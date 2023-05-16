Ngủ mơ thấy làm 'chuyện ấy' với người khác có phải là việc 'trái lương tâm' và phản ánh con người thật của bạn?

Tâm sự 16/05/2023 09:30

Nhiều người thường 'hoang mang' vì trong giấc mơ thấy mình làm 'chuyện ấy' với một người khác. Lí giải vấn đề này, chuyên gia giải thích rằng đây không phải là việc xấu và hiện tượng này tương đối phổ biến.

Không chỉ nam giới nữ giới cũng thấy quan hệ tình dục với người không phải bạn tình, người yêu của mình. Tại sao lại xuất hiện những giấc như vậy?

N.H (32 tuổi, Nội) đang xây dựng gia đình hạnh phúc với người đàn ông yêu. Vợ chồng không chỉ hòa hợp về tinh thần còn cả đời sống tình dục. Ngoài ra chồng chị H cũng không có mối quan hệ ngoài luồng nào khác. Tuy nhiên, vợ chồng tôi thỉnh thoảng lại thấy quan hệ tình dục với người khác giới.

Ngủ mơ thấy làm 'chuyện ấy' với người khác có phải là việc 'trái lương tâm' và phản ánh con người thật của bạn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về vấn đề này, theo nhiều chuyên gia đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp có giấc mơ trải qua mối quan hệ thân mật với người lạ. 

học tình dục thường gọi những giấc này tưởng tượng tình dục. Những tưởng tượng về tình dục của bạn thể đến từ việc phỏng các phần trong ý thức của bạn, nhưng nhiều phần trong tiềm thức bạn không thể kiểm soát hoặc điều khiển được. Việc đàn ông hay phụ nữ những giấc tưởng tượng liên quan đến tình dục điều rất bình thường.

một khoảng cách rất lớn giữa tưởng tượng tình dục hoạt động tình dục thực tế. Do đó, đừng đánh giá người khác (bạn đời, người yêu) hay đổ lỗi hay dằn vặt bản thân dựa trên những giấc liên quan đến tình dục của bạn. Nhiều giấc ăn sâu vào tiềm thức đến mức không liên quan đến nhận thức không phản ánh thực tế nhận thức của mỗi người.

Ngủ mơ thấy làm 'chuyện ấy' với người khác có phải là việc 'trái lương tâm' và phản ánh con người thật của bạn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   tâm sự chuyện phòng the tâm sự phòng the

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