Tôi và Tuấn cưới nhau đã hơn 4 năm, chúng tôi sống chung thật sự rất hạnh phúc vì Tuấn rất yêu chiều tôi, 2 đứa được ở nhà riêng và không chịu áp lực sinh con. Ngày nào Tuấn cũng lái xe đưa đón tôi đi làm, cuối tuần ngồi chờ tôi làm móng, làm tóc, sẵn sàng đi chân đất cõng vợ ngoài đường nếu tôi đi giày cao gót bị đau.

Người ta vẫn bảo thứ đẹp chưa chắc đã tốt, còn thứ tốt thì chẳng cần đẹp nó vẫn giữ được bản chất của mình. Tôi đã mù quáng tin vào nước sơn mà không biết nhìn gỗ bên trong, nên phải trả giá bằng một cuộc hôn nhân mục ruỗng.

Tôi có sở thích sưu tầm nến thơm và tinh dầu, đi làm về được ngâm bồn nước nóng thư giãn và tận hưởng không gian thơm phức là một điều tuyệt vời khiến tôi thỏa mãn. Tối qua là cuối tuần, ăn xong tôi ngồi xem phim, một lúc sau khi tôi đi vào nhà tắm thì ông xã bỗng chặn cửa, nháy mắt với vợ khá tình tứ. Hiểu ý anh nên tôi quay trở lại phòng ngủ, chọn một bộ nội y ren thật sexy rồi bước vào bồn.

Thi thoảng Tuấn còn nấu cơm cho tôi mang đi làm, tuy khong ngon lắm nhưng tôi vẫn cảm động trước tấm lòng của chồng. Nhà chúng tôi không giàu có đại gia, chồng tôi cũng không phải mỹ nam soái ca gì nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chồng sẽ phản bội mình đi bao nuôi bồ nhí, cứ tận hưởng sự hạnh phúc của một bà hoàng cho đến ngày tôi phát hiện ra bí mật trong hộc tủ đựng nến của chính mình.

Vẫn như mọi khi, chồng tôi thật quyến rũ và thành thạo. Vừa mới dạo đầu xong, tôi chợt dừng lại bảo anh chờ tôi một chút, rồi tôi chạy ra bếp lục lọi ngăn tủ đựng nến thơm, định biến cuộc yêu của mình tăng thêm phần lãng mạn. Tích trữ nhiều quá nên cũng vướng, loại mùi gỗ mà tôi thích không biết đâu mất. Tôi phải bới tung lên, gạt hết nến và tinh dầu ra ngoài để tìm, gấp gáp tìm cho nhanh còn quay lại với căn phòng đầy hoan lạc đang chờ đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Bỗng dưng một thứ gì đó văng ra, bọc trong túi nilon có khóa kéo ở miệng. Tôi khựng lại, mò mẫm trong bóng tối để xem đó là thứ gì. Móc thứ ấy từ trong gầm bàn ra, có vẻ như là một chiếc điện thoại. Nhưng nó đã bị tắt nguồn. Linh cảm có gì đó không ổn, tôi bật nút nguồn lên, chờ một lúc thì màn hình hiện lên mật khẩu đăng nhập. Giác quan thứ 6 của đàn bà nổi lên, tôi nghĩ ngay đến ngày tháng năm sinh của chồng.

Và đúng là mật khẩu đó! Có vẻ như là điện thoại của chồng tôi, nhưng tại sao lại ở trong cái xó kia? Mò vào phần tin nhắn, có vài số lạ, nhưng không có gì đặc biệt. Lướt đến album ảnh mở ra, tôi bịt chặt miệng ngăn mình hét lên bởi trong đó toàn ảnh sex của chồng tôi và 2 cô ả lạ hoắc! Hoàn toàn trần truồng không có mảnh vải nào che thân, toàn bộ mấy trăm bức ảnh như một trang web đồi trụy vậy!

Ảnh minh họa: Internet

Sốc không nói nên lời, tôi run run bấm vào ảnh để xem ngày tháng chụp. Một vài ảnh mới chụp tuần trước, vài cái của tháng trước, và những ảnh chụp đầu tiên thì từ cuối năm ngoái. Anh ta đã cắm cho tôi đống sừng to tướng từ quá lâu rồi, tại sao tôi không hề biết gì?!? Anh ta còn dám lưu lại chiến tích cặp bồ trong chiếc điện thoại dự phòng này, với bản năng của một người phụ nữ giữ chức phó giám đốc công ty, tôi hoàn toàn có thể suy đoán được lý do chồng mình nhét điện thoại vào chính ngăn tủ thuộc sở hữu của tôi. Nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nhưng trò dối lừa thì làm sao tồn tại mãi!

Cơn rừng rực trong người hoàn toàn biến mất, tôi lặng lẽ bước về phía nhà tắm. Ánh đèn nhà tắm bật lên, tôi cũng thẳng tay vạch trò ngoại tình của chồng ra ánh sáng...