Nghe chồng sắp cưới nhắn ‘đi ngủ sớm’, tôi bất ngờ ‘đột nhập’ vào nhà không ngờ chứng kiến hai bóng hình rên rỉ ngay trong phòng ngủ kèm phản ứng khó tin giữa hai người

“Buồn ghê đó các chị, nếu không có gì thay đổi thì sang tháng 11 này bọn em sẽ tổ chức lễ kết hôn. Đầu năm nay hai nhà đã ăn hỏi xong xuôi, định bụng cưới vào tháng 4 nhưng vì tình hình dịch bệnh nên đành hoãn lại. Ai ngờ, em hoãn cưới với anh ta là hoãn hẳn luôn, không bao giờ tổ chức nữa.

Em nghĩ cũng thấy may mắn cho bản thân mình. Đàn ông một khi đã có máu trai gái thì cho dù có vợ rồi cũng rất khó để họ thay đổi. May mắn sao em đã kịp thời phát hiện bộ mặt thật của anh ta rồi quyết định dừng lại. Đôi lúc, may mắn đến với ta theo cách rất bất ngờ.