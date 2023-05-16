Ngủ mơ thấy làm 'chuyện ấy' với người khác có phải là việc 'trái lương tâm' và phản ánh con người thật của bạn?

Nhiều người thường 'hoang mang' vì trong giấc mơ thấy mình làm 'chuyện ấy' với một người khác. Lí giải vấn đề này, chuyên gia giải thích rằng đây không phải là việc xấu và hiện tượng này tương đối phổ biến.

Không chỉ nam giới mà nữ giới cũng mơ thấy quan hệ tình dục với người không phải là bạn tình, người yêu của mình. Tại sao lại xuất hiện những giấc mơ như vậy? N.H (32 tuổi, Hà Nội) đang xây dựng gia đình hạnh phúc với người đàn ông cô yêu. Vợ chồng cô không chỉ hòa hợp về tinh thần mà còn cả đời sống tình dục. Ngoài ra chồng chị H cũng không có mối quan hệ ngoài luồng nào khác. Tuy nhiên, vợ chồng tôi thỉnh thoảng lại mơ thấy quan hệ tình dục với người khác giới.

Ảnh minh họa: Internet Về vấn đề này, theo nhiều chuyên gia đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp có giấc mơ trải qua mối quan hệ thân mật với người lạ. Y học tình dục thường gọi những giấc mơ này là tưởng tượng tình dục. Những tưởng tượng về tình dục của bạn có thể đến từ việc mô phỏng các phần trong ý thức của bạn, nhưng có nhiều phần trong tiềm thức mà bạn không thể kiểm soát hoặc điều khiển được. Việc đàn ông hay phụ nữ có những giấc mơ và tưởng tượng liên quan đến tình dục là điều rất bình thường.

Có một khoảng cách rất lớn giữa tưởng tượng tình dục và hoạt động tình dục thực tế. Do đó, đừng đánh giá người khác (bạn đời, người yêu) hay đổ lỗi hay dằn vặt bản thân dựa trên những giấc mơ liên quan đến tình dục của bạn. Nhiều giấc mơ ăn sâu vào tiềm thức đến mức không liên quan đến nhận thức và không phản ánh thực tế nhận thức của mỗi người. Ảnh minh họa: Internet

Anh chồng điềm đạm 'hóa thú' kèm chiếc còng tay trong đêm tân hôn khiến cô dâu 'mặt tái mét', lập tức bỏ chạy khỏi phòng Xuân vẫn đang đắm mình trong hạnh phúc, nghĩ bản thân là người phụ nữ may mắn. Chỉ đến đêm tân hôn, cô mới bàng hoàng hiểu ra lý do vì sao chồng mình từng ly hôn.

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