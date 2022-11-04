Thế nhưng, sự phũ phàng của người chồng khiến bản thân cô dâu mới vô cùng đau khổ. Chọn cho mình một bồ đồ thật đẹp, mong muốn có một đêm tân hôn ‘mặn nồng’ với chồng. Thế nhưng

Kể cả khi bạn không còn “zin”, kể cả chàng và nàng đã trót “ăn vụng” từ lâu, thì đêm đầu tiên sau đám cưới vẫn hết sức thiêng liêng, ý nghĩa.

"Em không còn đúng không? Anh biết điều này lâu rồi nhưng anh vẫn lấy em vì em hợp với tiêu chí chọn vợ của anh và gia đình". Cô dâu mới nghe đến đó thì cũng có chút giật mình.

Ảnh minh họa: Internet

Anh đã biết cô không còn trong trắng, biết cô đã không ‘còn zin’ rồi sao? Bản thân cô chưa từng tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Việc có một người bạn trai từng yêu sâu đậm và dành cho họ thứ quý giá nhất của mình. Nhưng. Sự thực là tình cảm hiện tại là điều mà cô yêu nhiều hơn đến thế. Người đàn ông mà cô lựa chọn để làm bạn cả đời chính là người cô sẽ dành trọn tình yêu thương, chứ không phải cái lần đầu.

Anh coi trọng thứ "mỏng manh" ấy đến thế sao. Nó không là thước đo giá trị của một con người.

"Nói thật, đàn ông bọn anh, ai cũng mong muốn lấy một người vợ còn trong trắng, dĩ nhiên cái đó thời này rất hiếm.”

Mọi sự đã đến lúc này, anh cũng nghĩ em nên thông cảm khi anh có những mối quan hệ khác bên ngoài. Đó là điều anh cảm thấy thú vị dù khi đã có vợ.

Người chồng cũng cam kết rằng, dù có mối quan hệ ngoài luồng, anh vẫn chiều chuộng vợ, không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Trợn tròn mắt vì câu nói không chỉ phũ phàng mà còn thể hiện sự vô tâm, không thể chấp nhận được của người chồng mới cưới. Quen nhau 3 tháng qua mai mối, cảm nhận được người đàn ông có thể dựa dẫm và kết hôn, sự thực này khiến cô không thể chấp nhận được.

Rõ ràng, đây là suy nghĩ của người đàn ông gia trưởng và bảo thủ. Thậm chí là người đàn ông có thể bội bạc mình sau này. Mọi khoảnh khắc bỗng dừng lạ, cảm tưởng như không thể thở nổi, cô gái nghe như có sét đánh bên tai. Đau khổ và dằn vặt. Đêm động phòng đánh ra sẽ có điều gì đó để giữ lại nhưng giờ đây hoàn toàn vụt mất. Cô dâu mới sững sờ, cảm thấy hôn nhân phía trước có thể là ngục tù.