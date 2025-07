Chiều 17/6, trên đèo Tà Nung, đoạn Km4+600 thuộc địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 1 vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 17/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Tà Nung (hướng Đà Lạt đi Tà Nung) khiến một thiếu nữ tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng.

Cụ thể, khoảng 18h15 cùng ngày, anh N.N.K. (18 tuổi, ngụ tại cụm dân cư Từ Liêm, xã Nam Ban, tỉnh Lâm Đồng) đi xe máy chở theo em T.T.T. (cùng xã) lưu thông theo hướng từ Đà Lạt về Tà Nung.

Khi đến địa điểm trên, do thời tiết mưa, mặt đường trơn trượt, xe máy do anh K. điều khiển bị mất lái, trượt ngã rồi va chạm trực diện với ô tô đang di chuyển theo chiều ngược lại do ông H.A.D. (46 tuổi, ngụ tại phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Tà Nung khiến bé gái 14 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cú va chạm mạnh khiến em T.T.T. tử vong tại chỗ, anh N.N.K. bị thương nặng và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng mới cấp cứu. Hai phương tiện đều bị hư hỏng sau tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do điều kiện thời tiết mưa lớn, mặt đường đèo trơn trượt khiến người điều khiển xe máy không làm chủ được tay lái.

