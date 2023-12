Vẫn như mọi khi, chồng tôi thật quyến rũ và thành thạo. Vừa mới dạo đầu xong, tôi chợt dừng lại bảo anh chờ tôi một chút, rồi tôi chạy ra bếp lục lọi ngăn tủ đựng nến thơm, định biến cuộc yêu của mình tăng thêm phần lãng mạn. Tích trữ nhiều quá nên cũng vướng, loại mùi gỗ mà tôi thích không biết đâu mất. Tôi phải bới tung lên, gạt hết nến và tinh dầu ra ngoài để tìm, gấp gáp tìm cho nhanh còn quay lại với căn phòng đầy hoan lạc đang chờ đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Bỗng dưng một thứ gì đó văng ra, bọc trong túi nilon có khóa kéo ở miệng. Tôi khựng lại, mò mẫm trong bóng tối để xem đó là thứ gì. Móc thứ ấy từ trong gầm bàn ra, có vẻ như là một chiếc điện thoại. Nhưng nó đã bị tắt nguồn. Linh cảm có gì đó không ổn, tôi bật nút nguồn lên, chờ một lúc thì màn hình hiện lên mật khẩu đăng nhập. Giác quan thứ 6 của đàn bà nổi lên, tôi nghĩ ngay đến ngày tháng năm sinh của chồng.

Và đúng là mật khẩu đó! Có vẻ như là điện thoại của chồng tôi, nhưng tại sao lại ở trong cái xó kia? Mò vào phần tin nhắn, có vài số lạ, nhưng không có gì đặc biệt. Lướt đến album ảnh mở ra, tôi bịt chặt miệng ngăn mình hét lên bởi trong đó toàn ảnh sex của chồng tôi và 2 cô ả lạ hoắc! Hoàn toàn trần truồng không có mảnh vải nào che thân, toàn bộ mấy trăm bức ảnh như một trang web đồi trụy vậy!

Ảnh minh họa: Internet

Sốc không nói nên lời, tôi run run bấm vào ảnh để xem ngày tháng chụp. Một vài ảnh mới chụp tuần trước, vài cái của tháng trước, và những ảnh chụp đầu tiên thì từ cuối năm ngoái. Anh ta đã cắm cho tôi đống sừng to tướng từ quá lâu rồi, tại sao tôi không hề biết gì?!? Anh ta còn dám lưu lại chiến tích cặp bồ trong chiếc điện thoại dự phòng này, với bản năng của một người phụ nữ giữ chức phó giám đốc công ty, tôi hoàn toàn có thể suy đoán được lý do chồng mình nhét điện thoại vào chính ngăn tủ thuộc sở hữu của tôi. Nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhưng trò dối lừa thì làm sao tồn tại mãi!

Cơn rừng rực trong người hoàn toàn biến mất, tôi lặng lẽ bước về phía nhà tắm. Ánh đèn nhà tắm bật lên, tôi cũng thẳng tay vạch trò ngoại tình của chồng ra ánh sáng...