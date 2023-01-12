Đêm muộn xin ngủ nhờ nhà vợ cũ một đêm, nhìn cô ấy vén tay áo lên để lộ thứ này tôi òa khóc cầu xin được đoàn tụ

Tâm sự 12/01/2023 06:12

Nghe lời đề nghị xin ngủ nhờ, cô ấy suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Vợ cũ pha trà mời tôi uống. Lúc cầm ấm trà rót nước, cô ấy vén tay áo lên, tôi lặng người nhìn phần cổ tay vợ cũ, tim nhói đau.

Mấy hôm trước, tôi có việc về muộn, trên đường bỗng nhiên xe chết máy hỏng hóc. Khu vực ấy gần chỗ trọ của vợ cũ, tôi quyết định dắt xe vào nhà cô ấy xin ngủ nhờ một đêm. Sở dĩ làm vậy vì tôi biết hiện tại cô ấy vẫn còn độc thân. 

Vợ cũ thấy tôi rất bất ngờ. Nghe lời đề nghị xin ngủ nhờ, cô ấy suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Vợ cũ pha trà mời tôi uống. Lúc cầm ấm trà rót nước, cô ấy vén tay áo lên, tôi lặng người nhìn phần cổ tay vợ cũ, tim nhói đau. Nơi đó có một vết sẹo dài, to, là sẹo do vết thương bỏng nước sôi để lại. 

Lúc trước sau đám cưới, mẹ tôi bảo con dâu nghỉ việc ở nhà phụ bà bán quán phở, rồi sinh con, chăm sóc con nhỏ một thể. Tôi nghĩ đằng nào vợ mang bầu cũng phải nghỉ, thôi nghỉ luôn cũng được. Mẹ tôi có quán phở khá đông khách, bình thường bà thuê một nhân viên phụ, có con dâu thì bà cho nhân viên nghỉ việc. Hàng ngày vợ dậy từ 4h sáng để làm các công việc của quán.

Sau 4 tháng kết hôn, vợ tôi mang thai nhưng chỉ 2 tháng sau cô ấy bị sảy thai. Ngày đó tôi đang ở công ty thì nghe mẹ gọi điện nói vợ vào bệnh viện rồi. Cô ấy bị ngã do bưng nồi nước sôi lớn. Tai nạn ấy không chỉ khiến vợ bị bỏng mảng lớn ở tay, mà còn khiến chúng tôi mất con. Thực sự không ai muốn điều đó cả, cũng chẳng phải lỗi tại ai…

Sau lần đó, vợ tôi mang thai thêm 2 lần nhưng đều không giữ được. Mẹ tôi bảo cô ấy "sảy quen dạ" rồi, không cứu vãn nổi nữa đâu. Cũng từ ấy mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày càng căng thẳng. 

 

 

Đêm muộn xin ngủ nhờ nhà vợ cũ một đêm, nhìn cô ấy vén tay áo lên để lộ thứ này tôi òa khóc cầu xin được đoàn tụ - Ảnh 1
Tôi nắm tay cô ấy cầu xin được đoàn tụ, lần này nhất định tôi sẽ bảo vệ vợ thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó tôi về nhà không thấy vợ đâu, mẹ nói cô ấy dọn đồ bỏ đi rồi. Hốt hoảng gọi điện tìm vợ, vợ khẳng định không thể chịu được nổi cuộc sống chung nữa, cô ấy muốn ly hôn. Thời gian đó rất căng thẳng, mẹ tôi chướng mắt con dâu mà vợ lại không chịu nín nhịn. Tôi chỉ có thể chọn một trong hai. Cuối cùng vợ chồng tôi ly hôn.

Một năm đã qua từ ngày chúng tôi ra tòa ly dị. Thời gian qua giúp tôi nhận ra mình là một người chồng thật tệ. Tôi không bảo vệ được vợ, để cô ấy mang thai vẫn phải làm việc vất vả mới dẫn đến cơ sự này. Tôi rất hối hận. Tối hôm đó nhìn vết sẹo trên tay vợ cũ, nhớ về kỷ niệm buồn lúc trước mà tôi không ngăn được nước mắt. 

Tôi nắm tay cô ấy cầu xin được đoàn tụ, lần này nhất định tôi sẽ bảo vệ vợ thật tốt. "Em không biết mình có thể sinh con cho anh được không? Nếu không thể thì việc chúng ta quay lại cũng chẳng có ý nghĩa…", vợ cũ cười buồn trả lời. 

Tôi rất mừng vì cô ấy không từ chối nhưng quả thật đó là một vấn đề cần phải cân nhắc đến. Với tình huống của cô ấy, từng sảy thai liên tiếp 3 lần thì chúng tôi cần khám xét và chuẩn bị ra sao để có thể mang thai thuận lợi lần kế tiếp? 

Kỉ niệm 5 năm ngày cưới, sau bữa tối tôi tặng chồng 1 đêm nồng nàn khó quên, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi òa khóc nức nở nhìn thứ bên gối

Kỉ niệm 5 năm ngày cưới, sau bữa tối tôi tặng chồng 1 đêm nồng nàn khó quên, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi òa khóc nức nở nhìn thứ bên gối

Sáng hôm sau tỉnh dậy, theo thói quen tôi đưa tay sang bên cạnh tìm vợ nhưng không thấy cô ấy đâu. Nghĩ bụng vợ đã dậy rồi, chợt nhìn sang chiếc gối mà vợ dùng đêm qua, tôi giật mình thấy có hai tờ giấy đặt trên đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 37 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 7 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 22 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng