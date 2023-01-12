Ngủ lại nhà bạn gái, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết điếng khi bố chị hàng xóm ghé vào tai thì thầm chuyện này

Tâm sự 12/01/2023 18:14

Khi nhìn thấy một bác trai trung tuổi đứng ngoài cửa, tôi giật mình không rõ người đó tìm bạn gái mình có việc gì. Chưa kịp lên tiếng thì bác ấy nắm tay kéo tôi ra một góc khuất rồi bảo...

Cuối tuần trước, tôi đến phòng trọ của bạn gái ăn cơm. Ngồi chơi tới lúc định về thì trời bỗng đổ mưa to mãi không ngớt. Tôi đành ngủ lại ở phòng Lan, tên bạn gái tôi.

Hai đứa đang nằm ngủ thì đột nhiên tôi nghe được tiếng gõ cửa. Lan ngái ngủ bảo tôi ra mở cửa xem ai tìm cô ấy, chắc là người trong xóm trọ mà thôi, chứ giờ đó cổng chính của xóm trọ đã khóa chặt rồi.

Đến khi nhìn thấy một bác trai trung tuổi đứng ngoài cửa, tôi giật mình không rõ người đó tìm bạn gái mình có việc gì. Chưa kịp lên tiếng thì bác ấy nắm tay kéo tôi ra một góc khuất rồi bảo: “Tôi tìm cậu chứ không tìm con bé ấy”. Càng thắc mắc, tôi chẳng hề quen biết gì bác ấy mà.

Để rồi lời thì thầm của bác ấy sau đó phải khiến tôi c.hết điếng:

“Cậu có biết cái Lan có một đứa con riêng rồi không? Tuần trước mẹ nó đưa đứa bé ấy từ quê lên chơi đấy. Người ngoài đều tưởng là cháu của cái Lan, nhưng tôi tình cờ nghe được mẹ cái Lan và nó nói chuyện với nhau. Họ nói đến chuyện kết hôn với cậu và giấu diếm đứa con riêng kia đấy. Cùng là đàn ông với nhau, tôi không muốn cậu bị dắt mũi nên mới bảo cho cậu biết. Đừng có để lộ ra là tôi nói đấy, kẻo lại ảnh hưởng đến con gái tôi”. 

 

Ngủ lại nhà bạn gái, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, tôi chết điếng khi bố chị hàng xóm ghé vào tai thì thầm chuyện này - Ảnh 1
Để rồi lời thì thầm của bác ấy sau đó phải khiến tôi c.hết điếng - Ảnh minh họa: Internet

Nói xong bác ấy nhanh chóng trở về phòng. Hình như bác ấy lên chơi với vợ chồng con gái và con rể, chắc vài hôm nữa cũng về quê.

Trở về phòng, Lan hỏi thì tôi chỉ bảo là cậu trai trẻ ở phòng đầu dãy hỏi mượn bật lửa nhưng tôi không có. Hai người có hỏi thăm nhau vài câu qua loa mà thôi. Lan không nghi ngờ gì, tiếp tục ngủ say, còn tôi thì thao thức mãi chẳng ngủ nổi. Lan kém tôi 3 tuổi, không quá xinh đẹp nhưng cũng có thể gọi là ưa nhìn, là một người con gái tốt. Chúng tôi đã yêu nhau được hơn 1 năm và tôi xác định sẽ cưới Lan làm vợ. Tôi đã từng về nhà Lan chơi song chưa bao giờ nhìn thấy đứa bé mà bác trai kia kể. Điều đó cũng không khó hiểu khi mà Lan cố tình giấu giếm tôi. Tôi thì mới về nhà cô ấy đúng một lần dịp ra mắt mà thôi.

Lời nói của bác trai ấy, tôi vẫn chưa kiểm chứng thực hư nhưng khả năng lớn đó là sự thật. Tôi suy nghĩ đấu tranh không biết mình có thể chấp nhận được chuyện vợ có một đứa con riêng hay không. Vẫn biết tất cả chỉ là quá khứ nhưng việc vợ từng sinh con cho một người đàn ông khác vẫn khiến tôi để bụng. Chưa nói có những rắc rối phức tạp sau này, chuyện con chung con riêng thực sự nhức đầu. Mẹ Lan ngày càng già yếu, có khi sau này chúng tôi còn phải đón đứa bé ấy về chăm sóc cũng nên.

Hiện tại tôi vẫn chưa nói với Lan rằng mình đã biết bí mật của cô ấy. Bởi vì tôi chưa quyết định được mình phải làm thế nào. Chia tay Lan thì không đành vì tôi yêu cô ấy thật lòng và đã nghĩ tới chuyện hôn nhân. Nhưng bỗng dưng xuất hiện một đứa trẻ khiến tôi bối rối, lo lắng và cũng rất buồn vì bạn gái rắp tâm giấu mình. Chắc cô ấy định sau này khi chúng tôi cưới nhau, có con rồi, tôi khó bề chia tay thì Lan mới công khai sự thật.

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