố gắng làm, kiếm thêm ít tiền để sinh đẻ, không ngờ lại gây họa lớn thế này.

Giờ chị dâu u uất lắm, suốt ngày than thở, chán đời. Tôi có nên khuyên chị ấy về bên nhà mẹ đẻ dưỡng thai không? Và làm sao để mẹ tôi bỏ qua cho chị dâu đây.

Chồng mất 3 năm, tôi mới tái hôn với người mới, ngày cưới diễn ra tôi chết lặng khi thấy người bước xuống từ chiếc ô tô tiền tỉ

Chồng mất 3 năm, tôi mới tái hôn với người mới, ngày cưới diễn ra tôi chết lặng khi thấy người bước xuống từ chiếc ô tô tiền tỉ

Sau một năm lấy nhau thì tôi sinh con đầu lòng. Từ ngày làm dâu, tôi được mẹ chồng yêu thương, chồng chiều chuộng.

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